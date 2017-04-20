МЗС Росії обурилося словами Скрипки про гетто для тих, хто не може вивчити мову

"Слова соліста гурту "Воплі Відоплясова" треба оформити розтяжками і повісити від аеропорту "Бориспіль" до Хрещатика: "Вітаємо учасників Євробачення. Почувайтеся як в Європі: ми будуємо гетто для дебілів, які не говорять по-українськи. Welcome to Ukraine!"

А ще на Кучму ображалися за назву книги "Україна – це не Росія". Так він мільйон разів має рацію, і слава Богу !!!!!".

Так відреагувала директорка департаменту інформації Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова на відверте інтерв'ю музиканта Олега Скрипки, опубліковане 20 квітня на "Українській правді. Життя".

Бурхливу реакцію офіційної представниці російського МЗС викликало висловлювання Скрипки про те, що люди, які не можуть вивчити українську, мають низький IQ.

"Таким ставлять діагноз "дебілізм". Треба їх відокремити, тому що вони соціально небезпечні, треба створити гетто для них. І будемо допомагати їм, як допомагають людям з вадами, на волонтерських засадах будемо співати їм "Володимирський централ", – сказав музикант в інтерв'ю.

На думку Олега Скрипки, в ідеальній країні, українська має бути панівною мовою у суспільстві, на радіостанціях мають крутити 100% української музики, "а не 25-35 нищебродських відсотків".

На думку Олега Скрипки, в ідеальній країні, українська має бути панівною мовою у суспільстві. Фото Артем Жавроцький

"У моїй країні мрій держава працює в резонансі з провідними культурними діячами. Там мир і абсолютна перемога України у війні, яка зараз триває... Я не державний діяч, я мрійник, максималіст. Я хотів би жити у повністю україномовному культурному середовищі. Навколо себе я це реалізую – я спілкуюсь з найкращими українцями, я беру на роботу в свій штат україномовних професіоналів. Якщо люди не володіють українською, вони мають повне право шукати роботу в інших краях", – сказав Скрипка.