Музей Івана Гончара затопило гарячою водою. ФОТО

У столиці евакуювали музей народної культури Івана Гончара, який знаходиться на вулиці Лаврській, 19.
Приміщення частково залило гарячою водою, повідомила одна зі співробітниць музею Марія Пошивайло на своїй сторінці у Facebook.
"Музей Івана Гончара залитий гарячою водою! Рятуються всі експонати!", – написала вона.
|Фото Марії Пошивайло
|Фото Марії Пошивайло
Марія також уточнила, що співробітники рятувальної служби прибули лише через 4 години після виклику.
Станом на 12 годину спеціалістам вдалося виявити причину підтоплення музею – прорив на центральній теплотрасі.
|Станом на 12 годину спеціалістам вдалося виявити причину підтоплення музею.
Фото Марії Пошивайло
Всі експонати з приміщень винесли.
На сторінці музею Івана Гончара у Facebook вже опублікували оголошення, що експозиція не працюватиме на цьому тижні з технічних причин.
Це не перший випадок, коли столичні музеї б'ють на сполох через погані умови.
У лютому 2017 року в Національному музеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків заявляли, що порушуються умови зберігання колекції через відсутність опалення в приміщеннях.