Почему для построения продуктивного диалога нужна профессиональная помощь

Вайдотас Верба посол, координатор проектов ОБСЕ в Украине
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24 жовтня 2017

"Диалог" – одно из самых распространенных слов, оно вобрало в себя множество смыслов и значений, подчас противоречивых.

Даже спектр реакций на это слово впечатляет: начиная от "нам это не нужно", "говорить будем, когда все будет в порядке", и до "без этого – никак", "других путей решения просто нет".

Это логично: реакция собеседника зависит от того, как он понимает то, что ему предложили, что для него значит слово "диалог".

К сожалению, "диалог" слишком часто употребляют для того, чтобы заявить о себе или убедить в чем-то скептиков. Крайне редко под этим понимают "услышать и понять оппонента".

Это печальное и опасное явление. Поскольку наш словарный запас и понимание терминов формируется под влиянием жизненного опыта, я бы хотел поделиться с вами тем, как за 4 года работы в Украине формировалось мое понимание здешнего диалога.

Я и раньше посещал Украину. Но глубокое погружение в реалии этой страны началось с Одессы, куда меня делегировало мое государство возглавлять местное представительство Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

На этой должности я и застал трагические события 2 мая 2014 года. Не верится, что подобное могло произойти в таком мультикультурном, очень толерантном и даже ироничном городе.

Само это происшествие и дальнейшая работа над разрешением конфликта заставили меня всерьез задуматься о связи диалога с безопасностью.

В сентябре того же года я возглавил офис Координатора проектов ОБСЕ в Киеве. Офис Координатора помогает Украине в широком диапазоне сфер – от борьбы с киберпреступностью и до обеспечения свободных, честных выборов.

Здесь мне пришлось наблюдать, как отсутствие диалога влияет на процессы реформирования самых разных областей. Неумение или нежелание слышать и понимать друг друга хоронит даже самые благие намерения.

От моих украинских коллег я услышал такую поговорку: "Где два украинца – там три гетьмана". Но, оглядываясь на проведенные здесь годы, я бы сказал, что это скорее похвальная самоирония, чем нерушимая истина.

Украинцы хотят и могут строить диалог, это очевидно, если просто посмотреть на то, в каких условиях и за какой короткий срок им приходится строить свое государство.

Важно учитывать бремя постсоветского наследия, старые схемы, при которых была возможна только вертикальная коммуникация. Как шутят мои украинские коллеги: "Наверху дали "добро", внизу зло выругались, но пошли выполнять. Так добро побеждает зло". Нужно время, чтобы привыкнуть к самой возможности, к новому положению вещей.

И, конечно, нельзя не учитывать масштаб вызовов, перед которыми оказались украинцы.

Боль ежедневных утрат, миллионы людей, потерявших свой дом, усталость, накопленная за дни и ночи беспрерывной работы волонтеров, острая потребность в быстрых переменах – мало кто переживал такой набор испытаний.

В этих условиях одно слово, сказанное не в том месте, контексте или просто не на том языке вызывает такие волны общественного возмущения, что страшно заходить в Facebook.

Но именно в такой ситуации продуктивный диалог становится особенно важным. И в его построении необходима профессиональная помощь.       

В 2014 году для меня стали открытием люди, использовавшие свои навыки в конфликтологии и медиации, чтобы объединить за одним столом представителей Майдана и Антимайдана в Одессе, или сторонников и противников декоммунизации в Харькове, или помогали военным наладить общение с жителями Донбасса, переживавшими шок войны.

Мой офис уже более трех лет поддерживает это сообщество экспертов. Мы помогаем им развиваться, знакомим с иностранным опытом, в частности Северной Ирландии, Балкан, Израиля, ЮАР.

Но самое главное, мы дали им возможность обмениваться своими, украинскими наработками, и применять их для решения местных конфликтов.

Мы и сами учимся у них. Мы опирались на их навыки, когда готовили методику Форумов "Восстановление через диалог", которые мой офис неоднократно проводил в Краматорске, Славянске, Мариуполе, Покровске и Северодонецке.

Ценность этой профессиональной помощи очевидна. Например, во время диалога переселенцев, волонтеров и чиновников Минсоцполитики нужно было сгладить взаимные обвинения и подтолкнуть их к обсуждению возможных решений.

Также эта поддерка была важной, чтобы помочь сотрудникам Госслужбы по чрезвычайным ситуациям не только объяснить фермерам, почему обстреливаемые районы пока не разминируются, но и договориться о взаимном информировании, которое ускорит очистку пострадавших территорий.

Я вижу в этом большой потенциал для помощи в проведении реформ, особенно децентрализации, где залогом успеха как раз и является способность разных групп людей договариваться между собой.

К сожалению, людей с навыками и опытом проведения диалога мало. Поэтому я очень рад, что нам удалось собрать экспертную группу из разных украинских школ медиации. Вместе они разработали курс, объединивший теорию и практику диалога – "Как эффективно спланировать и провести диалог".

Он доступен для всех желающих на онлайн-платформе Prometheus.

Также уже этой осенью мы запустили серию тренингов по практическим навыкам управления диалога в громадах.

Зачем этому учиться? Речь идет о навыках, о культуре, которая радикально отличается от популярных теледебатов, когда стороне важно, прежде всего, подчеркнуть отличие своей позиции и победить оппонента.

Диалог – это не о том, чтобы убедить кого-то в собственной правоте. Его цель – увидеть ситуацию с другой стороны, глазами собеседника. Это сложно, ведь во время конфликта мы теряем способность видеть в оппоненте живого человека, с которым можно договариваться и сотрудничать.

Диалог – это возможность принять различия и попробовать договориться о действительно важном, о том, что имеет прямое влияние на безопасность и благополучие общества, всей страны.

Умение снять расфокус, вызванный стереотипами, вернуть четкость виденья ситуации.

Умение помочь всем участникам конфликта поддерживать диалог – на самом деле бесценно.

И над созданием такой культуры в обществе мы сейчас работаем.

Вайдотас Верба, посол, координатор проектов ОБСЕ в Украине, специально для УП.Жизнь
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Почему для построения продуктивного диалога нужна профессиональная помощь

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