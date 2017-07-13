Тетяна Терен очолить Український інститут книги 

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13 липня 2017

Переможцем конкурсу на посаду директора Українського інституту книги конкурсна комісія обрала Тетяну Терен.

Переможцем конкурсу на посаду директора Українського інституту книги конкурсна комісія обрала Тетяну Терен.

Про це повідомляє прес-служба Міністерство культури України.

Координаторка Української програми в Мистецькому арсеналі та екс-випусковий редактор інтернет-видання "Українська правда. Культура" Тетяна Терен вважає, що інститут повинен стати своєрідним майданчиком для постійної комунікації всіх учасників ринку, проводити презентації, семінари, дискусійні клуби та зустрічі.

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Також, на її думку, колектив Інституту книги повинен бути командою досвідчених і креативних менеджерів і кураторів.

Під час виступу перед комісією Терен підкреслила, що Інститут повинен взяти на себе координацію і організацію участі України в головних книжкових форумах світу, а також ініціювати створення нових літературних медіа: сучасного літературного журналу, каталогів з українськими новинками тощо.

Вона зазначила, що Інститут книги за допомогою просування і медіа ресурсу повинен активно пропагувати українські бібліотеки не як бібліотеки, а як сучасні культурні хаби.

Терен також вважає, що важливим завданням установи є необхідність знайти можливості для впровадження грантової програми на видання першої книги молодих авторів, оголошення стипендій для письменників, відкриття резиденцій для українських і зарубіжних літераторів і перекладачів.

"Після обговорення представлених кандидатами програм розвитку установи, конкурсною комісією з проведення конкурсного відбору на посаду директора державної установи "Український інститут книги" було прийнято рішення рекомендувати Тетяну Терен", - сказано в повідомленні міністерства.

На посаду директора Інституту книги є дев’ятеро претендентів, серед яких Ростислав Семків,Тетяна Терен, Аліна Акуленко, Олексій Кононенко, Василь Кузан, Олег Хома, Оксана Герасимова, Анатолій Мураховський та Володимир Даниленко

Термін повноважень обраного директора Інституту книги триватиме 5 років.
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