Як змінюється "ОХМАТДИТ"

Коли у серпні 2017 року я прийшла працювати в "ОХМАТДИТ", мені потрібен був час щоб розібратися, як тут все працює.

Згодом стало чітко зрозуміло – без реорганізаційних змін не обійтися.

Час летить дуже швидко і, сподіваюсь, як раз рік з того моменту, як я обіймаю посаду головного лікаря, ми відмітимо запуском оновленої структури лікарні.

Реорганізація лікарні – це не "зміна заради зміни", трансформація структури та штатні ротації.

Це процес, спрямований на поліпшення медичних послуг і унеможливлення механізмів корупції.

Необхідний крок для налагодження якісного, доступного та прозорого надання медичних послуг у НДСЛ "ОХМАТДИТ".

17 травня 2018 року затверджений новий штатний розпис лікарні.

Про звільнення не йдеться, 2667 посад у лікарні було, стільки й залишиться. Лише 15 з них будуть перепрофільовані.

Фото Ельдара Сарахмана, УП

Буде в лікарні і новий відділ – оцінки ризиків та інфекційного контролю. Це 5 посад.

Вважаю цей відділ необхідністю, адже кількість внутрішньо-лікарняних інфекцій в цілому по Україні постійно зростає.

Відсутність якісного, профільного моніторингу та реакції, який здійснюватиме цей відділ, призводить до, наприклад, постійного та не раціонального призначення антибіотиків, перевитрат і так далі.

Також в "ОХМАТДИТі" запрацює відділення дитячої нейрохірургії. Це надважливе рішення.

Тут зможуть комплексно допомогти дитині з політравмами, а для цього часто потрібен мультидисциплінарний підхід, який оперативно може забезпечити лише наша лікарня.

Тут зможуть допомагати саме новонародженим. Мало хто в Україні береться за настільки важкі випадки в такому ранньому віці.

А наші хірурги – так.

І не забуваймо, що у нас уже встановили лінійний прискорювач.

Завершився останній етап навчання нашого персоналу із закордонними спеціалістами в роботі з ним.

Оформлюємо всі необхідні технічні документі, сподіваюсь, скоро розпочнемо працювати на ньому.

Це вкрай важлива база обладнання для нового відділення дитячої нейрохірургії.

У старій структурі лікарні було чимало Центрів. Зараз роботу деяких з них реорганізовано.

Фото Ельдара Сарахмана, УП

Наприклад, Центр Офтальмології, де на 20 лікарняних ліжок було три керівника.

Це недоцільне використання адмінресурсу лікарні.

По роботі відділення дитячої офтальмології все залишається: і кількість пацієнтів, і діагнози, що там лікують, і навантаження на медперсонал.

Скорочується тільки кількість керівників. З трьох до одного.

Схожа ситуація і щодо Центру Неонатології. Цей центр мав 4 відділення.

Всі функції цих відділень та механізми роботи повністю зберегли у новій структурі лікарні, а одне відділення навіть розширюється.

Не буде формулювання "центр" та посади керівника центру.

У Центрі Токсикології ми комплектуємо три відділення до двох.

Не скорочуємо, а комплектуємо. Також прибираємо формулювання "центр" та посаду керівника.

Всі відділення трансформованого центру ДОГ і ТКМ будуть функціонувати.

Ми не лише не закриваємо жодне з відділень, а й розширюємо одне з них.

Відділення трансплантації кісткового мозку та імунотерапії – таку воно тепер матиме назву.

Ми ввели до штатного складу цього відділення також посади імунологів. І це вкрай важливо для діток з первинним імунодефіцитом, а таких в Україні дуже багато.

Будь-які зміни завжди подобаються далеко не всім, це природний процес.

Але я переконана, що без бажання до змін та якісної роботи над цими зрушеннями, немає розвитку та руху вперед.

Ірина Садов'як, головна лікарка НДСЛ "ОХМАТДИТ" МОЗ України, спеціально для УП.Життя