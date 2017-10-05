Нобелівську премію з літератури отримав Кадзуо Ішіґуро

5 жовтня Нобелівський комітет оголосив лауреата премії з літератури.

Нобелівську премію з літератури у 2017 році отримав британський письменник Кадзуо Ішіґуро, "який у своїх повістях потужної емоційної сили відкриває безодню під нашим ілюзорним відчуттям зв'язку зі світом".

BREAKING NEWS The 2017 #NobelPrize in Literature is awarded to the English author Kazuo Ishiguro pic.twitter.com/j9kYaeMZH6 — The Nobel Prize (@NobelPrize) 5 жовтня 2017 р.

Кадзуо Ішіґуро 62 роки. Він народився у Нагасакі (Японія) у родині океанографа. У 1960 році родина Кадзуо емігрувала до Гілфорда, Суррей, де його батько почав проводити дослідження у Національному інституті океанографії.

Літературна кар'єра Кадзуо Ішіґуро почалася у 1981 році після публікації трьох оповідань в антології "Introduction 7: Stories by New Writers".

У 1983 році його назвали одним із "Найкращих молодих бритаських письменників".

Ісігуро нагороджений премією Віттбред за роман "Художник хиткого світу" і Букерівською премією за "Залишок дня". Тексти "Коли ми були сиротами" і "Не відпускай мене" також номінувалися на Букерівську премію.

В цілому із 1901 року лауреатів визначали 109 разів. Під час Другої світової та у повоєнні роки премії не присуджували, йдеться на сайті премії.

У Нобелівському комітеті підрахували, що середній вік власника "Нобеля" з літератури – 65 років.

Наймолодшим лауреатом у 9071 році став Редьярд Кіплінг за "Книгу джунглів". Йому на момент присудження відзнаки виповнився 41 рік.

#NobelFacts Youngest Literature Laureate is Rudyard Kipling (The Jungle Book), 41 yrs when awarded the #NobelPrize. pic.twitter.com/9jrZwTs9bD — The Nobel Prize (@NobelPrize) 5 жовтня 2017 р.

Найстаршою письменницею, яка має Нобелівську премію з літератури є Доріс Лессінг (88 років).

За всю історію вручення "Нобеля" з літератури, відзнаку отримали 14 жінок.