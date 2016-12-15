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У Києві визначилися з місцем зберігання скіфського золота після повернення

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15.12.2016
Фото facebook.com/mincultUA
В Україні готуються прийняти колекцію із музеїв анексованого Криму, котрі за рішенням суду Амстердаму, мають повернути Україні.

Мінкульт призначив Національний музей історії України розпорядником експонатів на період окупації півострова, йдеться в сюжеті ТСН.

У музеї тепер шукають, де розмістити понад 500 експонатів, яким іще необхідно забезпечити належний рівень охорони.

Найімовірніше, більшу частину експонуватимуть саме в музеї історії, а меншу передадуть до філії – в Музей історичних коштовностей України.

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Директормузею Володимир Хардаєв пояснює, що експонати не зовсім правильно називати "скіфським золотом", адже там не лише золото і не тільки скіфське.

"Там є античні речі з міст, є гунські речі, є готські. Є кераміка, фігурки. Насправді цінність полягає в тому, що це національне надбання. Це речі, які свідчать про історію різноманітних народів, які населяли тереторію Криму протягом тривалого часу, і не лише Криму, а й південної України", – додає вчений секретар Національного музею історії Олена Оногда.

Напередодні суд Амстердама вирішив повернути Україні колекцію скіфського золота.

Музеї окупованого Криму оголосили, що оскаржать це рішення. Колекція залишиться у музеї Алларда Пірсона ще на 3 місяці для апеляцій

Глава Мін'юсту Павло Петренко заявив, що скіфське золото повернеться до Києва з Нідерландів в кінці 2017 року.

Мінкульт призначив Національний музей історії України розпорядником експонатів на період окупації півострова. Фото facebook.com/mincultUA

"Я розраховую, що всі бюрократичні процедури, які пов'язані зі скаргами, пройдуть швидко. За моїми прогнозами, якщо справа буде рухатися в нормальному режимі відповідно до процесуальних кодексів Нідерландів, до кінця наступного року ми можемо побачити цю колекцію вже в Києві",– сказав Петренко.

Також Україна має сплатити 111 тисяч евро за витрати пов'язані зі зберіганням золота скіфів. Музеї Криму мають заплатити Україні та музею Алларда Пірсона 2800 євро відшкодування витрат.
КОМЕНТАРІ - 1
Marian Luniv _ 15.12.2016 15:09
Володимир Хардаєв є директором Музею історичних коштовностей України, а не Національного музею історії України, де директор Тетяна Сосновська
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