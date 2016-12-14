ЗНАЙТИ
Українська правда
Життя
КУЛЬТУРА

Журналіст Франк Гофманн: Щоб досягти визнання в Україні, треба спершу виїхати за кордон

КУЛЬТУРА

Рекордна кількість українських фільмів вийшла у прокат 2016 року

Суспільство

У Німеччині переробляють 64% сміття, енергією від якого опалюють міста. Відео

Музеї окупованого Криму оскаржать рішення суду Амстердама про скіфське золото

Версія для друку Коментарі 2
14.12.2016
Фото Alexej Chuguj
Музеї окупованого Криму оскаржать рішення Окружного суду Амстердама передати колекцію скіфського золота Україні.

Про це повідомляє російське агентство "РИА Ности".

"Рішення передати Україні вступає в силу після розгляду справи в суді апеляційної інстанції. Апеляція буде подана", – розповіла адвокат, що захищає інтереси музеїв окупованого Криму в цьому процесі Анастасія Сивицька.

У міністерстві культури Росії заявили, що вердикт суду не тільки суперечить положенням контрактів, а й грубо порушує принципи міжмузейного обміну і право народу Криму на доступ до власної культурної спадщини.

Директор музею-заповідника Херсонес Таврійський Світлана Мельникова заявила, що вражена рішенням про передачу експонатів Україні.

"Для мене, як музейного працівника з багаторічним стажем, непорушність колекції – святе", –- сказала вона.

Тим часом, глава Мін'юсту Павло Петренко заявив, що скіфське золото повернеться до Києва з Нідерландів в кінці 2017 року.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

Суд Амстердама вирішив повернути скіфське золото Україні

"Я розраховую, що всі бюрократичні процедури, які пов'язані зі скаргами, пройдуть швидко. За моїми прогнозами, якщо справа буде рухатися в нормальному режимі відповідно до процесуальних кодексів Нідерландів, до кінця наступного року ми можемо побачити цю колекцію вже в Києві",– сказав Петренко.

Україна має сплатити 111 тисяч евро за витрати пов'язані зі зберіганням золота скіфів. Музеї Криму мають заплатити Україні та музею Алларда Пірсона 2800 євро відшкодування витрат.

Петренко також додав, що Україна готова сплатити суму за зберігання музею в Нідерландах, і в момент повернення даної колекції на територію України 

Нагадаємо, 14 грудня Окружний суд Амстердама вирішив повернути Україні колекцію експонатів кримських музеїв, відому як скіфське золото.

Колекція золота була вивезена на виставку "Крим: золото і секрети Чорного моря" в амстердамський музей Аллард Пірсона в лютому 2014 року. У колекції більше 2 тисяч експонатів загальною вартістю понад мільйон євро.

Попри рішення суду на користь України, скарби скіфів одразу не повернуться на нашу територію. Золото залишиться у музеї Алларда Пірсона ще на 3 місяці для апеляцій. 

Кримські музеї оскаржать рішення Окружного суду Амстердама передати колекцію скіфського золота Україні. Фото ukrlentanews.com

КОМЕНТАРІ - 2
Stelja _ 14.12.2016 14:55
А міністерсву культури рф треба взагалі встромити носа в задній прохід і мовчати! Не виходить загарбати чуже, то мовчіть!
Відповісти | З цитатою
Zhebrakovsky Sergiy _ 14.12.2016 14:29
Нехай кацапи скаржаться в лігу сексуальних меншин, там іх точно зрозуміють
Відповісти | З цитатою
Усі коментарі
КОЛОНКИ

Олександра Сауляк
Що вибачає Сталіну моя бабуся, або Як подолати межі декомунізації

Серед людей, які пережили травматичний досвід Радянського союзу, замовчування у сімейному колі – цілком звична практика. Особливо коли йдеться про спілкування на історичні теми. Головна причина – побоювання, що "не та" інформація може вийти за межі родинного кола.

БЛОГИ
КУЛЬТУРА
Ольга Балашова, Лізавета Герман, Марія Ланько

#зрада #перемога #культура. Підсумки 2016 року у світлинах та постах з facebook

УП.Культура

Українська класика в стилі олдскул: Як виглядатиме перевидання "Тигроловів"

Назарій Совсун

Журналіст Франк Гофманн: Щоб досягти визнання в Україні, треба спершу виїхати за кордон

Дима Левицкий

Оциркованный театр: репортаж с репетиции спектакля-триллера "Афродизиак"

Оксана Щур

Де читати про книжки? 5 тематичних українських сайтів

Дар'я Кучеренко

Тарас Лютий: Філософія – це любов до мудрості, а не торгівля думками

Владислава Осьмак

Урок Театру на Подолі: Про "історичний вигляд", комунікацію і чесність

НОВИНИ

Музеї окупованого Криму оскаржать рішення суду Амстердама про скіфське золото

Сьогодні, 13:40
© 2007-2016, Українська правда.
Використання матеріалів сайту дозволено лише з посиланням (для інтернет-видань - гіперпосиланням) на "Українську правду. Життя" Матеріали з позначеннями СПЕЦПРОЕКТ, PROMOTED, ЗА ПІДТРИМКИ - публікуються на правах реклами
НОВИНИПУБЛІКАЦІЇКОЛОНКИАФІШАФОТО/ВІДЕОІНТЕРВ'ЮОПИТУВАННЯАРХІВЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОКРЕКЛАМА НА САЙТІ
КУЛЬТУРАСуспільствоНаука і технологіїОсобистостіЗдоров'яПодорожіМодаЇжа та виноПоранені в АТОВоїни добра
АВТОРИЗАЦІЯ
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter   Вконтакте