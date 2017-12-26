Держкіно дасть 17,6 млн на фільм Зеленського "Він і Вона"

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26 грудня 2017

Державне агентство України з питань кіно покриє половину витрат виробництва фільму Володимира Зеленського "Він і Вона".

Фото kvartal95.com

26-го грудня Держкіно уклало з компанією "Кіноквартал" відповідний контракт, йдеться на сайті агентства.

Проект цієї картини став одним із переможців 10-го конкурсного відбору Держкіно.

Авторами сценарію стрічки "Він і Вона" є Олександр Щур і Станіслав Зубрицький. 

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Продюсери – Володимир Зеленський, Андрій Яковлєв, Сергій Шефір та Борис Шефір.

Сума державної фінансової підтримки проекту становить 17 млн 620 тис. 596грн.,при загальній вартості виробництва 35 млн 960 тис. 400 грн.

У картині йдеться про те, як чоловік і дружина переживають кризу стосунків і вирішують розлучитися.

Під час випробувального терміну, наданого судом, вони б'ються об заклад і вирішують спробувати те, чого не хотіли або соромилися робити, перебуваючи в шлюбі.

Проходячи через все це, постійно потрапляючи в смішні ситуації, вони повертають втрачені почуття.

Реліз фільму запланований на лютий 2019-го року.

Наприкінці листопада голова Держкіно Пилип Іллєнко, заявив, що Держкіно скасувало державну реєстрацію і визнало недійсними прокатні посвідчення на всі сезони серіалу "Свати".
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