"Одного разу в Ростові" та інші. Держкіно не пустило на екрани 12 фільмів та серіалів

24.10.2016

Афіша "Одного разу в Ростові"

Державне агентство України з питань кіно не пустило у прокат 12 фільмів та серіалів.

В прес-релізі, оприлюдненому у понеділок, зазначається, що вони не відповідали вимогам ст.15 -1 закону України "Про кінематографію".

Агентство уточнює, що це продукти як російського, так і українського виробництва.

Було відмовлено у державній реєстрації та видачі держпосвідчення на право поширення і демонстрації для х/ф "На краю безодні" реж. Савельєв В., 2016 р. (укр. виробництва) і х/ф "Одного разу в Ростові", реж. Худьяков До., 2012г. (рос. виробництва); т/с "Особиста справа" реж. Мельниченко В., 2005 р. (рос. виробництва); т/з "Втеча 2", реж. Нікіфоров В. (рос. виробництва), 2012 р. і т/с "Руді", реж. Владовський В., 2013 р. (рос. виробництва).

Держкіно заборонило оці та ще 9 фільмів

Також Держкіно анулювало державні посвідчення і скасувало державну реєстрацію на х/ф "Пряники з картоплі", реж. Гиргель С., 2011 р., х/ф "Марна жертва", реж. Янощук В., 2012 р., "Любов Каті 1", реж. Гольдман Д., 2012 р., "Любов Каті 2", реж. Гольдман Д., 2012; х/ф "Любов без зайвих слів", реж. Шабанов Ф., 2013 і на т/с "Несподівана радість", реж. Касаткін А., 2012.

Відповідно до ст. 15-1 закону "Про кінематографію" в Україні забороняється поширення і демонстрація фільмів, зроблених після 1 серпня 1991 року, що містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора і їхніх окремих дій, що створюють позитивний образ співробітників РФ, співробітників радянських органів держбезпеки, які реабілітують або визнають правомірною окупацію території України, а також забороняється трансляція фільмів, зроблених фіз- і юрособами держави-агресора.

Крім того, забороняється трансляція фільмів, зроблених фізичними і юридичними особами держави-агресора, які не містять популяризації або пропаганди органів держави-агресора і їх окремих дій, зроблені або уперше продемонстровані після 1 січня 2014 року.

Поширення і демонстрація фільмів спричиняє накладення адміністративно-господарського штрафу у розмірі 10 мінімальних заробітних плат за кожен випадок такого поширення або демонстрації, здійснений уперше, і у розмірі 50 мінімальних заробітних плат за кожен наступний випадок такого поширення або демонстрації.

"Українська правда. Життя"