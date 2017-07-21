"Громадське радіо" оштрафували за порушення мовних квот

Нацрада оштрафувала "Громадське радіо" на 1751,36 грн через недотримання мовних квот.

Нацрада оштрафувала "Громадське радіо" на 1751,36 грн. Фото gorielov/Depositphotos

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення на засіданні 20 липня 2017 року ухвалила рішення про стягнення штрафів із двох мовників – "Громадське радіо" і "Буковинська хвиля", – в ефірі яких зафіксовано порушення вимог частини другої статті 9 Закону України "Про телебачення і радіомовлення".

Згідно з ліцензією, ефір "Громадського радіо" складається з розмовних програм і 5 годин музики, повідомляє мовник.

"При цьому ми прорахували, що нашій аудиторії цікава саме інструментальна музика, без вокалу. Тому у звичайний день у нас в ефірі немає ані пісень українською, ані російською мовами. Лише іноді у розмовних програмах ми вставляємо пісні, як правило українські", – йдеться у повідомленні.

Третього травня 2017 року у вечірній програмі "Громадського радіо" була київська група, в репертуарі якої є пісні російською мовою. Три пісні пролунали в ефірі програми.

"Важливо відмітити, що музиканти в наших програмах з’являються раз на тиждень – і цього разу їхня поява збіглася з перевіркою Національної ради. Три пісні одразу порушили формальну квоту, що і зафіксувала перевірка", – пояснюють на радіо.

В результаті Нацрада оголосила мовнику штраф, який буде сплачено.

"Громадське радіо" поділяє позицію про недосконалість закону про мовні квоти і вважає, що ми постраждали через недосконалість механізму нарахування квот. Зрозуміло, що в ефірі багатьох музичних радіостанцій в підсумку звучить в десятки разів більше російськомовних пісень, але вони мають можливість балансувати це україномовними піснями. В нашому випадку ми не змогли цього зробити, оскільки ставимо в ефір інструментальні композиції", – пояснюють його працівники.

Після цієї ситуації "Громадське радіо" запросило досвідченого музичного редактора, котрий буде допомагати дотримуватись формальних вимог закону.