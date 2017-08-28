5 ознак того, що є ризик насильства у ваших стосунках

Щодня консультанти Національної "гарячої" лінії з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації приймають дзвінки від жінок, які тільки починають будувати стосунки з чоловіками.

Часто такі звернення стосуються першого кохання і перших проблем у стосунках або ж побудови майбутніх сімейних стосунків із чоловіком.

З січня по липень 2017 року включно Національна "гаряча" лінія з попередження домашнього насильства прийняла 18 413 дзвінків.

З них 13,7% (2 523 дзвінки) - це звернення, які надходять від жінок, котрі хвилюються, як побудувати стосунки з майбутнім чоловіком без агресії та насильства або ж від жінок, які вбачають у стосунках зі своїм коханим певні проблеми (презирливе ставлення до усіх жінок, прискіпливе ставлення до одягу, ізолювання від зустрічей з друзями тощо), проте не знають, чи можна їх стерпіти, аби вберегти стосунки.

Тому важливим є розуміння основних маркерів, за допомогою яких можна розпізнати у коханій людині майбутнього сімейного насильника:

1 Ваша «половинка» дуже прискіпливо ставиться до вашого одягу. Якщо коханий забороняє вам одягати "відверте" (на його думку) вбрання: спідниці, шорти, плаття, сарафани, якщо його дуже сильно дратує чоловіча увага у ваш бік – тут нема чому радіти. Це абсолютно не є турботою про вас. Це − психологічний комплекс, який згодом проявить себе у всіх інших інтерпретаціях: ревнощі, дратівливість, прагнення контролювати кожний ваш крок, нав’язування своїх уявлень "правильного" життя.

2 Коханий намагається ізолювати вас від зустрічей з друзями, родичами, батьками. Якщо ви систематично чуєте фрази на кшталт: "Мені не подобається, що твоя мама завжди втручається в наше життя. Вона на тебе погано впливає", або: "Твоя подруга хоче зруйнувати наш союз. Вона заздрить нашому щастю. Краще не спілкуйся з нею", то це означає, що ваш чоловік намагається контролювати всі ваші контакти. Відповідно, на його думку, саме вони є джерелом проблем у Ваших стосунках.

3 Потенційний чоловік зловживає алкоголем чи наркотиками. У більшості випадків це може призвести до насильства над вами. Згідно статистики Національної "гарячої" лінії з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації, більш ніж 80% випадків домашнього насильства скоюються саме у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

4 Звертайте увагу на стосунки коханого у власній родині. Ставлення вашої "половинки" до своїх батьків (особливо до матері) є зразком ставлення і до вас у майбутньому. Аналізуйте також стосунки між батьками вашого потенційного чоловіка. Якщо його батько чинив/чинить насильство над матір’ю або ж і над вашим коханим у дитинстві, то, скоріш за все, і ваш коханий перенесе таку модель поведінки у майбутню сім’ю.