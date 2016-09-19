На всю культуру 3 мільярди, на "Євробачення-2017" – майже півмільярда

19.09.2016

Проект державного бюджету України на 2017 рік передбачає виділення 455,7 млн ​​грн на підготовку та проведення міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2017".

Таки цифри фігурують у проекті Державного бюджету, зареєстрованому у Верховній Раді 15 вересня.

Кабінет міністрів пропонує парламенту виділити в 2017 році ці кошти Державному комітету з питань телебачення і радіомовлення України.

Всього Держкомтелерадіо пропонується виділити 1,395 млрд грн, з яких 897,7 млн ​​грн на фінансову підтримку Національної телерадіокомпанії України, а 24,6 млн грн на керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення.

Уряд також пропонує виділити Міністерству культури 3,1 млрд грн, з яких 572,8 млн грн на підготовку кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації; 18,5 млн грн – вузами І і ІІ рівнів акредитації; 647 млн ​​грн на фінансову підтримку національних театрів; 387,8 млн грн на підтримку національних художніх колективів, концертних організацій і їх дирекцій, національних і державних циркових організацій; а, крім того, 373,8 млн грн на забезпечення діяльності національних музеїв, національних і державних бібліотек.

На збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках, паспортизацію, інвентаризацію та реставрацію пам'яток архітектури, культури та світової спадщини ЮНЕСКО пропонується виділити 219 млн грн.

Інтерфакс-Україна