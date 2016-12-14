Музеї окупованого Криму оскаржать рішення суду Амстердама про скіфське золото

14.12.2016

Фото Alexej Chuguj

Музеї окупованого Криму оскаржать рішення Окружного суду Амстердама передати колекцію скіфського золота Україні.

Про це повідомляє російське агентство "РИА Ности".

"Рішення передати Україні вступає в силу після розгляду справи в суді апеляційної інстанції. Апеляція буде подана", – розповіла адвокат, що захищає інтереси музеїв окупованого Криму в цьому процесі Анастасія Сивицька.

У міністерстві культури Росії заявили, що вердикт суду не тільки суперечить положенням контрактів, а й грубо порушує принципи міжмузейного обміну і право народу Криму на доступ до власної культурної спадщини.

Директор музею-заповідника Херсонес Таврійський Світлана Мельникова заявила, що вражена рішенням про передачу експонатів Україні.

"Для мене, як музейного працівника з багаторічним стажем, непорушність колекції – святе", –- сказала вона.

Тим часом, глава Мін'юсту Павло Петренко заявив, що скіфське золото повернеться до Києва з Нідерландів в кінці 2017 року.

"Я розраховую, що всі бюрократичні процедури, які пов'язані зі скаргами, пройдуть швидко. За моїми прогнозами, якщо справа буде рухатися в нормальному режимі відповідно до процесуальних кодексів Нідерландів, до кінця наступного року ми можемо побачити цю колекцію вже в Києві",– сказав Петренко.

Україна має сплатити 111 тисяч евро за витрати пов'язані зі зберіганням золота скіфів. Музеї Криму мають заплатити Україні та музею Алларда Пірсона 2800 євро відшкодування витрат.

Петренко також додав, що Україна готова сплатити суму за зберігання музею в Нідерландах, і в момент повернення даної колекції на територію України

Нагадаємо, 14 грудня Окружний суд Амстердама вирішив повернути Україні колекцію експонатів кримських музеїв, відому як скіфське золото.

Колекція золота була вивезена на виставку "Крим: золото і секрети Чорного моря" в амстердамський музей Аллард Пірсона в лютому 2014 року. У колекції більше 2 тисяч експонатів загальною вартістю понад мільйон євро.

Попри рішення суду на користь України, скарби скіфів одразу не повернуться на нашу територію. Золото залишиться у музеї Алларда Пірсона ще на 3 місяці для апеляцій.