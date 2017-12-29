Як це – понад сім років бути Дідом Морозом

Десять років тому Максим Муровайко був успішним журналістом та піарником у Києві, але в якийсь момент усе покинув заради шаленої мрії – грати на сцені.

Тепер він актор одного з харківських театрів.

А ще у Макса 200 днів народжень на рік. На них він людина-павук, клоун та пірат.

І близько 50 Нових років у ролі Діда Мороза. Найбільше Муровайко обожнює бути саме ним, бо коли одягає костюм, бороду, то вірить, – він справжній Дід Мороз.

Свій Новий рік вже всьоме поспіль він зустрічає або в таксі, або біжучи з мішком з однієї квартири до іншої, де на нього так чекають діти.

З журналістики та піару Максим Муровайко пішов, коли зрозумів – не приносить ця робота ні щастя, ні радощів.

"Я переконаний, на роботу треба йти, як на свято. В моєму випадку це вийшло буквально. Я став Дідом Морозом на Новий рік. Клоуном, людиною-павуком, піратом – на днях народження та інших святах", – говорить хлопець.

Гостро відчувши жагу до театру і сцени, Максим пішов до одного з приватних театрів свого рідного Харкова. Він просто зайшов з вулиці. Йому показали, де знайти головного режисера. І той запропонував хлопцю щось почитати зі сцени.

"Зі шкільної програми пам’ятав тільки уривок з поеми "Мцирі" Лєрмотова. Його і читав.

Режисер сказав, що можу приходити займатися в їхніх театральних гуртках. Там я навчався співати, танцювати, акторської гри", – згадує Максим.

Крім того, він постійно приходив на репетиції, ставав осторонь, спостерігав, як працює режисер, які задачі ставить акторам і виконував їх наодинці.

Його навіть ніхто не помічав. Поки одного разу актор з масовки напередодні спектаклю захворів і режисер роззирнувся, побачив хлопця і сказав – ти будеш грати.

"Ця роль була настілки мікроскопічною, що якби замість мене тоді під час репетиції була присутня прибиральниця театру, режисер би напевне звернувся до неї.

Мовляв, Ніно Михайлівно, а давайте ви зіграєте", – сміється Максим.

Але хлопець готувався до цієї ролі, як до найголовнішої в житті. Він повинен був у масці, яка символізує чуму, пройтися сценою і загасити свічку.

Займало все це декілька секунд. Менше з тим, він прочитав все про чуму в середньовіччі, щоб перевтілитися і відтворити своєю мовчазною секундною ходою по сцені всю безнадійність ситуації.

Максим Муровайко був успішним журналістом та піарником у Києві, але усе покинув

заради шаленої мрії – грати на сцені

Так, декілька місяців він був у масовці. Жодної репліки.

"Яке ж було щастя, коли доводилося створювати галас і актори з масовки кричали. Я кричав так голосно! Нарешті це була не німа присутність на сцені", – згадує хлопець.

Коли ж стало зрозуміло, щоб отримати роль хоча б з однією реплікою, треба бути на підхваті серед масовки декілька років, він пішов. Адже не готовий був витрачати стільки років свого життя заради ролі з одним реченням.

Потім був інший приватний театр. Тут вже Максим просто підійшов до режисера з обіцянкою зробити все заради того, щоб грати на сцені роль зі словами. Наступного тижня йому дали роль. І почалися місяці репетицій.

"Перед першим виходом на сцену в мене стукали шелепи. Настільки нервував. Адже саме мій персонаж відкривав постанову.

Перший вихiд – це завжди шок. В залі бозна-скільки глядачів сидить. Світло в очі, ти нічого не бачиш, але відчуваєш – всі дивляться на тебе", – пояснює актор.

Почалося акторське життя – репетиції, ролі, гастролі. Але багато прибутку це не приносило. Самому хлопцю ледве вистачало на життя.

"Потім я закохався. У нас з дівчиною почали розвиватися стосунки, вона до мене переїхала. І не сама, а зі своєю дитиною.

В нас вже була сім’я, а фінансове становище моє було не стабільне. І тодi дівчина сказала, мовляв, а чом би мені не спробувати попрацювати Дідом Морозом. Вона вірила, що в мене вийде", – розповідає Максим.

Театральний костюм Діда Мороза Муровайко попросив у старшого брата.

Театральний костюм Діда Мороза Максим Муровайко попросив у старшого брата

Ще в голодні 90-ті роки брат став ледве не першим Дідом Морозом в Харкові, який почав ходити по квартирах і вітати дітей.

"Мені було років десять, я пам’ятаю, як він збирався, вдягав костюм і йшов на замовлення.

Або стояв біля універмагу в нашому районі та всіх перехожих вітав з прийдешнім Новим роком і пропонував свої послуги.

Інколи я теж стояв з ним на морозi по п’ять годин i допомагав закликати людей", – згадує хлопець.

За десять передноворічних днів його брат заробляв п’ять місячних зарплат актора театру юного глядача.

На останні 400 гривень Максим купив костюм Снігуроньки для своєї коханої дівчини. Написав сценарій. Подивився в інтернеті всілякі новорічні вірші та пісні. Самостійно зробив фотосесію.

Оголошення в мережі виклав десь 15 грудня. І встиг отримати близько 8 замовлень.

"Своє перше замовлення пам’ятаю, ніби це було вчора. Боявся так, що хотілося втекти, але діти вже тричі покликали Діда Мороза, тож треба було з піснею заходити", – згадує Максим.

На нього там чекали двоє хлопчиків – 5 і 12 років.

Зрозуміло, що малий ще вірив у Діда Мороза, а ось підліток вже ні, тож перед актором стояло надзавдання – зробити так, щоб 12-ти річний засумнівався, а чи справді Діда Мороза не існує. Може цей і є справжній?

Заздалегідь хлопець дізнався у батьків, що їхня старша дитина любить детективи, особливо Шерлока Хомса та історію Давнього Риму.

"Спочатку ми зі Снігуронькою веселили малого, а потім я звернувся до підлітка. Кажу, що і для нього в мене є щось цікавеньке.

Коли я розпочав вікторину з питаннями про його улюбленого детектива, він просто засяяв. Говорили з хлопцем про те, що йому подобається. Він нарешті зміг продемонструвати батькам свої знання.

В результаті, на першому замовленні Діда Мороза не хотіли відпускати", – сміється Максим.

Максим працює також клоуном, людиною-павуком та піратом, однак подобається йому бути

саме Дідом Морозом

Муровайко зізнається, бути Дідом Морозом йому подобається найбільше, бо це диво, казка, яку треба створити для дітей. Мало одягнути костюм, треба думати як Дід Мороз, рухатися, говорити, поводитися.

Готуватися до цієї ролі Максим починає ще восени – приводить до ладу одяг Діда Мороза, слухає новорічну музику.

Коли актор розробляв цей образ, то навіть моделював різні ситуації та програвав поведінку Діда Мороза.

"Часто діти запрошують до столу, але Дід Мороз не може сісти і їсти яєчню, тож треба увагу дитини переключати. Наприклад, на сюрприз.

Постійно пропонують випити. Інколи навіть під носа підносять чарку. А я в принципі не п’ю.

Цей момент теж обігрую – кажу, мовляв, як же я буду дихати перегаром на своїх зайченят та ведмежат. "Та й Снігуронька моя взагалі цього не любить". Кажу і підморгую дорослим", – пояснює нюанси професії хлопець.

З образу Діда Мороза Максим не виходить навіть у кризових ситуаціях.

З образу Діда Мороза Максим не виходить навіть у кризових ситуаціях

Одного разу йому погрожував пістолетом голова родини, який був дуже напідпитку. Не давав Діду Морозу піти, закрив своїм тілом двері.

"А діти здивовано за всім цим спостерігають.

Розумію – ситуація кризова, але я кажу: "Що ж ти, добрий чоловіче, у дітей казку крадеш. Зараз влучиш у мене, на сніг я розсиплюсь, прибирати вам потім".

Тут прибігла його дружина, почала заспокоювати. А мені каже, щоб швидко йшов.

А я не можу дітей в переляканому стані залишити, озираюся на них і кажу: "Розсмішив діда ваш тато, вирішив з Дідом Морозом побавитися". Сам сміюся, а всередині все стислося", – згадує Максим.

Бувають і кумедні ситуації. Якось замовили Діда Мороза на корпоратив. Виходити вітати треба було о восьмій вечора.

Директор компанії говорить тост, а потім починає сварити всіх підлеглих. І в цей самий момент виходить Дід Мороз з піснею: "Розіграйтеся хуртовини, гніться нижче всi ялини…".

Директор кричить: "Не зараз, Діду! Через хвилин за десять буде Новий рік". І продовжує сварити всіх.

"Тричі я виходив, щоб привітати людей і тричі мені казали "Не зараз, діду".

На четвертий просто висунув голову у дверi i запитав "Дiдуся чекаєте?"

Коли нарешті розпочав свою святкову програму, цей директор ще періодично вставляв свої репліки по типу "Не всі в цьому році заслужили на подарунки", – розповідає актор.

Хлопець зізнається, до дітей він любить приходити більше, адже ніхто так не буде дивитися на Діда Мороза, як діти. Ніби перед ними янгол, казка, диво.

"Я кожен раз намагаюся для них створити саме казкове диво, щоб ці спогади про Діда Мороза вони пронесли через все життя", – пояснює Дід Мороз Максим.

Сам же хлопець вже сьомий рік зустрічає то в таксі, то перебігаючи з мішком з одного дому в іншій.

Найшаленіший день – 31 грудня. Замовлення починаються о десятій ранку. Найдорожче, коли замовляють Діда Мороза під бій курантів. Це може коштувати близько 2000 грн.

"З 27 по 31 грудня – найважчий час за весь рік. Я сплю по 4 години. Не їм. Втрачаю до 8 кілограмів. Енергетично дуже виснажений.

Десь о першій – другій ночі, після останнього замовлення, я доїжджаю до своїх батьків. Їм олів'є, дивлюся телевізор та о третій годині ночі вже шалено хочу спати.

А о десятій ранку, в перший день Нового року, я вже на якомусь черговому замовлені", – розповідає Муровайко про своє святкування.

Відпочиває Дід Мороз 3-4 січня. І вже п'ятого йому шалено хочеться знову йти вітати дітей. Тоді він вдягає костюм та їде по дитячих будинках, лікарнях та будинках для літніх людей.

"Старі люди, як діти – вони так радіють, коли до них заходить Дід Мороз. Для них це дитячі спогади і диво", – говорить Максим.

Максим також їздить по дитячих будинках, лікарнях та будинках для літніх людей

Сам же Дід Мороз зізнається, що мріє 31 грудня купувати подарунки для своїх близьких, телефонувати добрим знайомим, довго їм бажати щастя, посидіти за святковим столом з родиною, пожартувати, а потім поїхати потанцювати на дискотеку.

"І ялинку хочу зранку 31 грудня наряджати. В мене навіть ялинки немає на Новий рік, її просто ніколи поставити", – говорить Максим. І похапцем додає, що щасливий.

Він створює новий рік для інших. І зустрічає його мінімум 50 разів.

Олена Куряча, журналістка, спеціально для УП.Життя