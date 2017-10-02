Медицинская реформа в селах. Миссия невыполнима?

18 сентября 2017 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №7117 "О повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности".

Принятие этого документа критически важно для того, чтобы жители самых отдаленных сел Украины наконец получили медицинское обслуживание на должном уровне.

Что ещё нужно для этого сделать?

Реформы в украинской медицине нужно было начинать еще 27 лет назад.

Сегодня Министерство здравоохранения предлагает два законопроекта – №6327 "О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств" и №6604 "Об обеспечении государственных финансовых гарантий оказания медицинских услуг и лекарственных средств".

Оба документа – это качественный шаг в направлении медицинской реформы.

Думаю, никто не сомневается, что платить нужно не за содержание зданий и наличие коек, а за реальную медицинскую помощь, которую получают пациенты.

Например, в больнице – это оказанное лечение, при вызове "скорой" – оплата за выезд, а в первичной медицине – оплата за каждого больного, который добровольно закреплен за врачом.

Хочу заметить, что реформы по изменению финансирования не могут идти сами по себе. Они должны базироваться на законах и программах, которые позволили бы не только оптимизировать то, что есть сегодня. Важно выйти на другой уровень и качество оказания медицинской помощи в целом.

Мы не можем ждать, пока примут законы, а тем более – пока они заработают. Перемены нужно начинать сейчас, и с того места, где ситуация самая острая. В украинской медицине это сельская местность, где проживают более 13 миллионов человек – примерно 30% населения Украины.

На Национальной раде реформ президент поставил задачу создать пакет законов, необходимых для внедрения реформы.

Эти законы должны быть направлены на то, чтобы люди в сельской местности получали качественную медицинскую помощь как можно ближе к месту своего проживания.

Основная цель реформы состоит в том, чтобы использовать новые эффективные механизмы оплаты, гарантируя медицинскую помощь вне зависимости от места проживания пациента.

Каким образом этого можно достигнуть?

І. Прежде всего, необходимо решить проблему дефицита врачей в сельской местности. Особенно эта проблема актуальна в сельских амбулаториях, которые укомплектованы на 66 %.

Это самая трудная, но и самая важная часть реформы. Врач поедет жить и работать в сельскую местность, только если у него будет достойная заработная плата (минимум 12000-15000 гривен).

У специалиста также должны быть современное жилье и автомобиль, который он сможет использовать для работы на своем участке.

Необходимо, чтобы у врача была и возможность постоянно совершенствовать свою квалификацию, чтобы он не был профессионально изолирован.

ІІ. Важно поддерживать и развивать действующую систему фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов).

В сельской местности врачу необходимы помощники, которые могли бы оказывать медицинскую помощь при неотложных состояниях, контролировать врачебные назначения, собирать анализы и т.д.

ІІІ. В тех населенных пунктах, где нет ФАПов, нужно создать медицинские пункты в помещениях, соответствующих минимальным требованиям.

Там будет находиться необходимое количество лекарств для оказания неотложной помощи и ответственный работник.

Кроме того, там должно быть оборудование и связь с врачом.

К счастью, современные технологии позволяют сокращать расстояния.

Сегодня мы совершенно спокойно отправляем врачу медицинские документы по электронной почте, WhatsApp или Skype.

Однако для того, чтобы такие консультации были официально урегулированы, необходимы новые законодательные инструменты.

И теперь основной вопрос – как это осуществить?

Во-первых, нужно принять вышеуказанный закон №7117 "О повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности".

Во-вторых, нужна государственная программа, которая поддерживала бы современную инфраструктуру, а именно амбулаторию с жильем, дополнительное оборудование для врача, автомобиль.

Для того, чтобы врачи поехали работать в села, а люди поверили в реформу, необходимо создать новые условия на практике.

На всю страну для реализации проекта необходимо 14 миллиардов гривен. На сегодня выделено 4 миллиарда. Это огромный вклад.

В скором будущем, при поддержке доноров, мы сможем обеспечить медицинской помощью даже самые отдаленные села.

Государство обязано провести реформу и решить задачи, необходимые для ее практической реализации. Подчеркиваю, что если деньги, выделенные на здравоохранение, будут использоваться правильно, их будет достаточно для того, чтобы выполнить все поставленные задачи.

Мария Гайдар, внештатный советник президента Украины, специально для УП.Жизнь