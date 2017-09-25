Порошенко призначив Сенцову стипендію "видатних діячів культури"

128
25 вересня 2017

Президент Петро Порошенко продовжив виплату державної стипендії кінорежисерові, політв'язневі Олегу Сенцову.

Олег Сенцов. Фото krymsos.com

Дворічну стипендію Сенцову було призначено у 2015 році й аналогічну у 2017-му.

Загалом Порошенко призначив 2-річні та довічні державні стипендії діячам культури і мистецтва, з переліком яких можна ознайомитися у відповідному указі.

Читай також:

Сенцова нагородили премією захисту свободи вираження у США
Лауреати російської кінопремії "Ніка" виступили зі сцени на захист Сенцова. ВІДЕО
Алексієвич покидає Російський ПЕН-Центр через підтримку Сенцова

Довічні виплати отримають 9 митців, серед яких архітекторка Лідія Крейтор (1925 року народження), художникові Миколі Грозу (1936 року народження), кінорежисеру Леоніду Павловському (1947 року народження) та іншим.

2-річні стипендії присуджені письменниці Наталії Дзюбенко-Мейс, фотохудожнику Георгію Ісаєву, письменниці Антонії Цвід та іншим діячам культури.

Раніше Порошенко також призначав стипендії 13 українським науковцям старшого покоління, які працювали у галузі фізики, математики, біології, економіки.
powered by lun.ua
 636
Суспільство

Продала машину, щоб виграти Всесвітні ігри: рекордсменка планети з пауерліфтингу Лариса Соловйова

Роксана Касумова
 834
Роби надзвичайне

Мисткиня Дар'я Кольцова: Надзвичайні ідеї приходять до мене на самоті та у дУші

 282
КУЛЬТУРА

Куратор Михаил Рашковецкий: Странно, когда искусство игнорирует широкого зрителя

Анастасия Суворова

Головне на сайті


Суспільство

Продала машину, щоб виграти Всесвітні ігри: рекордсменка планети з пауерліфтингу Лариса Соловйова

Роксана Касумова
Бабуся 14 років ходила на похорони до чужих людей, аби під'їсти
Порошенко призначив Сенцову стипендію "видатних діячів культури"
В Україні створять систему спостереження за хворобами
Діти, які ходять на спортивні гуртки, зможуть не відвідувати фізкультуру у школі
В університеті Британії відкрилася виставка про ленінопад. ФОТО
Роби надзвичайне

Мисткиня Дар'я Кольцова: Надзвичайні ідеї приходять до мене на самоті та у дУші

КУЛЬТУРА

Куратор Михаил Рашковецкий: Странно, когда искусство игнорирует широкого зрителя

Анастасия Суворова