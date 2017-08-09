Скажіть мені, що жінки не достойні ордену?

Ловлю себе на думці, що соромно одягати свої нагороди. Більшість з тих відзнак, які маю, припадають пилом для внуків.

Це чесні нагороди, я їх не купив і отримав не за те, що відсидівся в тилу. Чи на якій-небудь 25-й лінії.

Я їх не ношу тому що є люди, які достойні найвищих нагород. Та не мають їх. І це не тільки ті, хто пройшов пекло фронту. За кожним бійцем, було своє пекло в тилу. В когось жінки, в когось матір в когось все разом.

Круто було б, якби наше Міністерство оборони здогадалось нагороджувати не тільки учасників АТО. А й жінок, які змогли, які дочекались, які витерпіли все.

Хоча не впевнений, що якась медаль, чи орден прибере сивину, з колись густо-каштанового волосся моєї дружини. А сивини у неї більше, ніж у мене.

Звісно, що виникає питання. За що? За які заслуги?

Ну, ми там кисли в болоті, мерзли в снігу. Втискались в землю від обстрілів. Недоїдали та не досипали бідолашні.

Ага, а жінка моя в цей час шикувала на "атошні". Саме такий хід думок в більшості моїх сусідів та знайомих.

– Він там "бабки" гребе лопатою. Новенька квартира в сусідньому під'їзді. Напевно придбана мною за гроші, виручені від продажу зброї сепарам, та на кришуванні контрабасу? Дім ломиться від меблів та техніки, намародьореної у Водяному чи Пісках.

…І пільги і УБДшка, коротше не життя, а повна чаша.

Блін, знову я відволікся на земне.

Коротше! Ніхто і ніколи не дізнається, що переживає жінка, чоловік якої йде на війну. Але я спробую трішки, в міру свої інтелектуальних здібностей, донести до вас якийсь відсоток тих переживань.

Віталій П’ясецький з дружиною

Уявіть собі середньостатистичну сім`ю. Двоє дітей і звичайна така жіночка, не маленька, але й не висока. Не худа і не "пухленька". З м'якими рисами обличчя та яскравими зеленими очима, в які я одинадцять років назад, закохався з першого погляду.

І я, якому завжди, чогось не вистачає, щоб відчути ритм життя. Що от я живу, а життя мов проходить десь поруч. Я багато чим захоплювався: любив футбол, любив у вільний час бігати по полях з металошукачем, любив шукати пригод на свою голову, в лісах та горах…

Цього мені було мало. Тому я почав стрибати з парашутом. І таки дострибався. Та так, що одного разу землю випробував на міцність. Земля виявилась міцнішою, а хребет не витримав і посипався.

А вона, без жодного докору, супчики носила місяць, поки я відлежувався і віддавався роздумам про те, що "всьо могло бы быть по-другому", якби мої кості були трішки м'якшими, або земелька твердішою.

Думаєте, той випадок вгамував моє бажання, шукати пригод на свій зад? А ні, цього мені виявилось замало.

Одного прекрасного вечора, я "добив" її. Ну майже добив, коли сказав, що мені прийшла повістка. Мені, не служивому, без військової спеціальності!

Ну кого я хотів обдурити? Хто ж повірить у мою брехню та запевнення, що все буде добре і мене тільки заберуть на пару місяців в учебку. Де мене вимуштрують і зроблять будівельником, який колись побудує власний будиночок. Ну, може не будиночок, халупку – точно.

Все це вона сприйняла без істерики. Без биття посуду. Зробила вигляд, що повірила.

Блін, та вона могла спокійно викинути мої речі, і сказати:

– Як ти мене дістав. Або я, або армія.

І була б на 100% права. І я це зрозумів би. Напевно.

До речі, недавно після маленького непорозуміння і її ревнощів, я сказав їй геніальну за своєю простотою фразу: "Не хвилюйся мала! Якщо я тебе на армію не проміняв, то на якусь лярву точно не зміняю".

Пару місяців на полігоні.

Мої дзвінки вранці та увечері.

Кілька відпусток.

Якесь зіжмакане прощання і виїзд в АТО. І знову дзвінки два рази в день.

А там перші бойові, а потім ДАП. Ну, блін, може я безжалісний якийсь. Що в мені говорило, точно не знаю. Але я нічого не приховував. Ну, от взагалі нічого.

А потім вже і приховувати було нічого. І те що, поранений і що втратив надію.

Вона відчувала це в моєму голосі, в недописаних СМС. І сивіла, десь там в подушку.

А потім, я повернувся, майже з того світу. Вірніше це вона мене повернула. Заради неї і сів в ту крайню в терміналі "мотолигу".

Може у фільмах молода симпатична вдова – це сумно і красиво водночас. А в реальному житті ні*іга не практично.

Далі зустріч на центральні площі міста. Я у формі в береті і з квітами, вона в легенькому пуховикові, біла як пір'їнка.

Та вона могла спокійно викинути мої речі, і сказати: "Як ти мене дістав. Або я, або армія"

Місяць госпіталю та реабілітації, тільки батогом цвьохнув – далі знову в АТО. Хоча можна було відкосити: стати не придатним, чи просто в наглу не повернутись в частину.

Не пожалів її. Повернувся. І знову вона сивіла в подушку дома, а я ганяв на своєму "бандервагені".

Ну так, через півроку я повернувся в крайній партії на дємбєль. Але моє повернення теж не було безболісним. Тепер я був поряд, а вона вже сивіла від того, що я мовчу. Що я чужий і не той якого вона звикла бачити.

Тепер все добре. І я вдома. І говорю.

Правда вона все ще сивіє напевне, коли я надто довго дивлюсь війну. Вона боїться цієї незрозумілої тяги туди. Жахається того, що я колись зберу речі й повернусь в армію.

Ну скажіть мені, що жінки які чекають, які сивіють, які прощають нашу брехню, не достойні ордену?

Хоча орден – це так мало, блін.



Віталій П’ясецький, Турист, 81-ша ОДШБ,122-й