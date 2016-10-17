ЗНАЙТИ
Українська правда
Життя
КУЛЬТУРА

Стала відома точна дата виходу нового сезону "Гри престолів"

Суспільство

Школяр з Мінська вкрав у батьків 5 тисяч доларів і купив друзям хом'яків

КУЛЬТУРА

Майже доросла література. 9 цьогорічних книжок для підлітків

У Києві скасували показ фільму про Волинську трагедію

Версія для друку Коментарі 4
17.10.2016
Фото fakt.pl
Польський інститут у Києві скасував показ фільму Войцеха Смажовського "Волинь", який мав відбутися у вівторок, 18 жовтня.

Напередодні презентації директорка Інституту Ева Фіґель поінформувала про скасування показу, пише GazetaWyborcza.

За словами Фіґель, на таке рішення вплинула позиція українського МЗС. У листі до Посольства Польщі в Україні МЗС "наполегливо рекомендувало" скасувати презентацію картини "Волинь".

"За спільною згодою з польською стороною, було прийнято рішення перенести показ фільму "Волинь" на більш сприятливий час. Стрічку буде показано пізніше", – прокоментувала заяву речниця МЗС Мар'яна Беца.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

"Волинь": територія первісного жахіття

На скільки відтерміновують показ стрічки в Україні у відомстві не уточнюють. 

Показ картини про українсько-польські протистояння у 1943 році на Волині мав відбутися у столичному кінотеатрі "Київ" за участі режисера Войцеха Смажовського. Після перегляду була запланована дискусія щодо стрічки.

"Таке трапилося вперше. Я здивована тим, що фільм викликав такі емоції, тим паче, що українська сторона позбавлена можливості знайомства з ним", – підкреслила Фіґель.

Доктор філософських наук, перекладач Олексій Панич для "Української правди. Життя" написав про те, що "Волинь" можна вважати фільмом, який розпалює міжнаціональну ворожнечу, якщо сприймати його не відсторонено-критичним оком, а в режимі емоційної участі в подіях, що розгортаються на екрані.

Показ картини про українського-польські протистояння у 1943 році на Волині мав відбутися за участі режисера Войцеха Смажовського. Фото fakt.pl

Із цієї стрічки не почнеться справжнє українсько-польське порозуміння, якщо умовою такого порозуміння є некритичне прийняття українцями заявленої у фільмі міфології свідомого повернення українців до ролі волинських аборигенів, готових добровільно стати місцевим "фольклорно-трудовим" додатком до цивілізованого польського порядку.


КОМЕНТАРІ - 4
Yuriy Sydoriak _ 17.10.2016 16:31
Якщо поляки зрозуміли плюндрування українських могил,що відбулося декілька днів тому,то повинні і зрозуміти,що плюндрування на державному рівні національних героїв з УПА,це також негоже !
Краще ,до показу фільму розібратися уважно з Волинською трагедією до кінця і визначити,хто(?) в цих давніх подіях брав участь з подачі совєтських політиків і та т.з.партизанських утворень в цих місцях а ля Ковпак! Якщо виясниться,що то колаборанти а ля Тарас Бульба-Савур,що мали ідеологічні розбіжності з Бандерою і бандерівцями галицьких теренів,то стане ясно,що перемішувати національну боротьбу з бандитизмом Негоже!
Все рівно Час розкриє таємниці в боротьбі УПА та тих хто примкнув до цієї боротьби за незалежність і свободу! Час все рівно все розкриє. Слава борцям за Незалежність України !
Відповісти | З цитатою
Сергій Лавренюк _ 17.10.2016 15:37
Фігель здивована. А фігель вона не здивована геноцидним рішенням сейму?
Відповісти | З цитатою
Бууу-га-га _ 17.10.2016 15:35
zbbas:
І не лише на Волині, але й по всій східній Польщі.
Відповісти | З цитатою
zbbas _ 17.10.2016 15:15
Можливо "здивованим" полякам буде цікаво про себе щось не дуже приємне почитати про свої "подвиги" на Волині. Та й нам пора цікавитись справжньою історією і зуби показувати накінець. Нажаль тут лінки не проходять а є багато матеріалів які варто знати українцям. І пора згадати класика - Німець скаже: «Ви моголи».
«Моголи! моголи!»
Золотого Тамерлана
Онучата голі.
Німець скаже: «Ви слав'яне».
«Слав'яне! слав'яне!»
Славних прадідів великих
Правнукі погані!
Відповісти | З цитатою
Усі коментарі
КОЛОНКИ

Олексій Панич
"Волинь": територія первісного жахіття

Якими побачать українців глядачі нового фільму польського режисера Войцеха Смажовського, і що з цим робити самим українцям.

БЛОГИ
КУЛЬТУРА
Анна Третяк

Майже доросла література. 9 цьогорічних книжок для підлітків

Лев Шевченко

5 низовых инициатив, меняющих облик Киева уже сегодня

Ірина Стасюк

Від діабету до демократії: Цукрова архітектура в ІЗОЛЯЦІЇ

"Видавництво Старого Лева"

Лялечки, наложниці драконів. Уривок з роману "Баборня" Мирослава Лаюка

Тетяна Терен

Паоло Джордано: Письменники складають із маленьких людських історій велике історичне тло

Тетяна Трофименко

Страсті по "Століттю Якова", або якого кіно нам бракує?

Вікторія Бавикіна

Пригоди українців у Польщі. Новий фільм молодої режисерки Наді Парфан

НОВИНИ

У Києві скасували показ фільму про Волинську трагедію

Сьогодні, 14:15
© 2007-2016, Українська правда.
Використання матеріалів сайту дозволено лише з посиланням (для інтернет-видань - гіперпосиланням) на "Українську правду. Життя" Матеріали з позначеннями СПЕЦПРОЕКТ, PROMOTED, ЗА ПІДТРИМКИ - публікуються на правах реклами
НОВИНИПУБЛІКАЦІЇКОЛОНКИАФІШАФОТО/ВІДЕОІНТЕРВ'ЮОПИТУВАННЯАРХІВЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОКРЕКЛАМА НА САЙТІ
КУЛЬТУРАСуспільствоНаука і технологіїОсобистостіЗдоров'яПодорожіМодаЇжа та виноПоранені в АТОНезалежність'25Воїни добраНатхнення водою
АВТОРИЗАЦІЯ
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter   Вконтакте