Где взять иное содержание образования

Мир необратимо и быстро меняется.

А успевает ли школа отвечать на вызовы времени и готовить ребенка к эффективному существование в этом мире?

К сожалению, почти общепризнанным является тот факт, что традиционная школа с этими задачами не справляется.

Однако здесь есть два пути – улучшить то, что есть, или вырастить рядом иную открытую к изменениям школу.

Реформа образования ориентирована на первый путь, однако дает возможность пойти и по второму пути.

Образование всегда есть воспроизводство нашего представления о будущем для себя и своих детей, то ли в виде благополучия своей страны, семьи, то ли в виде войн или наступления темных времен.

Мы сегодня хотим стабильности, комфорта и денег себе и детям.

И сегодняшняя система образования была рассчитана на стабильность и постепенные перемены в сторону улучшения жизни.

Но скорость изменений резко увеличилась и наступило время нового поиска соответствий между изменениями и содержанием образования. Образование пока проигрывает. Оно не соответствует быстрому обществу.

Скорость изменений перестала носить медленный "поколенный" характер и человек в течение жизни вынужден многократно приспосабливаться к изменениям на рынке труда, новым технологиям и глобальным трендам.

Конечное образование, ориентированное на диплом, уже теряет смысл – оно становится открытым на всю жизнь.

В ситуации перелома нет тех, кто знает, как и куда двигаться, нет Учителей – есть опыт проживания в новых условиях и его рефлексия, обмен опытами, проектирование будущего и попытки реализации проектов, исследование новых вопросов, и всем этим только и стоит заниматься в новом образовании.

Пока украинские проекты новых школ строятся на заимствовании тех или других аспектов успешных сегодня образовательных систем, скандинавских или азиатских. И это может привести к еще большим проблемам, чем в старой школе. Так как фрагменты вне целого приводят к утере смысла.

На сферу образования ложится важная миссия удержать достигнутый уровень и не способствовать дальнейшему падению грамотности и культуры в условиях все большей дифференциации форм деятельности и фрагментирования картин мира.

Технологическое развитие вполне реально вытесняет человека из сферы производства.

Уже скоро до половины сегодняшних специальностей (все деятельности, которые можно привести к алгоритмам и расчету) будут заняты роботами.

А принципиальными для управления образованием становятся вопросы, чем занять людей, как наполнить смыслом их свободное время, к какому будущему готовить.

Поиск ответов на эти вопросы и является содержанием нашего будущего, или его не будет.

Каким станет ребёнок, когда повзрослеет, зависит от того, кто "заказчик" для его образования.

Первый заказчик – сам человек. Его основная цель – понять своё собственное призвание. Поверьте, кроме него самого, это никого не интересует.

Разве что очень продвинутых родителей. Они являются вторым заказчиком, которые хотят, по сути, очень простых вещей.

От школы – чтобы дети не шлялись по улице и не набирались дурного. И чтобы в итоге их дети сделали успешную карьеру. Так как школа этого сейчас не выполняет, происходит всплеск домашнего образования.

Третий заказчик — это города. В связи с тем, что у нас города государственные, то этот заказчик у нас просто исчез. Но во всём мире именно города создавали университеты, готовили городских деятелей.

Собственно, горожане – это особая форма мышления и поведения. И к этому надо готовить детей. В Древней Греции, например, Афины выступали одним из главных заказчиков.

Четвёртый заказчик — государство. У него интерес простой – законопослушный налогоплательщик, способный работать на государство и служить власти.

Пятый заказчик, который на сегодня самый мощный, – это корпорации, которым нужны потребители продуктов, рабочая сила и топ-менеджеры.

Для корпораций не нужно, чтобы человек мог иметь свою картину мира. Всякая форма устойчивости мешает смене предметов потребления, поэтому идеал любой технологической подготовки – образование фрагментами.

Шестой заказчик – интеллектуальные элиты. Те, кто имеет представление о будущем общества в этой стране, мире.

Элита заинтересована в воспроизводстве себя и появлении интеллигенции, а это возможно, если людей научить "думанию". К сожалению, в Украине нет элиты как группы, и, соответственно, нет заказа на её создание.

Каждый заказчик давит в свою сторону.

Корпорации отодвигают государство, которое пока ещё пытается удерживаться.

Города отстранены.

Родители пытаются спасти своих детей сами.

Но главное, идея образования вообще не обсуждается.

Традиционно образование "заточено" на воспроизводство традиций, опыта, ограничений… Так было эффективно в мире медленных изменений.

Европейское образование сделало акцент на развитии, создало инструменты порождения и трансляции знаний, создало новый контур образования. Это было эффективно в быстром, но закономерном мире.

Сегодня модель образования, построенного на знаниях, рушится. Необходим новый контур – контур творения смыслов и пустоты для Иного.

Отсюда новое образование – это осмысленный баланс между всеми тремя контурами.

Следует различать самообразование, со-творение себя, воспитание, подготовку и научение.

Подготовка обеспечивает вхождение в миры социальности и деятельности.

Готовят к осуществлению той или иной деятельности (быть врачом, сварщиком, учителем...), к занятию положения в социуме (быть руководителем, быть лидером, быть исполнителем). Современная система образования "заточена" в первую очередь под подготовки. Подготовки должны постоянно обновляться и дополняться новыми.

Воспитание. Оно обеспечивает вхождение в культуру и традицию через усвоение норм, образцов и форм поведения.

Воспитанность должна соответствовать культурной ситуации и изменяться вместе с ней.

Научение. Оно обеспечивает вхождение в мир идеальных форм, способность работать с абстрактными представлениями, строить логики, в общем, мыслить преобразованиями знаковых форм.

Обеспечивает вхождение в мир творения. Требует отказа от принятых форм понимания и выражения, вхождения в состояние пустоты и молчания, исследования Иного через искусство и размышления, высокие игры, способности к со-беседованию об Ином, порождению новых образов и смыслов.

Со-творение не может быть методически описано, нормировано и транслировано, поэтому всячески изгоняется из системы образования.

Все четыре формата вместе и в связке сегодня не обсуждаются.

Школа должна заложить основы, прежде всего, задать уровень грамотности в широком понимании.

Грамотность задают основные умения, которые позволяют поверх них строить собственные образовательные траектории. Предполагается необходимым сегодня ставить следующие типы грамотности:

текстовую грамотность – умение читать (постановка понимания текста) и писать (умение передавать смысл в тексте).

цифровую грамотность – умение работать с цифровыми устройствами.

экранную грамотность – умение смотреть и умение показывать смысл.

проектную грамотность – умение понимать проекты и умение порождать проекты.

коммуникационную грамотность – умение передавать смысловые сообщения и умение понимать смысл полученных сообщений.

организационную грамотность – умение со-организовывать разные смыслопорождающие процессы.

телесно-душевную грамотность – способность работать со своим телом и сознанием.

Понятно, что без целостной картины мира эти грамотности фрагментарны и не дают возможности строить образование. Нужна вера в мир, в осмысленность нашей жизни, в возможность будущего. И то, как это сделать, – вопрос современного образования, на который оно не дает ответа.

Школа должна заложить идею целого и тягу к нему.

А что должен уметь, иметь, понимать образованный человек?

Он:

в течение жизни отвечает на четыре вопроса (как заработать на жизнь себе и семье, как жить с другими, как жить с собой, как жить с Богом или без Бога).

обладает полнотой интеллектуальных функций (может мыслить, понимать, рефлексировать, выражать...).

способен к рефлексии и самонаблюдению, опирается не только на рациональное мышление, но и на мышление руками и сердцем, т.е. способен думать.

самоорганизуется.

способен к отказу от привычного и созданию пустот для нового.

работает в стратегии дополнительности (не отрицания и выбора чего то одного, а уместно умеет работать с разным).

способен к сложным коммуникациям.

порождает и удерживает смыслы.

работает с содержанием.

способен пользоваться технологиями в больших оргсистемах, но не поглощается ими.

способен работать с собой и своим телесным и душевным здоровьем.

Кто и где сегодня учит этому?

Владимир Никитин, сооснователь проекта "Фаундейшн Фор Фьючер", специально для УП.Жизнь

