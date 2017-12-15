Нелегально завезені російські книги вилучатимуть з крамниць і ринків – Кириленко

Якщо на книжкових базарах чи крамницях література з Росії поширюється нелегально – тобто без офіційного дозволу – її вилучатимуть.

А тому, хто її поширював, загрожуватиме штраф.

Про це розповів у своєму відеозверненні віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко.

Міністерство юстиції завізувало відповідний наказ Держкомтелерадіо.

Перше порушення – 10 мінімальних зарплат. Зараз це 32 тисячі гривень.

Якщо порушника впіймають вдруге, він заплатить 50 мінімальних зарплат, це 160 тисяч гривень.

За словами Кириленка, це один з перших і головних результатів закону про запровадження дозвільної системи на всю російську книгу, яка надходить в Україну.

Постанова Кабміну "Деякі питання видачі (відмови у видачі, анулювання) дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України" набула чинності 22 травня і уже є вагомі результати, розповідає віце-прем’єр.

У 2016 році в Україну завели понад 50 тисяч назв російських книжок.

Після запровадження дозвільної системи кількість назв по кінцю року буде не більше 8 тисяч до кінця 2017 року.

Фото: lezgigazet

Тобто лише 8 тисяч книг подали документи на отримання офіційного дозволу в Україні.

7700 назв російських книг отримали дозвіл, 177 відмовили за формальними ознаками. Наприклад, неправильно заповнені документи.

"Лише 20 дозволів не отримано за змістовними причинами – коли у книгах антиукраїнська імперська пропаганда, визнання агресії Криму і так далі", – каже Кириленко.

До початку вторгнення Росії в Україну вартість всієї легальної російської книжкової продукції, яка надходила на український ринок, складала понад 30 мільйонів доларів США.

Цього року – не більше ніж 1,5 мільйони доларів.

За словами віце-прем’єра, це допомагає не лише протистояти пропаганді і розпалюванні міжнаціональної ворожнечі, які були у частині російських книг, які надходили в Україну.

"Це створює нові можливості для українського книжкового ринку, бо є величезний запит на перекладну, довідкову, спеціалізовану літературу. Зараз багато наших видавців викуповують права на переклад головним чином з європейських мов, друкують спеціалізовану літературу тут, створюють робочі місця і сплачують податки", - додає Кириленко.

Нагадаємо, з 22 травня імпортери з Росії та тимчасово окупованих територій України повинні отримати дозвіл на ввезення видавничої продукції від Держкомтелерадіо.

1 січня 2017 року набрав чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту".

Відповідно до нього, не можна ввозити на митну територію України видавничу продукцію, яка: