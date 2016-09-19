ЗНАЙТИ
Українська правда
Життя
Суспільство

Освітній бестселлер. Фрагмент зі "Школи майбутнього" Кена Робінсона

Суспільство

#небийдитину. Новий флешмоб проти насильства шириться на Facebook

Наука і технології

"Дивись, як вона їсть!" Прямі трансляції обідів захоплюють інтернет

На всю культуру 3 мільярди, на "Євробачення-2017" – майже півмільярда

Версія для друку Коментарі 0
19.09.2016
Проект державного бюджету України на 2017 рік передбачає виділення 455,7 млн ​​грн на підготовку та проведення міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2017".

Таки цифри фігурують у проекті Державного бюджету, зареєстрованому у Верховній Раді 15 вересня.

Кабінет міністрів пропонує парламенту виділити в 2017 році ці кошти Державному комітету з питань телебачення і радіомовлення України.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

Євробачення-2017 прийматиме Київ

Всього Держкомтелерадіо пропонується виділити 1,395 млрд грн, з яких 897,7 млн ​​грн на фінансову підтримку Національної телерадіокомпанії України, а 24,6 млн грн на керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення.

Уряд також пропонує виділити Міністерству культури 3,1 млрд грн, з яких 572,8 млн грн на підготовку кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації; 18,5 млн грн – вузами І і ІІ рівнів акредитації; 647 млн ​​грн на фінансову підтримку національних театрів; 387,8 млн грн на підтримку національних художніх колективів, концертних організацій і їх дирекцій, національних і державних циркових організацій; а, крім того, 373,8 млн грн на забезпечення діяльності національних музеїв, національних і державних бібліотек.

На збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках, паспортизацію, інвентаризацію та реставрацію пам'яток архітектури, культури та світової спадщини ЮНЕСКО пропонується виділити 219 млн грн.

Інтерфакс-Україна


КОМЕНТАРІ - 0
КОЛОНКИ

Анастасия Леухина
Украина – страна контрастов: людей с инвалидностью нет, а медали – есть

Для многих в Украине существование паралимпийской сборной стало новостью, как впрочем и то, что в Украине есть люди с инвалидностью. Потому что этих людей не увидишь на улицах украинских городов. Для них там просто нет места.

БЛОГИ
КУЛЬТУРА
Тетяна Терен

«Якби я був молодий, був би нині на сході». Неопублікована розмова з Романом Іваничуком

Ірина Славінська

Фредерік Беґбедер: Війна від нас не так і далеко

Євгенія Нестерович

Музей і церква: Приречені на співпрацю

Сергій Васильєв

Меню на завтра. Нова британська драма на українських сценах

Ірина Славінська

7 книжок, які не можна оминути на Форумі видавців у Львові

Видавництво «Нора-Друк»

Мишець. Уривок з нового роману Олени Захарченко «Вертеп #РоманПроМайдан»

Виталий Атанасов

Серая зона Донбасса: Не место для героев

НОВИНИ

На всю культуру 3 мільярди, на "Євробачення-2017" – майже півмільярда

Сьогодні, 14:07
© 2007-2016, Українська правда.
Використання матеріалів сайту дозволено лише з посиланням (для інтернет-видань - гіперпосиланням) на "Українську правду. Життя" Матеріали з позначеннями СПЕЦПРОЕКТ, PROMOTED, ЗА ПІДТРИМКИ - публікуються на правах реклами
НОВИНИПУБЛІКАЦІЇКОЛОНКИАФІШАФОТО/ВІДЕОІНТЕРВ'ЮОПИТУВАННЯАРХІВЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОКРЕКЛАМА НА САЙТІ
КУЛЬТУРАСуспільствоНаука і технологіїОсобистостіЗдоров'яПодорожіМодаЇжа та виноПоранені в АТОНезалежність'25Воїни добра
АВТОРИЗАЦІЯ
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter   Вконтакте