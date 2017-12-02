6 фильмов декабря: "Верный", "Киборги" и конечно "Звёздные войны"

Значительная часть лент декабрьского проката посвящена наиболее животрепещущим темам нашей современности, от борьбы за выживание беженцев из горячих точек до войны на востоке Украины.

Продолжение же прославленной эпопеи Джорджа Лукаса свидетельствует, что и самые отдалённые галактики подчинены коловращению диктатур и революционных потрясений.

С 1 декабря

"120 ударов в минуту", режиссёр Робен Кампийо

Один из главных триумфаторов Каннского МКФ (помимо Гран-при, картина завоевала приз ФИПРЕССИ и награду как лучший фильм ЛГБТ-тематики), старт отечественного проката которого приурочен ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, является подробным экскурсом в будни гражданских активистов 90-х, благодаря которым была одержана победа если и не над страшной болезнью, то над равнодушием общественных институций.

Предприимчивость и мужество представителей ЛГБТ-сообщества, их дерзкие акции, в которых им нередко приходилось сталкиваться с репрессивным аппаратом государства, помогли привлечь внимание общественности к борьбе с эпидемией, считавшейся столь многими запертой в "гомосексуальной резервации".

Прокат фильма Робена Кампийо служит напоминанием о необходимости существования подобных протестных объединений в нашей стране с её рекордными темпами распространения СПИДа и фарисейским ханжеством самопровозглашённых борцов за моральную чистоту нации.

С 7 декабря

"Верный", режиссёр Михаэль Роскам

Фильм, ставший копродукцией Бельгии, Нидерландов и Франции, предстаёт вариацией темы "барышня и хулиган".

Центральный персонаж повествования – жестокий гангстер из брюссельской группировки, который знакомится с привлекательной аристократкой, увлечённой участницей автогонок – и, кажется, впервые задумывается о перемене участи.

Общая страсть к риску сближает этих представителей различных миров, однако над их отношениями довлеют старые грехи героя, преследуемого как врагами, так и недавними соратниками.

Бельгийский режиссёр Михаэль Роскам знаком отечественным зрителям по дебютной картине, также относящейся к жанру криминальной драмы, "Быдло"- в 2011-м году она участвовала в конкурсной программе киевской "Молодости".

Маттиас Шонартс, получивший известность именно благодаря "Быдлу", сыграл главную роль и в "Верном" вместе с Адель Экзаркопулос, прославившейся исполнением в фильме Абделлатифа Кешиша "Жизнь Адель".

"Дыши", режиссёр Энди Сёркис

Обрушивающиеся на нас трагедии нередко кажутся несправедливыми, и всё же иным из нас удаётся придать им осмысленность, оказывая помощь товарищам по несчастью и являя для всех своих ближних пример душевной стойкости.

К числу таких людей относится британец Робин Кавендиш, капитан в отставке и бизнесмен-авантюрист, которого в возрасте 28-и лет поразила острая форма полиомиелита.

Парализованному ниже шеи, подключённому к аппарату искусственного дыхания Кавендишу врачи дают не больше трёх месяцев, впрочем, он сам просит помочь ему уйти в лучший мир немедленно, не желая становится обузой для молодой жены.

Однако мужество, проявленное супругой, намеренной следовать клятве о верности в болезни и здравии, помогает ему обрести твёрдость духа, а затем и радость существования, которое он посвящает отныне облегчению участи людей, страдающих от сходных заболеваний.

Историю жизни Кавендиша адаптировали для экрана сценарист Уильям Николсон, известный по фильмам "Гладиатор" и "Отверженные", и Энди Сёркис, для которого "Дыши" стал режиссёрским дебютом (опыт постановщика он приобрёл в качестве второго режиссёра на "Властелине колец", где, как известно, сыграл самую известную из своих ролей, Голлума). Главную роль исполнил Эндрю Гарфилд.

"Киборги", режиссёр Ахтем Сейтаблаев

Один из первых фильмов (и, вероятно, наиболее масштабный среди них), посвящённых войне на востоке Украины, рассказывает, как можно понять из названия, о боевых буднях защитников Донецкого аэропорта.

Военная драма раскрывается как драма характеров. В центре повествования оказываются шестеро героев, представителей различных профессий, социальных слоёв и убеждений, по-разному отвечающих на вопросы, ради чего они готовы умереть и за что способны убить.

В основе их образов лежат истории реальных людей, осмысленные Натальей Ворожбит, одним из ведущих отечественных драматургов, которая стала автором многих произведений, повествующих о войне и беженцах (в прокате недавно была представлена снятая по её документальной пьесе картина Георга Жено и Лизы Смит "Школа номер 3", получившая награду на Берлинском МКФ).

Между тем, имя постановщика ленты вызывает определённое беспокойство. Ахтем Сейтаблаев известен фильмами, актуальность, значимость проблематики которых (а также наилучшие намерения, несомненно, вдохновлявшие создателей) нисколько не скрывают художественную беспомощность, ту картонность персонажей, мертвенный мелодраматизм, топорность операторской работы, что гораздо более уместно воспринимались бы в формате телесериала, а не на большом экране.

Однако тема картины побуждает надеяться на лучшее.

С 14 декабря

"По ту сторону надежды", режиссёр Аки Каурисмяки

Если фильм Сейтаблаева посвящён героям войны, центральный персонаж картины прославленного финского постановщика, получившей "Серебряного медведя" Берлинского МКФ за лучшую режиссуру, является её жертвой.

Как и в предшествующей ленте Каурисмяки "Гавр", отношение к нелегальным эмигрантам оказывается в "По ту сторону надежды" проверкой европейской цивилизации на соответствие провозглашаемым ею ценностям.

Впрочем, это повествование о молодом сирийце, который пережил бомбардировки, сравнявшие с землёй его дом, и предпринял путешествие, столь же опасное, как и пребывание в родном городе, чтобы столкнуться в Европе с бездушием государственных структур и уличным насилием, не только отражает злободневную проблематику, но и напоминает о неизбывных горестях человеческого существования и тех способах, с помощью которых мы можем с ними справляться.

Душевная лень и жестокость уравнивает финских чиновников и нацистов с сирийскими военными и сражающимися с ними боевиками, одинаково безжалостными к гражданскому населению, при этом насилие, чинимое власть предержащими и преступниками в столь различных и при этом столь схожих уголках планеты, позволяет обычным людям проявить свою способность к сочувствию и взаимопомощи.

"Звёздные войны: Последние джедаи", режиссёр Райан Джонсон

Поклонники главного космического эпоса ждали продолжения классической трилогии 1977-1983 годов, возможно, с ещё большим нетерпением, чем фильмов, рассказывающих предысторию описанных в ней событий.

Ведь если сюжет приквел-трилогии, вышедшей в 1999-2005-м годах, был в общих чертах предопределён, то для создателей эпизодов, следующих за шестым, открывалось всё многообразие возможностей в развитии вселенной Джорджа Лукаса.

Однако авторы эпизода VIII "Звёздные войны: Пробуждение силы" предпочли следовать классическому образцу, в чём преуспели настолько, что картина Дж.Дж.Абрамса казалась не продолжением "срединной" трилогии, а её ремейком – столь буквально воспроизводились старые сюжетные схемы и образы.

Многие фанаты восприняли вторичность "Пробуждения силы" как свидетельство малодушия продюсеров Disney Company (как известно, купившей Lucasfilm), не желающих в дорогостоящем проекте тревожить публику чем-то сколько-нибудь отличным от того, что та уже видела и полюбила.

Впрочем, возможно, что, умиротворив зрителей этим выступлением в формате "другой, тот же самый", создатели отважатся предложить нечто оригинальное во второй части новой трилогии.

До премьеры картины судить об этом сложно, поскольку сюжет "Последних джедаев" Райана Джонсона (режиссёра, известного прежде всего дебютной лентой, жёстким неонуаром "Кирпич") держится в строгом секрете.

Если же и в этой картине повествование окажется маловыразительным и со временем забудется, растворившись в общей фабуле франшизы, для ценителей "Звёздных войн" она всё же останется в памяти как последний фильм, в котором роль принцессы Леи исполнила Кэри Фишер, скончавшаяся в прошлом году.

Александр Гусев, кинокритик, специально для УП.Жизнь