Помер поет Борис Олійник

30 квітня на 82-му році життя помер український поет Борис Олійник.

Про це повідомив журналіст Михайло Маслій.

"30 квітня о 11 годині 45 хвилин на 82-му році життя після важкої і тривалої хвороби спочив у Бозі легендарний український поет Борис Олійник... Царство Небесне... Колись він сформулював своє життєве і мистецьке кредо: "Писати, як живеш, а жити, як пишеш".

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Маслій також додав, що багатомільйонну любов українців поет заслужив саме за свою поезію:

"Коли читаєш його "Парубоцьку баладу", "Стару пісню на новий мотив", "Ринг", "До проблеми: революція і митець", "А зрадник завше продає когось", відчуваєш почерк віртуоза слова найвищого ґатунку".

У творчому доробку Олійника — понад півсотні пісень у співавторстві з найвідомішими композиторами країни, каже Маслій: "Вони і досі звучать як пісенна класика — зразок найвишуканішого і наймелодійнішого слова".

"Пісня про матір" (сл. Бориса Олійника) у виконанні Міли Нітіч