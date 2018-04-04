Право на город. Почему это важно?

Оксана Чепижко мама двоих детей, предприниматель
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4 квітня 2018

По итогам 2017 года Киев попал в десятку наименее комфортных для жизни городов.

В рейтинге журнала The Economist украинская столица заняла 131 место из 140. Кстати, на последнем сто сороковом – Дамаск (Сирия).

Инерция постсоветского мышления вынуждает многих считать комфортную городскую среду неким излишеством, "вишенкой на торте".

Разве об этом нужно говорить сегодня, когда население стремительно беднеет, а в стране четвертый год война?

Между тем, "очеловечивание" городской инфраструктуры – вовсе не каприз урбаниста-хипстера. Удобный город – это безопасный город.

К сожалению, мы вспоминаем об этом только тогда, когда у нас или наших соседей случается форс-мажор – трагедии с человеческими жертвами.

Путь, на который только вступают крупные украинские города, западные мегаполисы прошли во второй половине 20 века.

Мэры-реформаторы не побоялись отказаться от планирования городского пространства "под автомобилистов", уделять гораздо больше внимания экологии и, в итоге, сделать города по-настоящему доступными для людей с разными интересами, потребностями и уровнем доходов.

Эти выводы не стоит игнорировать. Любые меры, повышающие качество жизни, в перспективе оказывают положительное внимание на экономику. В безопасный город едут туристы и приходят инвесторы. А главное – остаются жить и работать молодые и самые активные граждане.

Современный город – сложный организм, все части которого связаны друг с другом, даже если это не всегда очевидно.

Давайте вспомним статистику ДТП, которые произошли потому, что человек переходил дорогу в неположенном месте. Примерно в половине случаев подземные переходы были организованы так, чтобы "оттолкнуть" пользователя.

Посмотрите вокруг: даже если в переходе есть пандус, он совершенно не приспособлен ни для мам с детскими колясками, ни, тем более, для людей с ограниченными возможностями и маломобильных пенсионеров.

То же самое касается наземных переходов: в цивилизованных странах на многополосных магистралях не просто делают островки безопасности, но и "десинхронизируют" переходы по разные стороны дороги, дополнительно ограждая их заборчиками. Это не позволяет пешеходу перебежать проезжую часть, а машине – "проскочить" на мигающий зелёный. Подобные меры называют "защитой от дурака".

В этих словах нет ничего обидного: всегда найдется тот, кто захочет нарушить правила. Задача проектировщика сделать так, чтобы нарушение не привело к фатальному результату.

Еще один пример – неорганизованные парковки. Автомобили, которые захватывают проезжую часть, существенно ограничивают пропускную способность улицы, а те, кто паркуются на газонах и тротуарах – лишают жизненного пространства всех горожан.

Но и это еще не всё. Опять-таки посмотрим по сторонам.

Как только в городе сходит снег, его "накрывает" пыльной бурей. В том числе потому, что коммунальщики не могут убрать в правых полосах, а машины успешно развозят грязь с газонов. Как следствие – рост респираторных заболеваний и аллергий.

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Что делать в таких случаях, тоже хорошо известно – физически ограничивать заезд на газоны и проводить еженедельную мойку улиц с четким графиком. Оставил машину в этот день – ищи на штрафплощадке.

И, наконец, вопрос о городских публичных пространствах. Почему в европейских городах делают скверы там, где можно было бы построить торговый центр или очередную высотку?

Во-первых, на это есть ряд экономических причин. Красивый парк "автоматически" увеличивает стоимость жилой недвижимости, которая находится поблизости, а на первых этажах пешеходных улиц открываются кафе, галереи, коворкинги... Малый и средний бизнес получает возможность развиваться, поскольку большие торговые центры, с которыми сложно конкурировать, вынесены за город.

Во-вторых, публичные пространства выполняют важную социальную функцию. Здесь, в отличие от тех же торговых центров, горожане могут просто общаться – их коммуникация "не завязана" исключительно на потреблении. В жизнь города включаются те, кто не хочет или не может тратить деньги. Для них предусмотрены другие виды отдыха.

Например, бесплатные танцевальные марафоны, концерты или дегустации. Такие форматы способствуют росту доверия, а значит, делают город, наполненный разнообразными активностями, гораздо безопасней.

"Гуманная" городская политика закладывает основы устойчивого развития – мы понимаем, каким будет наш город через несколько десятилетий. И не только сами соглашаемся жить здесь, но и готовы "оставить" комфортный город своим детям и внукам.

Кстати, как показывает зарубежный опыт, чем прогрессивнее городское руководство, тем шире оно привлекает к совместному проектированию молодежь, старшеклассников и даже детей. Это логично. Тот, кто может реализовать своё право на город, никогда не причинит ему вред.

Оксана Чепижко, мама двоих детей, предприниматель, специально для УП.Жизнь

Оксана Чепижко

Право на город. Почему это важно?

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