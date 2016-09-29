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"Мочи козлів, рятуй Росію". Люди в камуфляжі увірвалися на виставку про війну в Україні

Версія для друку Коментарі 4
29.09.2016
Фото journal.ru
Люди в камуфляжі увірвалася у Сахаровський центр у Москві, де проходить виставка фотографій "Прямий погляд", присвячена війні в Україні.

Про це повідомляється на сторінці центру в Facebook.

"Вибачте, у нас немає часу відповідати на дзвінки і коментарі, нас тут громлять в прямому ефірі. Прийшли: депутат з "банкою крові", люди в камуфляжі і козаки. Кричать "мочи козлів, рятуй Росію", – йдеться у повідомленні.

За останніми даними, директор центру Сергій Лукашевський разом із поліцією не виходять із виставкової зали, у них дізнаються контакти організаторів проекту.

Сергій Лукашевський розповів, що люди, які увірвалися у будівлю, "зірвали оголошення, розміщені на місці раніше зіпсованих фотографій, принесли банку з невідомою рідиною і написом "Кров дітей Донбасу", йдеться на Meduza.

"Заява в поліцію, поки не буде загрози безпеки, писати не буду", – заявив Лукашевський, додавши, що в центр уже прибули співробітники правоохоронних органів.

28 вересня на виставці в Сахаровському центрі кілька фотографій переможців конкурсу "Прямий погляд" Олександра Васюковіча і Сергія Лойко були залиті фарбою з балончика.

Фотографії зіпсував художник Антон Бєліков, який займається церковним розписом, повідомляє Meduza.

У Сахаровському центрі одразу після інциденту заявили, що вони не планують відновлювати зіпсовані роботи. Рішення організатори пояснили тим, що вони не зможуть гарантувати збереження робіт і безпеку відвідувачів виставки.


КОМЕНТАРІ - 4
Pom_advokat _ 29.09.2016 18:38
п.с. к редакции. Ели обошел вашу цензуру и не называйте эту мерзость "кОzаками". Если они мочат kАzlоv, то и быть им кАzаkaми, а лучше кAzlaдоями.
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Pom_advokat _ 29.09.2016 18:35
Если бы это был призыв бить бENDеровцев, kаkлов, UкRопов, FашиSтов, поDLяшков, на крайний случай классический - "бей жUDов", я бы сразу распознал достойных наследников орды, а так похоже засланых казачков инструктировал "сам" ростовский поDKец из воспоминаний "мы этим каZLам ноги переломаем... и тд."
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Pidchybii Leonid _ 29.09.2016 17:53
я вообще за мир между желтыми азиатами-россиянами и белыми украинцами - зачем воевать?
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vurobnuk _ 29.09.2016 17:46
Кацапов рождают не женщины а самки гельминтов.
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