Порошенко оголосив українською книжкою року "Лад" Дочинця

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22 травня 2017

Президент Петро Порошенко нагородив щорічною премією "Українська книжка року" Мирослава Дочинця.

Відповідний указ розміщений на сайті президента.

Звання лауреата премії Дочинцю присвоїли за книжкові видання "Синій зошит. Аркуші днів світящих" і "Лад". Відзначено також видавничо-поліграфічний комбінат "Карпатська вежа", який видав книги.

Президент Петро Порошенко нагородив щорічною премією "Українська книжка року" Мирослава Дочинця. Фото Kurs.if.ua
 

Також премію призначено "Видавництву "Криниця" та авторові Володимиру Корнійчуку за книжкове видання "Марія Заньковецька" у номінації "За вагомий внесок у розвиток українознавства".

Книжкою року у номінації "За сприяння у вихованні підростаючого покоління" також названо видання "Їжак Вільгельм". Автор Тетяна Стус та видавництво – "Віват".

Книжкою року у номінації "За сприяння у вихованні підростаючого покоління" названо видання "Їжак Вільгельм". Фото litcentr.in.ua

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