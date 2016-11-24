Нацрада попередила "Вести.Радио" за висловлювання Монтян про Революцію

24.11.2016

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення винесла санкцію "попередження" "Вести.Радио" щодо образ озвучених на адресу героїв Революції Гідності у її ефірі.

Про це повідомив член Нацради Сергій Костинський на своїй сторінці у мережі Facebook.

"Перевіркою встановлено, що під час діалогу з радіослухачами гостя радіостанції Тетяна Монтян висловлювалася негативно та образливо на адресу героїв Революції Гідності, допускала у прямому ефірі ненормативну лексику", – уточнив він.

При цьому Костинський зазначає, що "ведучий передачі не зупинив та не зробив зауваження щодо неприйнятних висловлювань".

"Вот если бы тарифы можно было повесить на тех, кто стрибав по Майдану в каструле", "Мне, например, глубоко по барабану, кого слушают упоротые майдауны", "Вот живут в одном доме упоротые майдауны и антимайдановцы" тощо", – процитував член Нацради те, що звучало у ефірі.

Костинський пояснює, що "поширення інформації, яка посягає на честь і гідність особи" – це порушення вимог закону "Про телебачення і радіомовлення".

Телерадіоорганізаціям забороняється розповсюджувати, а також анонсувати програми та передачі, які можуть зашкодити фізичному, інтелектуальному і духовному розвитку неповнолітніх та юнацтва.

У коментарях до свого посту Костинський пояснив, що "".

"Порушення вдруге, за наявності першого попередження, – це штраф. Порушення втретє – це подання до суду на анулювання ліцензії. Жоден ліцензіат не воліє отримати бодай одне "попередження", – підсумував він.

Також на засіданні Нацради у четвер, 24 листопада, було озвучено, що харківське відділення "Вести.Радио" порушує вимоги закону про квоти – у їх ефірі частка ведення передач українською мовою 44% (має становити 50%).

Також порушення квот були зафіксовані у ефірі станцій "ІРТА" (зона проведення АТО, Луганська область), "Європа Плюс Дніпро" (Новомосковськ Дніпропетровської області), 104,0 FM (Маріуполь) та "Маяк" (Олександрія, Кіровоградська область).