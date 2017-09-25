Порошенко призначив Сенцову стипендію "видатних діячів культури"

Президент Петро Порошенко продовжив виплату державної стипендії кінорежисерові, політв'язневі Олегу Сенцову.

Олег Сенцов. Фото krymsos.com

Дворічну стипендію Сенцову було призначено у 2015 році й аналогічну у 2017-му.

Загалом Порошенко призначив 2-річні та довічні державні стипендії діячам культури і мистецтва, з переліком яких можна ознайомитися у відповідному указі.

Довічні виплати отримають 9 митців, серед яких архітекторка Лідія Крейтор (1925 року народження), художникові Миколі Грозу (1936 року народження), кінорежисеру Леоніду Павловському (1947 року народження) та іншим.

2-річні стипендії присуджені письменниці Наталії Дзюбенко-Мейс, фотохудожнику Георгію Ісаєву, письменниці Антонії Цвід та іншим діячам культури.

Раніше Порошенко також призначав стипендії 13 українським науковцям старшого покоління, які працювали у галузі фізики, математики, біології, економіки.