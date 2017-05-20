Сергій Жадан отримав премію Василя Стуса

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20 травня 2017

Письменник став цьогорічним лауреатом престижної премії за особливий внесок в українську культуру та стійкість громадянської позиції.

Премію імені Василя Стуса в 1989-му році заснувала Українська асоціація незалежної творчої інтелігенції на чолі з Євгеном Сверстюком. Її вручали щороку 14 січня, у день святого Василя.

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Починаючи з 2016-го, Києво-Могилянська бізнес-школа, Український центр Мужнародного ПЕН-Клубу та видавництво "Дух і Літера" взяли продовження Премії на себе.

Минулого року лауреаткою премії стала засновниця львівського Форуму видавців Олександра Коваль. Також серед лауреатів попередніх років рокер і громадський діяч Святослав Вакарчук, віце-ректор Українського католицького університету Мирослав Маринович, співачки Сестри Тельнюк та інші.
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