Легкодоступна Україна: як секс-туризм став її міжнародною візитівкою

У 2017 році до України в’їхали 14,2 млн. іноземців.
Значна частина іноземних гостей – секс-туристи, які шукають легкодоступних дівчат.
В нашій країні їх приваблюють помірні ціни на секс-послуги, повна безкарність та розвинена індустрія, готова забезпечити клієнта у форматі "all inclusive".
|Фото: "Города мира"
Підприємливі українці та іноземні громадяни налагоджують спеціальні секс-тури "вихідного дня" та тривалі подорожі до таких великих міст як Київ, Одеса, Харків, Дніпро, Львів, Миколаїв.
Для цього через спеціальні інтернет-сайти залучають клієнтуру, допомагають з авіабілетами, розміщають туриста в готелі, зводять з дівчатами й навіть організовують міні-екскурсії містом.
Подібні послуги надають міжнародні шлюбні агентства й турфіми. На їхніх сайтах можна обрати дівчину за своїм смаком.
Вартує така послуга 400 доларів на добу, а якщо клієнт бере друга, дають знижку.
Мова таких ресурсів – англійська й турецька.
Саме громадяни Туреччини складають вагому частину потоку секс-туристів в Україну.
Лише за перше півріччя минулого року кількість мандрівників з цієї країни зросла на 30%.
Вже в аеропортах надавачі послуг розміщують інформацію про українських красунь, рекламують нічні клуби певної репутації та обіцяють туристам максимальний комфорт під час "романтичних" походеньок.
У багатьох готелях відкрито лежать буклети, де розхвалюють дівчат з "ескорт-агентств".
Тому жоден іноземець, навіть з найцнотливішими думками, не може уникнути спокуси. Вся індустрія секс-туризму заточена на те, щоб впіймати його у свої тенета.
Все це формує відповідну репутацію України у світі.
Не дивно, що за кордоном нас сприймають як клондайк легкодоступних дівчат.
Британський часопис The Sun, анонсуючи рейси лоукосту Ryanair, своєрідно розрекламував Україну.
"Головна причина, через яку хлопцям подобається в Україні, полягає у тому, що жінки тут одні із найкрасивіших у світі і їх тут надлишок", – зацитувала вона одного з молодих британців.
Азербайджанський лоукостер ButaAirways зняв відверту рекламу, де гостей із сонячного півдня в аеропорту зустрічають молоді дівчата.
На Youtube безмежна кількість роликів, в яких іноземці діляться своїм досвідом "зйому" українок, акцентуючи увагу на їхній красі, поступливості та невибагливості.
Бурхливому розвитку секс-туризму в Україні сприяє ціла низка факторів:
Велика пропозиція "послуг"
Бідність штовхає багатьох українок на шлях "легких" грошей, які пропонують іноземці в обмін на "інтимні послуги".
Дешевизна послуг порівняно з західноєвропейськими державами
Можливість безкоштовного секс-туризму під виглядом "пошуку дружини"
Максимальна лояльність українського законодавства до проституції
Вона є адміністративним злочином, який карається символічним штрафом.
Корумпованість правоохоронної системи
Навіть символічні каральні заходи щодо надавачів "секс-послуг" вкрай рідко застосовуються, підпільному ринку практично не потрібно маскуватись в умовах, коли правоохоронці дивляться на їхню діяльність крізь пальці.
Мінімум візових та логістичних перепон для секс-туристів
Близькість мусульманських держав таких як, наприклад, Туреччина.
Їхні громадяни можуть вільно "розважатись" в Україні без страху бути засудженими своїми єдиновірцями на батьківщині.
Боротьба з секс-туризмом – загальносвітовий тренд.
Зусилля міжнародної спільноти в цьому напрямку особливо активізувались в 90-х роках минулого століття.
Головною запорукою успіху є підвищення рівня життя людей та, відповідно, зниження пропозиції секс-послуг на внутрішньому ринку.
Для цього потрібна комплексна злагоджена багаторічна робота усіх державних установ.
Крім довгострокових, слід здійснити низку термінових "пожежних" дій, що значно ускладнять життя секс-туристам.
Передусім, запровадити для них відповідальність у вигляді значних штрафів за користування послугами.
Одночасно правоохоронна система та інші уповноважені держустанови не повинні лишатись інертними до усіх видимих проявів секс-індустрії, які трапляються на кожному кроці.
Потрібно банально прибрати рекламу таких послуг з аеропортів, готелів, ресторанів, а також задіяти максимум зусиль кіберполіції, аби блокувати веб-ресурси, що агітують дівчат торгувати своїм тілом.
Головне – не бути байдужими та не сприймати лідерство України в секс-туризмі як даність.
Мусимо боротися з цим й, усвідомлюючи неможливість цілковитого викорінення явища, мінімізувати його потужності та зменшити потік шукачів інтимних розваг до нашої держави.
А допоки ми рухатимемось за інерцією, амплуа "мекки секс-туризму" так і залишатиметься складовою бренду нашої країни.
Олександра Голуб, голова ГО "Ліга захисту прав жінок "Гармонія Рівних", для УП.Життя