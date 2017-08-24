8 жіночих внесків, без яких не було б незалежної України

24 серпня всюди звучатиме "Слава Україні!" — "Героям слава!". Як щодо героїнь?

Який той внесок жінок, без якого — без перебільшення — не було б незалежної України?

Скільки жінок в історії України? Кілька визначних, кілька святих і десь із сотню тих, хто ввійшли до когорти громадських, політичних чи культурних активісток.

Крім небагатьох вибраних, досвід і досягнення українських жінок зазвичай на задвірках історії. Однак без їхніх внесків, часто безіменних, не було б нас і не було б незалежної України.

Напередодні найважливішого державного свята поговоримо про жіночі досягнення, які створили нашу реальність.

1. Національна емансипація

Членкині Стрийського відділу Союзу українок. Міжвоєнний період ( джерело )

Прагматичний фемінізм, що його як ідею жіночого руху запропонувала Наталя Кобринська наприкінці ХІХ століття, фактично означав оборону українськими жінками насамперед своїх національних прав (права на національне самовизначення в складі імперських держав), а вже опісля — жіночих прав.

Такий практичний підхід до фемінізму типовий для багатьох народів Центрально-Східної Європи із бездержавним статусом.

Ідея жіночої емансипації означала національно свідому громадянку й українську патріотку, яка головним своїм завданням убачає здобуття Україною державності та нарівні з чоловіками бореться за досягнення цієї мети.

Дальша міжвоєнна історія жіночого руху в Західній Україні пов’язана з Союзом українок — організацією, яка стала одним із найпотужніших жіночих об’єднань у Центрально-Східній Європі й охопила цілий спектр важливих для жіноцтва тем: від популяризації гігієни, модерного домашнього господарства і дитсадків до активного залучення жінок у політику.

Союз українок навчав жінок, як їм користуватися політичними правами, що їх вони недавно здобули, на користь національних інтересів.

Мілена Рудницька, багаторічна лідерка організації, була депутаткою Сейму і представляла інтереси України в численних міжнародних місіях, зокрема тих, які порушували питання голоду в Радянській Україні 1932–1933 років.

2. Просвіта і освіта

Учителі-члени Українського педагогічного товариства "Рідна школа" на Тернопільщині. Міжвоєнний період ( джерело )

Крім турботи про сім’ю, яку традиційно вважали ключовою сферою жіночої реалізації, у віданні жінок була харитативна, доброчинна і просвітницька діяльність для добра свого народу.

Ще з кінця ХІХ століття вчителювання стало для жінок однією з найпопулярніших (у переліку їм дозволених) професій.

Ініційована ще тоді фемінізація початкової школи сягнула піку в сучасній Україні (80 % викладачів, які працюють у середній і вищій школі, — жінки).

Ті, хто обирали професію вчительки в кінці ХІХ століття, нерідко трактували її як своєрідне свідчення власного національного обов’язку — потреби нести освіту (а з нею і національну просвіту) в "темні" українські села — осердя розвитку майбутньої незалежної держави.

Христя Алчевська, Уляна Кравченко, Софія Русова, Марія Підгірянка, Іванна Блажкевич і тисячі неназваних учительок присвятили своє життя і педагогічний талант тим, хто в майбутньому мали стати безпосередніми творцями вимріяної української самостійності.

3. Збереження "дому" в часи воєн

Жінки і війна ( джерело )

Досвід жінок у період збройних конфліктів ХХ століття на території України (яка, за означенням американського історика Тімоті Снайдера, в часі Другої світової війни стала найбільш смертоносним місцем на Землі) був дуже різним.

Порахувати кількість бійчинь-учасниць війн (Першої і Другої світової, учасниць УПА) складно, а їхній внесок досі недооцінено.

Очевидно й те, що саме на жінок лягав основний тягар життя в окупації. Звільнені від мобілізаційної повинності, вони мусили залишатися вдома тоді, коли дім і був головною авансценою війни.

Відповідальні за дітей і покинуте на них господарство жінки дорогою ціною оберігали те, куди можна було б повернутися після війни.

4. Відбудова після війни

Жінки на відбудові Дніпрогесу. 1947 рік ( джерело )

У 1945 році чисельність працездатного населення в Україні коливалася в межах 3,5 млн осіб проти 7,2 млн перед війною.

Після повернення з війни ветеранів число працездатних зросло до 5,6 млн, але так і не досягло довоєнного рівня.

Та навіть після того як чоловіки повернулися додому, їх кількість удвічі поступалася кількості жінок.

За таких умов неважко уявити масштаби участі жінок у післявоєнній відбудові.

5. Годувальниці країни

Радянський плакат "Жінки в колгоспах — велика сила" ( джерело )

У результаті радянського урядування українське село з початку 1930-х років дедалі виразніше набирало жіночого обличчя, невпинно втрачаючи велику частину чоловічого населення через строкову службу в армії, навчання у вишах і професійно-технічних закладах, політичні репресії й індустріалізацію, яка вимагала насамперед чоловічих рук.

Під час Голодомору селянки масово піднімали "бабські бунти", боронячи останні крихти харчів.

У цьому контексті особливо цинічно звучить фраза Йосифа Сталіна, якому на Першому всесоюзному з’їзді колгоспників-ударників 19 лютого 1933 року довелося вдатися до (псевдо)феміністичної риторики:

"Жінки в колгоспах — велика сила... Щодо самих колгоспниць, то вони повинні пам’ятати про силу і значення колгоспів для жінок, повинні пам’ятати, що тільки в колгоспі вони мають можливість стати на рівну ногу з чоловіком. Без колгоспів — нерівність, у колгоспах — рівність прав. Хай пам’ятають про це товариші колгоспниці, хай бережуть колгоспний устрій як зіницю ока".

Загалом радянська влада витискала з жінок усе, що могла, уклавши "контракт працюючої матері і держави".

Жінкам доводилося професійно працювати нарівні з чоловіками, тоді як хатня робота і догляд за дітьми і далі вважалися суто жіночими обов’язками.

Обіцяного радянською ідеологією "звільнення від кухонного рабства" не відбулось, адже послуги пралень і їдалень так і не стали якісними, а в останні десятиліття Радянського Союзу на плечі жінок ліг додатковий тягар дефіциту і вистоювання в чергах.

6. Плекання національної культури в умовах ідеологічної блокади

Живий ланцюг. 1990 рік. Джерело: приватна колекція Тараса Чолія, Архів музею "Територія Терору"

Жінки-репресовані, дисидентки, політв’язні, жінки, котрі перевозили, переховували і розповсюджували самвидав, учасниці Народного руху за перебудову та мільйони тих, хто десятиліттями потайки плекали національну самобутність, — героїчні борчині за незалежність України.

Станом на 1 січня 1945 року частка жінок, ув’язнених ГУЛАГу, становила 30,6 %.

Протягом усього радянського періоду ще більша їх кількість жила (чи радше виживала) з тавром дружин, доньок, матерів "зрадників батьківщини" й одночасно берегла та передавала наступним поколінням пам’ять про рідних і їхню національно-визвольну боротьбу.

Зрештою, чи не єдиним простором, де можна було вільно практикувати свою українськість в умовах тотальної русифікації, залишалася сім’я, отож українську мову, культуру і традиції буквально врятували жінки на скромних радянських кухнях.

7. Жіноча трудова еміграція

Стоп-кадр із фільму "Гніздо горлиці" (2016, режисер Тарас Ткаченко)

Беручи до уваги масштаби трудової еміграції і її фінансові вливання в економіку, яка з 1990-х років перманентно перебуває в економічній кризі, цей жіночий внесок видається цілком обґрунтованим.

Десь із 1995 року українки починають мігрувати самостійно (у попередніх хвилях міграції вони їхали за чоловіками — як сестри, матері, доньки).

Відтоді "мама на заробітках" стало звичним явищем, особливо поширеним на заході України.

До сьогодні кількість жінок-мігранток лише зростає. За оцінками експертів, з 1 січня 2010 року до 17 червня 2012 року понад 405 тис. українок працювали або шукали роботу за кордоном.

Жінки становлять більше як 80 % українських мігрантів в Італії.

Порівняймо ці дані з економічними показниками. У 2010–2012 роках сума приватних переказів в Україну з-за кордону дорівнювала сумі прямих іноземних інвестицій, а у 2013 і 2014 роках набагато її перевищила.

В окремих регіонах мігранти перетворилися на основних інвесторів. Наприклад, у Тернопільську область за 2013 рік надійшло всього 4 млн доларів прямих іноземних інвестицій, а переказів, за даними Національного банку України, — приблизно 612 млн, що у 153 рази більше.

Зважаючи на окреслену вище активність мігранток серед українських заробітчан, частка зароблених і надісланих ними грошей в Україну дуже суттєва.

8. Участь у Майданах, АТО і реформах

Фотопостер "Ночі жіночої солідарності" на Євромайдані. Грудень 2013 року ( джерело )

В усіх українських Майданах жінки становили половину протестувальників.

Попри нав’язану асоціацію з нарізанням канапок, їхня участь була дуже розмаїтою і виходила далеко за межі "кухні".

Станом на середину 2016 року у лавах Збройних сил України перебувало понад 17 тисяч жінок-військовослужбовиць, із них майже тисяча — безпосередні учасниці воєнних дій.

А проте українська держава офіційно визнавати жінок-бійчинь не поспішає, і багато з них змушені числитись на обслуговуючих професіях через обмежений перелік військових посад, відкритих для жінок, — по факту виконуючи бойові завдання.

Війна на Сході також спровокувала масштабний волонтерський рух, основу якого становлять жінки.

***

Ми не станемо перераховувати всіх тих неймовірних жінок, які сьогодні, як і сто років тому, воюють за Україну на фронті, в тилу чи урядових кабінетах.

Ви й самі їх знаєте. На жаль, жіночий внесок заведено недооцінювати.

Тому в День Незалежності подякуймо не лише героям, а й героїням, тим жінкам, без чиїх внесків — великих і малих, від видатних подвигів до цілком банальних повсякденних дій — не було б країни, яку ми так любимо.

Оригінал тексту: "Гендер у деталях"