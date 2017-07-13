Тетяна Терен очолить Український інститут книги 

Переможцем конкурсу на посаду директора Українського інституту книги конкурсна комісія обрала Тетяну Терен.
|Переможцем конкурсу на посаду директора Українського інституту книги конкурсна комісія обрала Тетяну Терен.
Про це повідомляє прес-служба Міністерство культури України.
Координаторка Української програми в Мистецькому арсеналі та екс-випусковий редактор інтернет-видання "Українська правда. Культура" Тетяна Терен вважає, що інститут повинен стати своєрідним майданчиком для постійної комунікації всіх учасників ринку, проводити презентації, семінари, дискусійні клуби та зустрічі.
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Також, на її думку, колектив Інституту книги повинен бути командою досвідчених і креативних менеджерів і кураторів.
Під час виступу перед комісією Терен підкреслила, що Інститут повинен взяти на себе координацію і організацію участі України в головних книжкових форумах світу, а також ініціювати створення нових літературних медіа: сучасного літературного журналу, каталогів з українськими новинками тощо.
Вона зазначила, що Інститут книги за допомогою просування і медіа ресурсу повинен активно пропагувати українські бібліотеки не як бібліотеки, а як сучасні культурні хаби.
Терен також вважає, що важливим завданням установи є необхідність знайти можливості для впровадження грантової програми на видання першої книги молодих авторів, оголошення стипендій для письменників, відкриття резиденцій для українських і зарубіжних літераторів і перекладачів.
"Після обговорення представлених кандидатами програм розвитку установи, конкурсною комісією з проведення конкурсного відбору на посаду директора державної установи "Український інститут книги" було прийнято рішення рекомендувати Тетяну Терен", - сказано в повідомленні міністерства.
На посаду директора Інституту книги є дев’ятеро претендентів, серед яких Ростислав Семків,Тетяна Терен, Аліна Акуленко, Олексій Кононенко, Василь Кузан, Олег Хома, Оксана Герасимова, Анатолій Мураховський та Володимир Даниленко.
Термін повноважень обраного директора Інституту книги триватиме 5 років.