У Києві визначилися з місцем зберігання скіфського золота після повернення

Мінкульт призначив Національний музей історії України розпорядником експонатів на період окупації півострова, йдеться в сюжеті ТСН.
У музеї тепер шукають, де розмістити понад 500 експонатів, яким іще необхідно забезпечити належний рівень охорони.
Найімовірніше, більшу частину експонуватимуть саме в музеї історії, а меншу передадуть до філії – в Музей історичних коштовностей України.
Напередодні суд Амстердама вирішив повернути Україні колекцію скіфського золота.
Музеї окупованого Криму оголосили, що оскаржать це рішення. Колекція залишиться у музеї Алларда Пірсона ще на 3 місяці для апеляцій.
Глава Мін'юсту Павло Петренко заявив, що скіфське золото повернеться до Києва з Нідерландів в кінці 2017 року.
|Мінкульт призначив Національний музей історії України розпорядником експонатів на період окупації півострова. Фото facebook.com/mincultUA
"Я розраховую, що всі бюрократичні процедури, які пов'язані зі скаргами, пройдуть швидко. За моїми прогнозами, якщо справа буде рухатися в нормальному режимі відповідно до процесуальних кодексів Нідерландів, до кінця наступного року ми можемо побачити цю колекцію вже в Києві",– сказав Петренко.
Також Україна має сплатити 111 тисяч евро за витрати пов'язані зі зберіганням золота скіфів. Музеї Криму мають заплатити Україні та музею Алларда Пірсона 2800 євро відшкодування витрат.
Про книжку і про схеми, яких необхідно позбутися, щоб якісних шкільних книжок ставало більше, а мотлоху під назвою "підручник" – менше.