Рождаются ли массовыми убийцами

Ирина Кущенко психолог
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16 жовтня 2017

Кто такой массовый убийца?

Анализ биографий преступников, которые унесли десятки человеческих жизней, позволяет сделать предположения, какие психологические факторы и эмоциональные реакции на жизненные события могут чаще всего привести к такой трагической развязке.

Безусловно, такой анализ нельзя считать объективным, этот материал – лишь субъективная позиция автора.

НА РОДУ НАПИСАНО?

Никому от рождения судьба взяться за оружие в преступных целях не уготована.

Современные направления психологии и психотерапии отрицают возможность наличия, так называемой, генетической, врожденной, наследственной предрасположенности  к тому, чтобы человек стал убийцей.

У матерого преступника или психически больного человека могут вырасти абсолютно законопослушные и здоровые дети.

То, что часто называют такой предрасположенностью, – на самом деле результат обработки информации, которую ребенок начинает получать от момента зачатия.

Подсознательно дети могут считать от окружающих даже очень хорошо скрываемую от них информацию. А уж если ребенку постоянно говорят о том, что у него плохая наследственность, то это практически гарантия того, что эти предположения воплотятся в жизнь.

"Ты такой же, как твой отец-уголовник!" – в сердцах кричит мать сыну, который подрался с соседским мальчишкой.

"В твоем роду были душевнобольные, поэтому нужно стать на учет к психиатру, чтобы вовремя заметить болезнь", – заботливо объясняет другая мать своему ребенку причину посещения соответствующего специалиста.

Обе они подталкивают своих детей к пропасти.

На уровне подсознания каждый человек очень лояльно воспринимает информацию как ОТ своих родителях, так и О них, а также о предыдущих поколениях семьи.

Поэтому, например, рассказ матери об отце или деде, если их нет рядом, имеет сверхважное значение для психоэмоционального развития ребенка.

Даже если сознательно человек порицает поведение кого-то из родителей, очень высока вероятность, что подсознание повторит родительский сценарий.

Проще говоря, для подсознания родители всегда достойны подражания.

Впрочем, достаточно часто человек весьма осознанно гордится нелицеприятным поведением своих предков. Так, Стивен Пэддок с гордостью рассказывал о своем отце, грабителе банков, как об одном из самых разыскиваемых преступников США.

НИ С ТОГО, НИ С СЕГО?

Не бывает так, что человек живет спокойной и счастливой жизнью, а потом вдруг хватается за оружие.

Не бывает детей с по-настоящему счастливым детством, которые вырастают преступниками.

Здесь стоит отметить, что, как у нарушителей закона и психически больных дети могут вырасти совершенно полноценными членами общества, так и у внешне благополучных родителей ребенок может стать преступником.

Если человек в детстве оказался жертвой какого-либо физического насилия, то это неминуемо становится шагом на пути к пропасти.

Известно, что отец Омара Матина, убийцы 49 человек, мог избивать сына на глазах у людей, при этом именно приверженность фанатичным взглядам отца в итоге привела этого человека к жуткому концу.

Но это только начало пути. С точки зрения психологии, к воплощению в жизнь значимого решения человека приводят три основных, якорных шага.

Если анализировать биографии массовых убийц, то для них первым и/или вторым таким шагом чаще всего становятся либо жестокие акты насилия в детстве, которые им никто не помог правильно пережить.

Либо известная им информация о преступном прошлом или заболевании их родителей/предков, о чем говорилось выше.

Еще один вариант – развод родителей или их потеря. 

Стивен Пэддок рос без отца, который находился то в тюрьме, то в бегах.

Родители Джорджа Геннарда, который убил 23 человека, были в разводе. Как и родители Адама Ланза, который лишил жизни 20 детей.

ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ

Однако далеко не всегда наличие в биографии одного или нескольких из вышеупомянутых фактов приводит к тому, что человек становится преступником, тем более, массовым убийцей.

Жизнь еще вполне может сложиться благоприятно.

Как правило, психологи отрицают такие понятия как "рок" и "судьба", целесообразнее говорить о том, что подсознание человека делает выбор, принимает решение и реализует его на основе субъективного анализа окружающей действительности.

Любое решение – это выбор человека и только его ответственность.

Большинство людей, даже с самыми тяжелыми фактами биографии, подсознательно не делают такой страшный выбор.

С позиции психологии, подсознание большинства людей не трактует ни одно из жизненных событий, как тот самый третий, решающий и роковой фактор.

На такой позитивный выбор влияет много аспектов, от вовремя прочитанной правильной книги, до правильных людей рядом, но можно предположить, что определяющую роль играет инстинкт самосохранения.

И лишь единицы инстинкт самосохранения отключают и подсознательно делают вывод из какого-либо неблагоприятного события, что, во-первых, нужно уничтожить собственную личность, и, во-вторых, нужно уничтожить общество, которое, по их мнению, привело к необходимости смерти личности.

Есть сведения, что Омар Матин, принадлежавший к семье фанатичных исламистов, был гомосексуалистом. Внутренний и внешний конфликты на этой почве и привели к страшной развязке – расстрелу людей в гей клубе.

Часто массовые убийства кажутся необъяснимыми, как в случае с расстрелом толпы в Лас-Вегасе.

Или реакция на причину события оценивается обществом как абсолютно неадекватная по масштабам.

Так, существует предположение, что Адам Ланза убил свою мать и расстрелял детей в школе после того, как узнал, что его собираются отправить в психиатрическую больницу. Однако это лишь "последняя капля", заключительный шаг пути, которому предшествовала череда событий.

О массовых убийцах общество узнает уже тогда, когда они не заслуживают ни оправдания, ни сочувствия.

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Еще раз стоит подчеркнуть, что в каждом случае – это страшный личный выбор, и только личная ответственность.

Но общество, безусловно, заинтересовано в том, чтобы предотвращать такие трагедии, должно и может это делать.

Нет объяснения, почему мать Адама Ланза, зная о диагнозе сына аутизм, и обеспокоенная его состоянием, держала дома целый арсенал оружия, и научила сына стрелять.

В свою очередь, все окружение Чо Сын Хи было обеспокоено его крайне агрессивным поведением, однако общество не добилось его своевременной изоляции.

Братья Стивена Пэддока ничего не знали о его жизни, а подруга, которая с ним жила, по каким-то причинам ничего не сделала, чтобы предотвратить трагедию.

Стоит также добавить, что свободный доступ к оружию – это в той или иной степени решение общества.

Можно сказать, что массовое убийство – это страшная трагедия одной личности, которая становится катастрофой для общества в "благоприятных"  социальных условиях.

Ирина Кущенко, психолог, специально для УП.Жизнь

Титульне фото pio3/Depositphotos

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