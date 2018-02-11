Як відбувалося перетворення з Олдмена в Черчилля. Хто він? Художник, якому певно дадуть "Оскара"

У 2018 році серед номінантів на "Оскар" за найкращий фільм опинилися стрічки "Форма води" й "Темні часи".

Гарі Олдмен, який зіграв прем’єр-міністра Великої Британії Вінстона Черчилля у біографічній драмі "Темні часи" номінований на цю престижну кінопремію як виконавець найкращої чоловічої ролі.

Казухіро Цудзі. Фото vulture.com

Своєю схожістю до Черчилля Олдмен завдячує художникові японського походження, майстрові гриму й гіперреалістичних скульптур Казухіро Цудзі, який також створив очі "людини-амфібії" з "Форми води". Казухіро Цудзі і сам цьогоріч претендує на "Оскар" у номінації "Найкращий грим та зачіска".

Його робота з "Темними часами" почалася ще у 2016-му, коли Цудзі отримав електронного листа від Гарі Олдмена.

Цудзі під час роботи. Фото cinemaworldonline.com

Двоє чоловіків познайомилися у 2001 році, коли Олдмен збирався грати у "Планеті мавп" Тіма Бертона, а Цудзі мав би перетворити актора на гігантського примата, ідеться на The Deadline.

Але цього разу пишучи імейл до художника, Олдмен уже мав інше перетворення на думці – він збирався стати Вінстоном Черчиллем у стрічці Джо Райта.

А Цудзі був єдиним, кого актор хотів бачити в ролі свого художника з гриму. Йшлося навіть про те, що Олдмен відмовився би зніматися у стрічці, якби Цудзі не прийняв пропозиції.

"Темні часи". Фото cinemaworldonline.com

"Тут потрібен був не просто гример, а художник. Цудзі робить величезні геперреалістичні скульптури й через них досліджує анатомію обличчя людини. Я переконаний, що він – єдиний майстер гриму, якому вдалося б зробити це", – розповів Олдмен.

У самого ж Казухіро Цудзі давно була спокуса піти з кіновиробництва і присвятити своє життя винятково мистецтву. Однак Олдмену вдалося повернути художника до світу, який він 20 років збирався полишити в минулому.

Розповідаючи про те, як почалася його історія художника з гриму, Цудзі пригадує, що натхнення до цієї справи йому додав колега Дік Сміт, який перетворив американського актора Гела Голбрука на Авраама Лінкольна.

Грим під час зйомок "Темних часів". Фото vulture.com

"Це дійсно надихнуло мене, і саме через цю історію, я почав займатися тим, чим займаюся. Тоді мені здавалося, що це робота мрії, шанс на яку дається один рахз у житті, що я чекав цього усе життя, що уся моя кар’єра – у кіноіндустрії. Тоді мені також здавалося, що я міг би грати ролі другого плану, якщо вже потраплю впритул до знімальних майданчиків, тож я вирішив стати художником з гриму", – говорить Цудзі.

Працюючи над образом Черчилля, художник спостергіав за життям Олдмена, робив багато його фотографій у різних життєвих ситуаціях.

Далі він зібрав знімки усіх перевтілених акторів, які коли-небудь грали Черчилля, і почав порівнювати зібрані знімки, намагаючись знайти відмінності.

Потому Цудзі почав "приміряти" обличчя Черчилля до лиця Гері Олдмена. Він не створював маски, яку б міг одягати актор, а розробив механізм нанесення гриму. Із такою ідеєю погодилися і Олдмен, і дель Торо.

За словами Цудзі, на першому етапі він створив три основні макети гримування, за місяць – ще два. Останній, п’ятий, виявився найбільш вдалим, його і затвердили.

"Колись Черчилль мав нещасний випадок у Нью-Йорку – його збило таксі, тож він мав великий шрам на чолі. Ми розробили грим і для того, аби передати це, але не використовували його, тому що це не так важливо", – розповів Цудзі.

Щоразу перед виходом на знімальний майданчик Олдмен витримував 3 години 15 хвилин гримування.

Олдмен витримував по 3 години гримування. Фото telegraph.co.uk

"Це достатня кількість часу, враховуючи те, що у фільмі є крупні плани, від яких нікуди не дітися. У перуці має природньо виглядати лінія росту волосся, усі елементи гриму мають добре поєднуватися зі шкірою Гері, аби він міг невимушено рухатися. Ми знали, що під час виробництва фільму не буде постпродакшну, адже на це не вистачало бюджету. Усе мало б бути ідеально, щоби потім не потрібно було нічого підправляти. Це дуже складний макіяж", – пояснює Цудзі.

Грим накладався на Гері Олдмена за допомогою заготовлених штучних фрагментів. Щоразу вони були "свіжі", після зйомок один раз, їх викидали. За період роботи на знімальному майданчику актор приміряв близько 60 таких "наборів облич", йдеться на The Vulture.

Окрім роботи над Черчиллем, Цудзі також створив очі "людини-амфібії" у стрічці Гільєрмо дель Торо "Форма води".

Цудзі також створив очі "людини-амфібії" у стрічці Гільєрмо дель Торо "Форма води". Фото forbes.com

"Взагалі-то я не дуже цікавлюся монстрами та вигаданими істотами, насправді мене захоплюють людські образи та більш реалістичний грим. Іноді мене просять створити образ людини, і я погоджуюся. Першим персонажем, над яким я працював для дель Торо був Хеллбой. Тоді я був одним із членів дизайнерської команди. Але мій головних фокус – на людях", – пояснює Цудзі.

Художник і майстер гриму Казухіро Цудзі виріс у японському місті Кіото. У нього не було безхмарного дитинства , його батьки зловживали алкоголем. Багато часу з ранніх літ він проводив наодинці, малюючи, ліплячи й ловлячи різних комах удворі.

"Кіото – доволі дивне місто. Люди вдають, ніби не мають жодних проблем та роблять щасливі вирази обличчя, однак за цим заховано дуже багато проблем. Мене це завжди турбувало, важко було взагалі комусь довіряти", – пригадує Цудзі.

Скульптура Цудзі, Фріда Кало. Фото kazustudios.com

Свої перші експерименти із гримом художник проводив за допомогою глини, пінопласту, гіпсу – "усього, що траплялося під руки". Тренувався художник на собі, сам себе гримував, наприклад, під Лінкольна.

Уперше художником із гриму він працював у фільмі "Рідний дім" режисера Куросава Кійосі у 1989 році. Ще були роботи над стрічками "Адвокат диявола" (1997), "Люди в чорному ІІ" (2002), "Хеллбой" (2004), "Загадкова історія Бенджаміна Баттона" (2008), "Ангели і демони" (2009) та багато інших кіноробіт.

Сальвадор Далі. Фото kazustudios.com

Зараз Казухіро Цудзі в першу чергу зосереджується на створенні великих гіперреалістичних портретних скульптур у власній студії у Лос-Анджелесі.