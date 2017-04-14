НСТУ каже, що Росія намагалася створити негатив. Ернст Самойлову прибереже на 2018-й рік

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14 квітня 2017

Росія із самого початку відбору учасника не була налаштована брати участь у конкурсі"Євробачення-2017", а намагалася створити негативне інформаційне поле.

Про це заявила в. о. голови Національної суспільної телекомпанії України (НСТУ) Анна Бичок у п’ятницю, 14 квітня.

Так вона відреагувала на рішення "Першого каналу" (Росія) не транслювати в прямому ефірі міжнародний пісенний конкурс та не відправляти в Україну на конкурс іншого виконавця, замість Юлії Самойлової, якій заборонили в'їзд в Україну.

vk.com/clubjuliasamoilova

Згідно із заявою, НСТУ, як мовник-організатор "Євробачення - 2017", офіційно оповістила Європейський мовний союз про заборону Службою безпеки України в'їзду на територію України Самойлової.  

"Українська сторона неодноразово пропонувала Російської Федерації направити до Києва учасника пісенного конкурсу, який не порушував законодавство України. Однак російська сторона залишила своє рішення незмінним", – зазначила Бичок.

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"Відмова Першого каналу (Росія) від трансляції "Євробачення" доводить, що незважаючи на декларовану повагу до основоположних цінностей "Євробачення", ключовими з яких є взаємоповага і аполітичність, метою російської сторони з самого початку була не участь в конкурсі, а створення негативного інформаційного поля навколо підготовки та проведення конкурсу", – додала вона.

У свою чергу на генеральний директор "Першого каналу" Костянтин Ернст заявив у п’ятницю, що співачка Юлія Самойлова, яка не поїде на "Євробачення" в Києві в травні цього року, візьме участь в конкурсі в 2018 рік.

"Ми обговорювали це з Європейською мовною спілкою, і вони знають, що від Росії братиме участь Юлія Самойлова", – пояснив він ТАСС.
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