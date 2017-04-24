Як гартували бетон: один день зі зйомок фільму про захисників Донецького аеропорту

– Два двохсотих?

– Наче тільки один.

Двоє чоловіків в піксельній уніформі вже вп’яте передають одне одному уявні ноші, зриваються з місця, відбігають на півметра, повертаються і з новою інтонацією повторюють завчений текст.

У селищі Гончарівське на Чернігівщині люди в однострої звичне явище – тут розташований один із військових полігонів. Між стройовими командами вже кілька тижнів лунає кіношне "Камера! Мотор!", а навчальні вибухи перегукуються з бутафорними.

Однак не сьогодні – згідно із задумом головні герої повертаються в санчастину, тому у фінальний день зйомок фільму "Кіборги" на знімальному майданчику мир і тиша.

Фінальний день зйомок "Кіборгів" у селищі Гончарівське. Усі фото в матеріалі - Дмитро Ларін

"Кіборги" – майбутня стрічка Ахтема Сеїтаблаєва. Минулого року картина отримала половину фінансування від Держкіно. Загальний бюджет фільму – близько 50 млн гривень.

Над сценарієм працювала Наталя Ворожбит.

Перші два етапи зйомок минули в павільйоні на Київщині й на злітній смузі біля Чернігова. На Гончарівському полігоні знімальний процес заврешився 8 квітня.

УП.Культура побувала на майданчику і розповідає тепер про почуте і побачене.

Ахтем Сеїтаблаєв на знімальному майданчику

Люди витримали

До однієї з напівзруйнованих цегляних стін велетенського ангару пришпилений календар із зображенням Діви Марії. Пара воскових свічок під ним – одне з небагатьох джерел тепла у приміщенні.

Біля них, ніби у молитві, стоїть чоловік в уніформі. Він різко розвертається, йде до виходу і починає жартувати з іншими акторами.

– Одного разу дзвонять мені телевійзники, а я їм відповідаю, що не можу, бо зараз в Донецькому аеропорту і вже почалась операція. Телевізійники одразу ж почали вибачатися, просили переказати хлопцям, що вони герої. А я ж і кажу: "Хлопці, тут кажуть, що ми герої". А вони мені у відповідь: "Ну пиз****, полегшало!"

Андрій Шараскін, позивний "Богема"

За широкою усмішкою Андрій Шараскін виглядає чи не впевненіше за режисера – сьогодні він знову захисник Донецького аеропорту, хоча тепер лише на знімальному майданчику.

Для "кіборга" це не перший акторський досвід. До війни він був театральним режисером, за що й отримав позивний "Богема".

– Коли Наталка писала сценарій, я допомагав їй збирати історії, розповідав різні байки про аеропорт, які ходили тоді між бійцями, – розповідає Шараскін. – Наприклад, не всі розуміли чому бойовики так рвуться в той термінал. Казали, що там є підземні ходи, колектори, де Янукович заховав скарби, коли тікав. От я такі історії і допомагав шукати.

Андрій Шараскін, позивний "Богема"

Наталкою кремезний "кіборг" називає сценаристку фільму Наталю Ворожбит.

Перед початком роботи вона, разом з "Богемою", відвідала кілька частин у зоні ведення бойових дій і зібрала історії військових, що стали очевидцями подій у аеропорту.

Окрім Андрія Шараскіна, сценаристці допомагали працювати над сценарієм Кирило "Доцент" Недря, Євген "Адам" Межевікін, Андрій "Рахман" Гречанов та інші добровольці, нацгвардійці, строковики та контрактники.

Сценаристка Наталя Ворожбит

– Продюсер фільму Іванна Дядюра замовила сценарій ще коли велися активні бойові дії на території аеропорту, а тому спочатку я боялась за це братися, – зізнається Наталя. – Але мені подобається працювати тут і зараз, мені цікаво як звучить ця тема нині. Я була впевнена, що не стану халтурити і спробую максимально зануритися в історії військових, тому погодилася написати текст.

Для сценаристки головними критиками були не продюсер і не режисер, а військові. Бійці мали допомогти наблизити кіно до реальності, зробити персонажів фільму менш картонними та, найголовніше, – уникнути пафосу.

За словами Наталі, пафосне кіно на військову тематику дивитися неможливо, бо за кожним міфом про героя, який рятує країну і жертвує життям, є історія реальних людей.

Персонажі фільму "Кіборги"

Хтось щиро вірить в те, що робить, хтось потрапив на війну випадково, а для когось маленький загін став справжньою сім’єю, за яку він готовий ризикнути всім.

Таких різних людей об’єднує одне – ніхто не хоче вмирати.

У фільмі кілька головних персонажів: "Мажор", "Серпень", "Гід", "Субота", "Марс" і "Старий". Ці герої – збірні образи реальних людей.

Один з героїв з хорошої родини, іде на війну таємно, інший – ідейний вчитель історії. Є просто мобілізований, є людина з темним минулим і сумнівною біографією.

На знімальному майданчику "Кіборгів"

– Потрібно було зрозуміти, що це не якісь там видатні хлопці, а прості чоловіки, – каже Наталя. – Війна – це грань між життям і смертю, але вона тут не головна. Це ті обставини, де вони розкриваються і стають справжніми. Так само персонажів можна було поселити на безлюдний острів і спостерігати, як вони будуть виживати.

Знімальним майданчиком вкотре проносять велику картонну коробку, у якій постійно хтось шарудить.

Великий чоловік в уніформі безрезультатно намагається запхнути всередину п’ятьох пухнастиків, розміром із його долоню – навіть у серйозному кіно про війну без котиків не обійшлось.

На знімальному майданчику "Кіборгів"

– Вони прив’язуються до тварин, – усміхається Наталя. – На будь-якій базі можна знайти котика, гуся, собаку, через яких військові готові лізти під танк. А ще вони багато жартують – ну не говорити ж весь час про долю країни.

"Починається репетиція – тиша на майданчику!" – лунає з режисерської рації і актори розходяться на вихідні позиції.

– Я інколи викладаю фотографії зі зйомок у соцмережі, – продовжує Наталя. – Одразу ж військові починають коментувати, запитують, де це ми, чи не в Пісках, чи потрібна допомога. Вони навіть часом не відрізняють кіно від реальності. Для мене це один із головних показників, що фільм багато у чому правильний.

На знімальному майданчику "Кіборгів"

"Богема" перестає жартувати і з серйозним обличчям повертається до імпровізованої ікони. З глибини ангару доносяться чоловічі голоси:

– Скільки двохсотих?

– Наче тільки один.

Образ війни

– Не перегорай. Тут вже можеш нічого не грати, – режисер фільму Ахтем Сейтаблаєв дає останні настанови актору Макару Тихомирову перед початком зйомок фінальної сцени.

Актор Макар Тихомиров грає роль бійця з позивним "Мажор"

Його персонаж, боєць з позивним "Мажор", має привезти своїх побратимів та командира з аеропорту в санчастину.

Над створенням образу Макару допомагали консультанти, "кіборги", які приїжджали на знімальний майданчик, та один із прототипів – сапер п’ятого батальйону ДУК "Правий сектор" з позивним "Вогонь".

"Мажор" таємно від батьків їде в АТО, де його вже "виховують" інші персонажі. Хоча герої фільму різного віку, мають відмінні погляди на життя та світогляд, саме персонаж Макара є головним. А все тому, що фільм перш за все орієнтований на молодь.

На знімальному майданчику "Кіборгів"

– Як кажуть кримськотатарські філософи – якщо хочете розказати щось народу, починайте з того, що вони зрозуміють. Тому в нашому фільмі буде багато бойових сцен, комп’ютерної графіки та піротехніки, – ділиться режисер фільму Ахтем Сеїтаблаєв. – Але це лише одна частина "Кіборгів" – для тих, хто любить розбирати кіно зсередини, ми підготували досить багато змісту для розумової праці. Наприклад, наші герої всерйоз обговорюють чи зрадник Гоголь, російськомовний письменник народжений в Україні.

Як і сценаристка, режисер хотів аби цей фільм розкривав перш за все героїв. Окрім Гоголя персонажі говоритимуть про сім’ю, про любов і навіть про борщ.

Такі фільми мають власні складнощі. З одного боку, глядач хоче видовищ, а з іншого – треба змусити його висидіти в кінотеатрі під час дванадцятихвилинного діалогу.

За словами Ахтема, таких сцен у фільмі буде достатньо, хоча часом створити їх складніше, ніж епізод з вибухами і танками. Під час діалогів режисер та актори залишаються сам на сам з власною майстерністю.

Актор Макар Тихомиров грає роль бійця з позивним "Мажор"

Молодому актору з університету Карпенка-Карого, Макару Тихомирову, смислове навантаження також дається тяжко – не можна врятуватися ні бійкою в кадрі, ні мізансценою, а тільки енергією слова.

– Часом складно відтворити в кадрі один конкретний посил. Все одно кожен побачить свою історію, – говорить він.

Відтворювати кадр завдання не лише режисера та акторів. Художника-постановника Шевкета Сейдаметова на знімальному майданчику всі називають просто – Шеф.

Завдання Шефа показати образ війни так, аби все було зрозуміло без слів. В окулярах і з густою сивою бородою Шевкет, серед своїх високих і дужих помічників, виглядає швидше як справжній бос. Хоча і віджартовується – мовляв, всю роботу робить команда, а він тільки керує процесом.

Знімальний майданчик. На за дньому плані в чорному - художник-постановник Шевкет Сейдаметов

Однак ще перед початком роботи над фільмом художник-постановник дослідив безліч матеріалів – від фотографій з передової до документальних фільмів про аеропорт. Шевкет зізнається, що відтворити хаос, у якому жили "кіборги", неймовірно цікаве завдання для художника:

– Доля будь-якого художника-постановника – створити декорацію, щоб після зйомок її розібрати. А в цьому фільмі мені спочатку треба було побудувати, зламати, а тільки потім почати зйомки. Одразу зламане відтворити не можна.

Скручений метал, розкришений бетон і бите скло – це справжній образ Донецького аеропорту, каже Шевкет. Найскладніше піти від штампу війни як бойовика і серед уламків знайти втілення миру, який, за словами всієї знімальної групи, є основним у стрічці.

На знімальному майданчику

Образ миру

Фінальна сцена – це один панорамний кадр всередині ангару, який виводить персонажа Андрія Шараскіна від молитовного кута на вулицю, де той зустрічається з "Мажором".

В початковій версії сценарію цієї сцени не було, однак художник-постановник, разом з режисером, вирішили її додати.

– Я впевнений, що серед "кіборгів" атеїстів не було, – говорить Шевкет, поправляючи маскувальну сітку. – Не можна було залишити тему Бога без уваги, бо солдат на війні порушує одну з головних заповідей – не убий. Це проблема миру та війни. Це пошук дороги до Бога.

Євген Нищук в ролі капелана

Біля воріт ангару стоїть чоловік у довгій чорній рясі. Половина його обличчя, ніби зіжмаканий папір, понівечена рожевим опіком. Це – Євген Нищук.

За бутафорним шрамом і густою ледь сріблястою бородою його вдалося впізнати тільки з підказкою гримерів. У "Кіборгах" міністру культури дісталась епізодична роль капелана. Якби не державна посада, пробувався б на більшу роль.

У перервах між зйомками капелан мовчить – чи то боїться пошкодити грим, чи то таким чином входить в роль.

В руках у нього власний молитовник, молитву також знайшли справжню, ту яку читають реальні капелани бійцям на Сході. Заговорив міністр лиш після останньої команди режисера "Стоп! Знято!".

Євген Нищук на знімальному майданчику

– Для мене це не просто роль, – каже Нищук. – Капелани на війні допомагають зменшити біль від утрати друзів і допомогти возвеличити подвиг кожного, хто загинув в аеропорту.

Міністр йде потискати руки щасливим колегам по цеху. Попереду в "Кіборгів" тільки пост-продакшн і прем’єра.

За словами Ахтема Сеїтаблаєва, український глядач зможе побачити стрічку вже 6 грудня – на День Збройних сил України.

– Я би хотів уточнити, що наш фільм насамперед художній, – підкреслює режисер. – Так, він заснований на реальних подіях і на справжніх історіях людей, яких зараз називають "кіборгами". Однак цей фільм не про війну, а про мир, який народжується всередині неї.

Художник-постановник Шевкет Сейдаметов

Для авторів фільму найважливішим було розповісти історії людей зі зброєю в руках і без неї для українського глядача. Закордоном у команди ще одна мета.

– Це не громадянська війна. Я би хотів закрити це питання своїм фільмом, – відрубує Ахтем.

Для персонажів найбільш критичні дні з життя Донецького аеропорту ще не настали. Фільм – це лише два тижні з осені 2014 року.

Ахтем Сеїтаблаєв з акторами на майданчику

У героїв ще є час поговорити про мову, про культуру, про суспільство і про сім’ю. Вони ще можуть приймати пологи у місцевої кицьки і бавитися з кошенятами, відбиваючи між тим напади ворога.

Автори фільму знають, що на прем’єру прийдуть ті, хто вижили, і будуть говорити про свій досвід, який може не збігатися з картинкою на екрані.

– Кіно – це не аптека. У нас немає готових рецептів на всі випадки життя. Наше завдання – ставити питання, говорити про те, що пережили "кіборги". Інакше ми цей фільм не знімали б, – каже режисер і розчиняється у фінальних обіймах знімальної групи.

Або, як кажуть кіношники, крайніх.

Євген Нищук та Ахтем Сеїтаблаєв у завершальний день зйомок "Кіборгів"

Анастасія Іванців, спеціально для УП.Культура