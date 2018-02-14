Украинское кино, спасибо, что ты есть

Анна Паленчук кинопродюсер, киноакадемик Национальной кинопремии "Дзига"
740
14 лютого 2018

Как украинский кинопродюсер, хочу признаться в любви кино. Потому что наконец ему можно говорить: "Спасибо тебе за то, что ты есть".

Раньше у украинских киношников была такая шутка: "Украинское кино, как суслик, никто его не видел, но все о нем слышали".

Долго шутка была до боли обидной правдой. Мы работали над мифическим продуктом, который доходил до зрителя в виде интернет новостей, что такой-то фильм на таком-то международном фестивале.

У украинского общества долго не было запроса и потребности смотреть украинское кино.

Не был героя, близких историй.

Если даже самый топовый по занятости и гонорарам украинский актер выходил на улицу, его никто с автографами не преследовал и, мало того, даже не узнавал.

И дело не в том, что актеры ходят по улицам без грима, дело в том, что среди них долго не появлялось людей, со звездным статусом.

Вспомните раскладки журналов за границей, в аэропортах. С обложек взирают звезды кино. Недостижимые актеры, с лоском одетые, причесанные и без особых морщин в 60 лет.

С обложек наших глянцевых и недоглянцевых изданий смотрят политики и представители шоу бизнеса. Политикам широко улыбаться нельзя, певцы меркнут в своих неоновых шубах… И получается срез общества. Без культурных героев.

Но уже в этом году этот тяжеловесный теплоход заметно развернул свой курс.

Весной 2018-го в Украине во второй раз вручат национальную кинонаграду "Золотая дзыга".

Нам уже есть кого награждать, и более того, есть из кого выбирать.

Как один из киноакадемиков, голосующих за картины, соревнующиеся за "Золотые дзыги", я не могу не испытывать эйфории. В этом году на получение национальной кинопремии претендуют 59 фильмов!

Только вдумайтесь, 59!

8 – анимации, 22 – короткий метр (игровые), 13 – полный метр документальные, 16 – полный метр игровые.

В нашей стране, где долго никто не верил в национальный кинопродукт, его успех и жизнеспособность.

Знаете сколько нужно времени, что бы создать один фильм?

Минимум год!

Читай також:

"Кіборги" побили рекорд українського кінопрокату за всю історію незалежності
Держкіно дасть 17,6 млн на фільм Зеленського "Він і Вона"
Фільм "Межа" отримав гран-прі міжнародного кінофестивалю у Франції
Ахтем Сеітаблаєв: Пересічні глядачі аналізують "Кіборгів" глибше, ніж так звані кінокритики
6 фильмов ноября: Франсуа Озон, "Теснота", "Межа" и парад украинских лент

Минимум человек 50.

Вот и посчитайте трудозатраты на производство нашего национального кино. 

Украинская киноакадемия это демонстрация всех, всего и самого лучшего сразу же. Потребность иметь такой орган была давно, у Америки и других стран же есть!

Там Оскар, а у нас Дзыга.

Мы так долго ждали в отрасли появления такой церемонии. И вот в прошлом году состоялась первое вручение кинопремии. С красной дорожкой, звездами, трогательными речами и даже потерей одной статуэтки после щедрого фуршета (ее, слава богу, нашли).

В этом году победителей определят 20 апреля.

И нам, киноакадемикам, уже тяжело. Тяжело выбрать, тяжело кого-то не взять в шорт-лист. А церемония будет красивой, торжественной, все звезды на одном Олимпе, точнее в Парковом.

А после будет журнал. А на обложке улыбающийся белозубый красивый украинский актер, гордо держащий Дзыгу. И журнал попадет к девятилетнему мальчику, он снимет со стены мрачного Бетмена и повесит нашего современника, как того, на кого можно равняться.

Анна Паленчук, кинопродюсер, киноакадемик Национальной кинопремии "Дзига", специально для УП.Жизнь
powered by lun.ua

Анна Паленчук

Украинское кино, спасибо, что ты есть

кинопродюсер, киноакадемик Национальной кинопремии "Дзига"

Олександр Кучинський

Як подолати 30% безробіття серед української молоді

член бюро "ДемАльянс Київ", випускник освітнього проекту Реанімаційного пакету реформ "Відкритий університет реформ"

Олександра Калашнікова

Шкільна освіта в українських селах: чого чекати від реформи

аналітик ВГО "Асоціація сприяння самоорганізації населення"
 2292
Здоров'я

Ставка на медсестер та розширення функцій. Як у Європі влаштована "первинна" меддопомога

Оксана Сивак
 1196
Здоров'я

Навчитися знову бути дитиною. Як родина 3-річного Жені перемагає рак

Ірина Андрейців, Дмитро Ларін
 12542
Суспільство

9 перспективних спеціальностей, які можна опанувати онлайн

Дмитро Волошин

Головне на сайті


Здоров'я

Ставка на медсестер та розширення функцій. Як у Європі влаштована "первинна" меддопомога

Оксана Сивак
11 найкращих підводних фото 2018 року
Скільки грошей нам потрібно для щастя? Порахували психологи
Кабмін встановив надбавку вчителям у спецшколах та інклюзивних класах
80 євро штрафу за макіяж за кермом. Багато чи мало?
Надмірне споживання напівфабрикатів може викликати рак – вчені
Здоров'я

Навчитися знову бути дитиною. Як родина 3-річного Жені перемагає рак

Ірина Андрейців, Дмитро Ларін
Суспільство

9 перспективних спеціальностей, які можна опанувати онлайн

Дмитро Волошин