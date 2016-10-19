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Радійники підписали документ про виконання закону україномовних квот

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19.10.2016
Фото golosno.com.ua
Провідні українські радіокомпанії підписали меморандум про застосування вимог законодавства щодо обсягу пісень та ведення передач державною мовою.

Документ укладено для втілення законодавства про обов’язкові квоти обсягу пісень та ведення передач українською мовою, повідомляє Нацрада з питань телебачення і радіомовлення.

Норми закону про квоти на радіо набувають чинності 8 листопада 2016 року. Упродовж  першого року із цього дня частка пісень державною мовою має становити 25%, з другого року – 30%, з третього року – зрости до 35%, поширених у проміжках часу між 7.00 та 14.00 і між 15.00 та 22.00.

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Закон також  вимагає забезпечувати не менше 60% добового обсягу ведення передач, у тому числі новинно-аналітичних блоків, розважальних передач (дикторами, ведучими) державною мовою.

Із 15 жовтня 2016 року почав діяти перехідний період, протягом якого радіо мають право в тестовому режимі виконувати закон у новій редакції.

Протягом цього періоду Нацрада не буде застосовувати санкції за порушення вимог щодо частки музичних творів українських авторів та виконавців.

До 8 листопада 2016 року радіокомпанії мають право надіслати до Нацради свої плей-листи на експертизу щодо їх відповідності вимогам обсягу пісень державною мовою.

Меморандум підписали виконавчий директор Незалежної асоціації телерадіомовників, голова Радіокомітету Катерина М’ясникова, генеральний директор "Бізнес Радіо Груп" Анатолій Євтухов, директор радіогрупи "ТАВР Медіа" Ігор Чернишов, генеральний директор радіогрупи "UMH group" Олена Малишева, виконавчий директор ПАТ "ТРК Люкс" Наталія Марчук.

До 8 листопада 2016 року радіокомпанії можуть надіслати до Нацради свої плей-листи на експертизу відповідності вимогам обсягу пісень українською. Фото golosno.com.ua

Із текстом меморандуму можна ознайомитися за посиланням.

Раніше президент Петро Порошенко підписав закон № 1421-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо частки музичних творів державною мовою у програмах телерадіоорганізацій", який встановлює квоти для україномовних пісень в ефірі українських телерадіоорганізацій.


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