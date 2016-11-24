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Нацрада попередила "Вести.Радио" за висловлювання Монтян про Революцію

Версія для друку Коментарі 8
24.11.2016
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення винесла санкцію "попередження" "Вести.Радио" щодо образ озвучених на адресу героїв Революції Гідності у її ефірі.

Про це повідомив член Нацради Сергій Костинський на своїй сторінці у мережі Facebook.

"Перевіркою встановлено, що під час діалогу з радіослухачами гостя радіостанції Тетяна Монтян висловлювалася негативно та образливо на адресу героїв Революції Гідності, допускала у прямому ефірі ненормативну лексику", – уточнив він.

При цьому Костинський зазначає, що "ведучий передачі не зупинив та не зробив зауваження щодо неприйнятних висловлювань".

"Вот если бы тарифы можно было повесить на тех, кто стрибав по Майдану в каструле", "Мне, например, глубоко по барабану, кого слушают упоротые майдауны", "Вот живут в одном доме упоротые майдауны и антимайдановцы" тощо", – процитував член Нацради те, що звучало у ефірі.

Костинський пояснює, що "поширення інформації, яка посягає на честь і гідність особи" – це порушення вимог закону "Про телебачення і радіомовлення".

Телерадіоорганізаціям забороняється розповсюджувати, а також анонсувати програми та передачі, які можуть зашкодити фізичному, інтелектуальному і духовному розвитку неповнолітніх та юнацтва.

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У коментарях до свого посту Костинський пояснив, що "два попередження – це підстава не продовжувати ліцензію".

"Порушення вдруге, за наявності першого попередження, – це штраф. Порушення втретє – це подання до суду на анулювання ліцензії. Жоден ліцензіат не воліє отримати бодай одне "попередження", – підсумував він.

Також на засіданні Нацради у четвер, 24 листопада, було озвучено, що харківське відділення "Вести.Радио" порушує вимоги закону про квоти – у їх ефірі частка ведення передач українською мовою 44% (має становити 50%).

Також порушення квот були зафіксовані у ефірі станцій "ІРТА" (зона проведення АТО, Луганська область), "Європа Плюс Дніпро" (Новомосковськ Дніпропетровської області), 104,0 FM (Маріуполь) та "Маяк" (Олександрія, Кіровоградська область).
КОМЕНТАРІ - 8
WHYALLA _ 24.11.2016 17:59
Мураев говорил Татьяне,если приглашу Вас на эфир, то закроют мой канал.Оказался прав.
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Mykola Bratiichuk _ 24.11.2016 17:42
Та Монтян, коли мала проблеми з пограничниками, говорила "Ось прийде Путін він вас всіх повішає на стовпах". За ці слова її вже давно потрібно було упакувати. Попробуваала б вона сказати російським погранцям." Ось прийде Ярош і всі вас повішає на стовпах". Давно вже парилабся на нарах або лікувала відбиті нирки. Наша толерантність, а може краще безхребетність, нас може погубити. Влада наша звичайно сволочна але Монтян це ще сволоч та.
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Milan Milan _ 24.11.2016 17:31
Ну це вже гірше, ніж при комуністах. СВобода слова, хе-хе, за це боролись? Щоб ніхто і пікнути не посмів, Боже борони, проти обдурених на майдані. Нехай нацрада послухає краще, що люди говоррять на ринках та в автобусах про нинішню грьобану владу. Людина МАЄПРАВО НА СВОЮ ДУМКУ!. З таким підходом тореба не в Європу, а в ж-пу.
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Selina Svoboda _ 24.11.2016 17:05
Vitaliy Deputat:
А кастрюль не было?
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Александр Пилипчук _ 24.11.2016 16:53
Постучала в кастрюльки, и те заволновались.
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КОЛОНКИ

Катерина Ботанова
Несвободна свобода слова, або Як пройти в Європу

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