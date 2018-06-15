Легкодоступна Україна: як секс-туризм став її міжнародною візитівкою

У 2017 році до України в’їхали 14,2 млн. іноземців.

Значна частина іноземних гостей – секс-туристи, які шукають легкодоступних дівчат.

В нашій країні їх приваблюють помірні ціни на секс-послуги, повна безкарність та розвинена індустрія, готова забезпечити клієнта у форматі "all inclusive".

Фото: "Города мира"

Підприємливі українці та іноземні громадяни налагоджують спеціальні секс-тури "вихідного дня" та тривалі подорожі до таких великих міст як Київ, Одеса, Харків, Дніпро, Львів, Миколаїв.

Для цього через спеціальні інтернет-сайти залучають клієнтуру, допомагають з авіабілетами, розміщають туриста в готелі, зводять з дівчатами й навіть організовують міні-екскурсії містом.

Подібні послуги надають міжнародні шлюбні агентства й турфіми. На їхніх сайтах можна обрати дівчину за своїм смаком.

Вартує така послуга 400 доларів на добу, а якщо клієнт бере друга, дають знижку.

Мова таких ресурсів – англійська й турецька.

Саме громадяни Туреччини складають вагому частину потоку секс-туристів в Україну.

Лише за перше півріччя минулого року кількість мандрівників з цієї країни зросла на 30%.

Вже в аеропортах надавачі послуг розміщують інформацію про українських красунь, рекламують нічні клуби певної репутації та обіцяють туристам максимальний комфорт під час "романтичних" походеньок.

У багатьох готелях відкрито лежать буклети, де розхвалюють дівчат з "ескорт-агентств".

Тому жоден іноземець, навіть з найцнотливішими думками, не може уникнути спокуси. Вся індустрія секс-туризму заточена на те, щоб впіймати його у свої тенета.

Все це формує відповідну репутацію України у світі.

Не дивно, що за кордоном нас сприймають як клондайк легкодоступних дівчат.

Британський часопис The ​​Sun, анонсуючи рейси лоукосту Ryanair, своєрідно розрекламував Україну.

"Головна причина, через яку хлопцям подобається в Україні, полягає у тому, що жінки тут одні із найкрасивіших у світі і їх тут надлишок", – зацитувала вона одного з молодих британців.

Азербайджанський лоукостер ButaAirways зняв відверту рекламу, де гостей із сонячного півдня в аеропорту зустрічають молоді дівчата.

На Youtube безмежна кількість роликів, в яких іноземці діляться своїм досвідом "зйому" українок, акцентуючи увагу на їхній красі, поступливості та невибагливості.

Бурхливому розвитку секс-туризму в Україні сприяє ціла низка факторів:

1 Велика пропозиція "послуг" Бідність штовхає багатьох українок на шлях "легких" грошей, які пропонують іноземці в обмін на "інтимні послуги". 2 Дешевизна послуг порівняно з західноєвропейськими державами 3 Можливість безкоштовного секс-туризму під виглядом "пошуку дружини" 4 Максимальна лояльність українського законодавства до проституції Вона є адміністративним злочином, який карається символічним штрафом. 5 Корумпованість правоохоронної системи Навіть символічні каральні заходи щодо надавачів "секс-послуг" вкрай рідко застосовуються, підпільному ринку практично не потрібно маскуватись в умовах, коли правоохоронці дивляться на їхню діяльність крізь пальці. 6 Мінімум візових та логістичних перепон для секс-туристів 7 Близькість мусульманських держав таких як, наприклад, Туреччина. Їхні громадяни можуть вільно "розважатись" в Україні без страху бути засудженими своїми єдиновірцями на батьківщині.

Боротьба з секс-туризмом – загальносвітовий тренд.

Зусилля міжнародної спільноти в цьому напрямку особливо активізувались в 90-х роках минулого століття.

Головною запорукою успіху є підвищення рівня життя людей та, відповідно, зниження пропозиції секс-послуг на внутрішньому ринку.

Для цього потрібна комплексна злагоджена багаторічна робота усіх державних установ.

Крім довгострокових, слід здійснити низку термінових "пожежних" дій, що значно ускладнять життя секс-туристам.

Передусім, запровадити для них відповідальність у вигляді значних штрафів за користування послугами.

Одночасно правоохоронна система та інші уповноважені держустанови не повинні лишатись інертними до усіх видимих проявів секс-індустрії, які трапляються на кожному кроці.

Потрібно банально прибрати рекламу таких послуг з аеропортів, готелів, ресторанів, а також задіяти максимум зусиль кіберполіції, аби блокувати веб-ресурси, що агітують дівчат торгувати своїм тілом.

Головне – не бути байдужими та не сприймати лідерство України в секс-туризмі як даність.

Мусимо боротися з цим й, усвідомлюючи неможливість цілковитого викорінення явища, мінімізувати його потужності та зменшити потік шукачів інтимних розваг до нашої держави.

А допоки ми рухатимемось за інерцією, амплуа "мекки секс-туризму" так і залишатиметься складовою бренду нашої країни.

Олександра Голуб, голова ГО "Ліга захисту прав жінок "Гармонія Рівних", для УП.Життя