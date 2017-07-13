Росіяни тільки через СБУ. Депутати пропонують змінити закон про гастролі

630
13 липня 2017

Нардепи пропонують змінити закон "Про гастрольні заходи в Україні".

Відповідний законопроект уже передали на розгляд комітетам.

Якщо його приймуть, російські виконавці зможуть виступати в Україні лише з дозволу СБУ.

Фото: rbc.ua

Якщо учасник запланованих гастролей є громадянином країни-агресора, організатор заходу зобов'язаний подати до СБУ запит і запитати, чи є законні підстави не впускати артиста до участі в гастролях.

Організатор повинен зробити це не пізніше ніж за 30 днів до дня проведення запланованого виступу.

Організатор повинен надати СБУ достовірну інформацію про власні ім’я та прізвище учасника, зазначені у його документі для в’їзду на територію України, а також про використання псевдонімів, належність до творчих колективів, іншу інформацію, яка характеризує його творчу діяльність.

Впродовж 10 днів СБУ розглядає запит і дає відповідь, чи може артист виступати в Україні.

Якщо може – лише тоді організатор може укладати договір з російським гастролером.

Але і тоді СБУ залишає за собою право передувати, якщо з'являться законні підстави не впускати артиста в Україну.

Під заборону потрапляють гастролі, учасником яких є артист, внесений до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Фото: static.1tv.ru

Автори документу пропонують заборонити гастролі, які популяризують або пропагують державу-агресора та її органи влади, представників органів влади держави-агресора та їхні дії, що створюють позитивний образ держави-агресора, виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України.

Читай також:

Після санкцій проти російських компаній Google встановив рекорд в Україні
Після блокування російських соцмереж українська аудиторія Facebook зросла на 1,5 млн
Прикордонники не пустили російську акторку Олену Яковлеву в Україну
Закон про квоти на ТБ: російській мові дали рік на вихід з ефіру
Вибіркові заборони: СБУ пустить росіянина "Басту" у Київ попри виступи у Криму
Прикордонники не впустили в Україну російську гумористку Воробей

Також законопроект забороняє під час гастролів заклики до захоплення влади, насильницької зміни конституційного ладу і цілісності держави, розпалювання національної, класової, соціальної, релігійної та іншої ворожнечі, до пропаганди війни, тероризму, екстремізму, сепаратизму, комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їхньої символіки.

За недотримання цього закону нестимуть відповідальність організатори гастрольних заходів.

Їм загрожує штраф – від п'ятдесяти до ста мінімальних зарплат.

Автори документу – народні депутати Медуниця О.В., Артюшенко В.В., Рудик С.Я., Подоляк І.І., Опанасенко О.В. та Амельченко В.В.

У пояснювальній записці нардепи вказують, що прийняття та впровадження цього Закону не потребує додаткових витрат з держбюджету.
powered by lun.ua
 935
Здоров'я

Просто жити. Як спортсменка із важким сколіозом бореться із рідкісною формою раку

Олександр Хоменко
 1919
КУЛЬТУРА

Альфа Джаз Фест 2017: учиться быть свободным

Александр Юдин
 378
Здоров'я

Як Луцьк став українською столицею доступності для незрячих

Ярослава Тимощук

Головне на сайті


Здоров'я

Просто жити. Як спортсменка із важким сколіозом бореться із рідкісною формою раку

Олександр Хоменко
62-річна жінка перемогла рак і стала черлідеркою
Під МОЗ профспілки вимагають скасування ще не прийнятої медреформи
Супрун звинувачує Богомолець у блокуванні початку медреформи
Набір зайвої ваги може викликати домашній пил – вчені
Росіяни тільки через СБУ. Депутати пропонують змінити закон про гастролі
КУЛЬТУРА

Альфа Джаз Фест 2017: учиться быть свободным

Александр Юдин
Здоров'я

Як Луцьк став українською столицею доступності для незрячих

Ярослава Тимощук