Український фешн-фільм переміг на Лондонському фестивалі. ВІДЕО

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20 вересня 2017

Фешн-фільм "Fifth Samurai" ("П’ятий самурай"), знятий студією Red Glass для української дизайнерки Валерії Ковальської переміг на міжнародному кінофестивалі London Fashion Film Festival.

"П’ятий самурай" отримав відзнаку в номінації "Найращий дизайн костюмів", розповіли автори стрічки у Facebook.

"Вчора ми отримали листа з Англії з питанням "Куди вислати статуетку? Дуже пишаємося співпрацею з талановитим дизайнером та успішною участю у крутому фестивалі", – йдеться у повідомленні.

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Кадр із фільму
Кадр із фільму

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