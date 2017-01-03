У Чехії ексгумували останки українського письменника Олександра Олеся

Останки відомого українського письменника Олександра Олеся, який похований в Чехії, примусово ексгумовані.

Про це у вівторок, 3 січня, повідомляє ZN.UA.

Видання зазначає, що у могилі Олеся збираються поховати іншу людину.

Як відомо, Олександр Олесь помер у 1944 році. За чеськими законами, після поховання родичі або друзі померлих повинні платити ренту за місце на кладовищі, розміром в 20 тисяч чеських крон на 10 років (приблизно 20 тисяч гривень – ред.).

Останки відомого українського письменника Олександра Олеся, який похований в Чехії, примусово ексгумовані. Фото Ігоря Булиги

Ось так наразі виглядає могила письменника. Фото ZN.UA

За словами представників місцевої української громади, до недавнього часу ренту за могилу Олеся платив, за власною ініціативою, громадянин Чехії і виходець з України Володимир Михайлишин. Однак нещодавно Михайлишин помер, і тепер його син хоче поховати батька на могилі Олеся.

За словами українських діаспорян, перепоховання заплановано на 12.00 3 січня 2017 року, плани подальшого поховання останків Олеся і його дружини невідомі.

Зараз на Ольшанському цвинтарі знаходяться представники української діаспори, які чекають консула.

Міністр інформполітики Юрій Стець зазначив в коментарі ZN.UA, що відповідні державні установи вже проінформовані про проблему і намагаються розв'язати її.

У свою чергу, Міністерство закордонних справ попросило направити їм інформаційний запит.