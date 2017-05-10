Визначено 10 фіналістів Євробачення-2017. Результати першого півфіналу

Перший півфінал Євробачення-2017 визначив 10 музикантів, які потрапляють у фінал конкурсу 13 травня.

За музикантів, які вийдуть на сцену київського МВЦ вдруге, щоб поборотися за перемогу у конкурсі, голосували глядачі під час півфіналу та журі напередодні.

До десятки переможців увійшли:

Sunstroke Project (Молдова)

Dihaj (Азербайджан)

Демі (Греція)

Робін Бенгтссон (Швеція)

Сальвадор Собрал (Португалія)

Кашя Moш (Польща)

Артсвік (Вірменія)

Ісая (Австралія)

Ховіг (Кіпр)

Бланш (Бельгія)

Загалом у півфіналі взяли участь 18 виконавців.

Автоматично до фіналу потрапив український гурт O.Torvald на правах господаря цьогорічного пісенного змагання та представники країн "Великої п’ятірки" – Великої Британії, Італії, Іспанії, Франції та Німеччини.

Автоматично до фіналу потрапив український гурт O.Torvald на правах господаря цьогорічного конкурсу. Фото eurovision.ua

У першому півфіналі українці не могли долучитися до вибору переможців, проте глядачі з України зможуть голосувати у другом півфіналі, який відбудеться 11 травня.

Першому півфіналу Євробачення передувала церемонія червоної доріжки, яка відбулася 7 травня.

42 учасники та делегації їхніх країн засвітилися на найдовшій червоній доріжці за всю історію конкурсу.

Напередодні півфіналу 9 травня продюсер переможниці Євробачення-2016 Джамали Ігор Тарнапольський обурився організацією церемонії відкриття конкурсу в Києві.

Раніше повідомлялося, що виступ Джамали на Євробаченні коштуватиме 986 тис грн., Руслана Лижичко отримає 394 тис грн.

Також у фіналі виступатиме гурт Onuka з Національним академічним оркестром народних інструментів (НАОНІ). Видатки на них у сумі становлять 213 тис грн.

Крім того, стало відомо, що продюсер Огнєвіч та помічник нардепа від Укропа зароблять на Євробаченні 3 млн грн.