Росіяни тільки через СБУ. Рада змінила закон про гастролі

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5 жовтня 2017

Верховна Рада ухвалила закон, який забороняє російським артистам гастролювати в Україні без дозволу СБУ.

За відповідний законопроект №6682 проголосувало 232 народні депутати.

Закон зобов’язує організаторів заходів в Україні перед тим, як запросити російського артиста, подати до СБУ запит, щоб дізнатися, чи не заборонений цьому артисту в’їзд в Україну.

Організатор повинен зробити це не пізніше ніж за 30 днів до дня проведення запланованого виступу.

Організатор повинен надати СБУ достовірну інформацію про власні ім’я та прізвище учасника, зазначені у його документі для в’їзду на територію України, а також про використання псевдонімів, належність до творчих колективів, іншу інформацію, яка характеризує його творчу діяльність.

Впродовж 10 днів СБУ розглядає запит і дає відповідь, чи може артист виступати в Україні.

Якщо може – лише тоді організатор може укладати договір з російським гастролером.

Але і тоді СБУ залишає за собою право передумати, якщо з'являться законні підстави не впускати артиста в Україну.

Під заборону потрапляють гастролі, учасником яких є артист, внесений до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Фото: rbc.ua

Законопроект забороняє гастролі, які популяризують або пропагують державу-агресора та її органи влади, представників органів влади держави-агресора та їхні дії, що створюють позитивний образ держави-агресора, виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України.

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Також він забороняє під час гастролів заклики до захоплення влади, насильницької зміни конституційного ладу і цілісності держави, розпалювання національної, класової, соціальної, релігійної та іншої ворожнечі, до пропаганди війни, тероризму, екстремізму, сепаратизму, комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їхньої символіки.

За недотримання цього закону нестимуть відповідальність організатори гастрольних заходів.

Їм загрожує штраф – від п'ятдесяти до ста мінімальних зарплат.

Автори документу – народні депутати Медуниця О.В., Артюшенко В.В., Рудик С.Я., Подоляк І.І., Опанасенко О.В. та Амельченко В.В.

У пояснювальній записці нардепи вказують, що прийняття та впровадження цього Закону не потребує додаткових витрат з держбюджету.

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