Як гартували бетон: один день зі зйомок фільму про захисників Донецького аеропорту

Анастасія Іванців журналіст
Дмитро Ларін фотограф
2134
24 квітня 2017

Два двохсотих?

Наче тільки один.

Двоє чоловіків в піксельній уніформі вже вп’яте передають одне одному уявні ноші, зриваються з місця, відбігають на півметра, повертаються і з новою інтонацією повторюють завчений текст.

У селищі Гончарівське на Чернігівщині люди в однострої звичне явище – тут розташований один із військових полігонів. Між стройовими командами вже кілька тижнів лунає кіношне "Камера! Мотор!", а навчальні вибухи перегукуються з бутафорними.

Однак не сьогодні – згідно із задумом головні герої повертаються в санчастину, тому у фінальний день зйомок фільму "Кіборги" на знімальному майданчику мир і тиша.

Фінальний день зйомок "Кіборгів" у селищі Гончарівське. Усі фото в матеріалі - Дмитро Ларін

"Кіборги" – майбутня стрічка Ахтема Сеїтаблаєва. Минулого року картина отримала половину фінансування від Держкіно. Загальний бюджет фільму – близько 50 млн гривень.

Над сценарієм працювала Наталя Ворожбит.

Перші два етапи зйомок минули в павільйоні на Київщині й на злітній смузі біля Чернігова. На Гончарівському полігоні знімальний процес заврешився 8 квітня.

УП.Культура побувала на майданчику і розповідає тепер про почуте і побачене.

Ахтем Сеїтаблаєв на знімальному майданчику

Люди витримали

До однієї з напівзруйнованих цегляних стін велетенського ангару пришпилений календар із зображенням Діви Марії. Пара воскових свічок під ним – одне з небагатьох джерел тепла у приміщенні.

Біля них, ніби у молитві, стоїть чоловік в уніформі. Він різко розвертається, йде до виходу і починає жартувати з іншими акторами.

Одного разу дзвонять мені телевійзники, а я їм відповідаю, що не можу, бо зараз в Донецькому аеропорту і вже почалась операція. Телевізійники одразу ж почали вибачатися, просили переказати хлопцям, що вони герої. А я ж і кажу: "Хлопці, тут кажуть, що ми герої". А вони мені у відповідь: "Ну пиз****, полегшало!"

Андрій Шараскін, позивний "Богема"

За широкою усмішкою Андрій Шараскін виглядає чи не впевненіше за режисера – сьогодні він знову захисник Донецького аеропорту, хоча тепер лише на знімальному майданчику.

Для "кіборга" це не перший акторський досвід. До війни він був театральним режисером, за що й отримав позивний "Богема".

Коли Наталка писала сценарій, я допомагав їй збирати історії, розповідав різні байки про аеропорт, які ходили тоді між бійцями, – розповідає Шараскін. –  Наприклад, не всі розуміли чому бойовики так рвуться в той термінал. Казали, що там є підземні ходи, колектори, де Янукович заховав скарби, коли тікав. От я такі історії і допомагав шукати.

Андрій Шараскін, позивний "Богема"

Наталкою кремезний "кіборг" називає сценаристку фільму Наталю Ворожбит.

Перед початком роботи вона, разом з "Богемою", відвідала кілька частин у зоні ведення бойових дій і зібрала історії військових, що стали очевидцями подій у аеропорту.

Окрім Андрія Шараскіна, сценаристці допомагали працювати над сценарієм Кирило "Доцент" Недря, Євген "Адам" Межевікін, Андрій "Рахман" Гречанов та інші добровольці, нацгвардійці, строковики та контрактники.

Сценаристка Наталя Ворожбит

Продюсер фільму Іванна Дядюра замовила сценарій ще коли велися активні бойові дії на території аеропорту, а тому спочатку я боялась за це братися, – зізнається Наталя. – Але мені подобається працювати тут і зараз, мені цікаво як звучить ця тема нині. Я була впевнена, що не стану халтурити і спробую максимально зануритися в історії військових, тому погодилася написати текст.

Для сценаристки головними критиками були не продюсер і не режисер, а військові. Бійці мали допомогти наблизити кіно до реальності, зробити персонажів фільму менш картонними та, найголовніше, – уникнути пафосу.

За словами Наталі, пафосне кіно на військову тематику дивитися неможливо, бо за кожним міфом про героя, який рятує країну і жертвує життям, є історія реальних людей.

Персонажі фільму "Кіборги"

Хтось щиро вірить в те, що робить, хтось потрапив на війну випадково, а для когось маленький загін став справжньою сім’єю, за яку він готовий ризикнути всім.

Таких різних людей об’єднує одне – ніхто не хоче вмирати.

У фільмі кілька головних персонажів: "Мажор", "Серпень", "Гід", "Субота", "Марс" і "Старий". Ці герої – збірні образи реальних людей.

Один з героїв з хорошої родини, іде на війну таємно, інший – ідейний вчитель історії. Є просто мобілізований, є людина з темним минулим і сумнівною біографією.

На знімальному майданчику "Кіборгів"

Потрібно було зрозуміти, що це не якісь там видатні хлопці, а прості чоловіки, – каже Наталя. – Війна – це грань між життям і смертю, але вона тут не головна. Це ті обставини, де вони розкриваються і стають справжніми. Так само персонажів можна було поселити на безлюдний острів і спостерігати, як вони будуть виживати.

Знімальним майданчиком вкотре проносять велику картонну коробку, у якій постійно хтось шарудить.

Великий чоловік в уніформі безрезультатно намагається запхнути всередину п’ятьох пухнастиків, розміром із його долоню – навіть у серйозному кіно про війну без котиків не обійшлось.

На знімальному майданчику "Кіборгів"

Вони прив’язуються до тварин, – усміхається Наталя. – На будь-якій базі можна знайти котика, гуся, собаку, через яких військові готові лізти під танк. А ще вони багато жартують – ну не говорити ж весь час про долю країни.

"Починається репетиція – тиша на майданчику!" – лунає з режисерської рації і актори розходяться на вихідні позиції.

Я інколи викладаю фотографії зі зйомок у соцмережі, – продовжує Наталя. – Одразу ж військові починають коментувати, запитують, де це ми, чи не в Пісках, чи потрібна допомога. Вони навіть часом не відрізняють кіно від реальності. Для мене це один із головних показників, що фільм багато у чому правильний.

На знімальному майданчику "Кіборгів"

"Богема" перестає жартувати і з серйозним обличчям повертається до імпровізованої ікони. З глибини ангару доносяться чоловічі голоси:

Скільки двохсотих?

Наче тільки один.

Образ війни

Не перегорай. Тут вже можеш нічого не грати, – режисер фільму Ахтем Сейтаблаєв дає останні настанови актору Макару Тихомирову перед початком зйомок фінальної сцени.

Актор Макар Тихомиров грає роль бійця з позивним "Мажор"

Його персонаж, боєць з позивним "Мажор", має привезти своїх побратимів та командира з аеропорту в санчастину.

Над створенням образу Макару допомагали консультанти, "кіборги", які приїжджали на знімальний майданчик, та один із прототипів – сапер п’ятого батальйону ДУК "Правий сектор" з позивним "Вогонь".

"Мажор" таємно від батьків їде в АТО, де його вже "виховують" інші персонажі. Хоча герої фільму різного віку, мають відмінні погляди на життя та світогляд, саме персонаж Макара є головним. А все тому, що фільм перш за все орієнтований на молодь.

На знімальному майданчику "Кіборгів"

Як кажуть кримськотатарські філософи – якщо хочете розказати щось народу, починайте з того, що вони зрозуміють. Тому в нашому фільмі буде багато бойових сцен, комп’ютерної графіки та піротехніки, – ділиться режисер фільму Ахтем Сеїтаблаєв. – Але це лише одна частина "Кіборгів" для тих, хто любить розбирати кіно зсередини, ми підготували досить багато змісту для розумової праці. Наприклад, наші герої всерйоз обговорюють чи зрадник Гоголь, російськомовний письменник народжений в Україні.

Як і сценаристка, режисер хотів аби цей фільм розкривав перш за все героїв. Окрім Гоголя персонажі говоритимуть про сім’ю, про любов і навіть про борщ.

Такі фільми мають власні складнощі. З одного боку, глядач хоче видовищ, а з іншого – треба змусити його висидіти в кінотеатрі під час дванадцятихвилинного діалогу.

За словами Ахтема, таких сцен у фільмі буде достатньо, хоча часом створити їх складніше, ніж епізод з вибухами і танками. Під час діалогів режисер та актори залишаються сам на сам з власною майстерністю.

Актор Макар Тихомиров грає роль бійця з позивним "Мажор"

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Молодому актору з університету Карпенка-Карого, Макару Тихомирову, смислове навантаження також дається тяжко – не можна врятуватися ні бійкою в кадрі, ні мізансценою, а тільки енергією слова.

Часом складно відтворити в кадрі один конкретний посил. Все одно кожен побачить свою історію, – говорить він.

Відтворювати кадр завдання не лише режисера та акторів. Художника-постановника Шевкета Сейдаметова на знімальному майданчику всі називають просто – Шеф.

Завдання Шефа показати образ війни так, аби все було зрозуміло без слів. В окулярах і з густою сивою бородою Шевкет, серед своїх високих і дужих помічників, виглядає швидше як справжній бос. Хоча і віджартовується – мовляв, всю роботу робить команда, а він тільки керує процесом.

Знімальний майданчик. На за дньому плані в чорному - художник-постановник Шевкет Сейдаметов

Однак ще перед початком роботи над фільмом художник-постановник дослідив безліч матеріалів – від фотографій з передової до документальних фільмів про аеропорт. Шевкет зізнається, що відтворити хаос, у якому жили "кіборги", неймовірно цікаве завдання для художника:

Доля будь-якого художника-постановника створити декорацію, щоб після зйомок її розібрати. А в цьому фільмі мені спочатку треба було побудувати, зламати, а тільки потім почати зйомки. Одразу зламане відтворити не можна.

Скручений метал, розкришений бетон і бите скло – це справжній образ Донецького аеропорту, каже Шевкет. Найскладніше піти від штампу війни як бойовика і серед уламків знайти втілення миру, який, за словами всієї знімальної групи, є основним у стрічці.

На знімальному майданчику

Образ миру

Фінальна сцена – це один панорамний кадр всередині ангару, який виводить персонажа Андрія Шараскіна від молитовного кута на вулицю, де той зустрічається з "Мажором".

В початковій версії сценарію цієї сцени не було, однак художник-постановник, разом з режисером, вирішили її додати.

Я впевнений, що серед "кіборгів" атеїстів не було, – говорить Шевкет, поправляючи маскувальну сітку.  – Не можна було залишити тему Бога без уваги, бо солдат на війні порушує одну з головних заповідей – не убий. Це проблема миру та війни. Це пошук дороги до Бога.

Євген Нищук в ролі капелана

Біля воріт ангару стоїть чоловік у довгій чорній рясі. Половина його обличчя, ніби зіжмаканий папір, понівечена рожевим опіком. Це – Євген Нищук.

За бутафорним шрамом і густою ледь сріблястою бородою його вдалося впізнати тільки з підказкою гримерів. У "Кіборгах" міністру культури дісталась епізодична роль капелана. Якби не державна посада, пробувався б на більшу роль.

У перервах між зйомками капелан мовчить – чи то боїться пошкодити грим, чи то таким чином входить в роль.

В руках у нього власний молитовник, молитву також знайшли справжню, ту яку читають реальні капелани бійцям на Сході. Заговорив міністр лиш після останньої команди режисера "Стоп! Знято!".

Євген Нищук на знімальному майданчику

Для мене це не просто роль, – каже Нищук. – Капелани на війні допомагають зменшити біль від утрати друзів і допомогти возвеличити подвиг кожного, хто загинув в аеропорту.

Міністр йде потискати руки щасливим колегам по цеху. Попереду в "Кіборгів" тільки пост-продакшн і прем’єра.

За словами Ахтема Сеїтаблаєва, український глядач зможе побачити стрічку вже 6 грудня – на День Збройних сил України.

Я би хотів уточнити, що наш фільм насамперед художній, – підкреслює режисер. – Так, він заснований на реальних подіях і на справжніх історіях людей, яких зараз називають "кіборгами". Однак цей фільм не про війну, а про мир, який народжується всередині неї.

Художник-постановник Шевкет Сейдаметов

Для авторів фільму найважливішим було розповісти історії людей зі зброєю в руках і без неї для українського глядача. Закордоном у команди ще одна мета.

Це не громадянська війна. Я би хотів закрити це питання своїм фільмом, – відрубує Ахтем.

Для персонажів найбільш критичні дні з життя Донецького аеропорту ще не настали. Фільм – це лише два тижні з осені 2014 року.

Ахтем Сеїтаблаєв з акторами на майданчику

У героїв ще є час поговорити про мову, про культуру, про суспільство і про сім’ю. Вони ще можуть приймати пологи у місцевої кицьки і бавитися з кошенятами, відбиваючи між тим напади ворога.

Автори фільму знають, що на прем’єру прийдуть ті, хто вижили, і будуть говорити про свій досвід, який може не збігатися з картинкою на екрані.

Кіно – це не аптека. У нас немає готових рецептів на всі випадки життя. Наше завдання – ставити питання, говорити про те, що пережили "кіборги". Інакше ми цей фільм не знімали б, – каже режисер і розчиняється у фінальних обіймах знімальної групи.

Або, як кажуть кіношники, крайніх.

Євген Нищук та Ахтем Сеїтаблаєв у завершальний день зйомок "Кіборгів"

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