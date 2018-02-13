Музей Івана Гончара затопило гарячою водою. ФОТО

У столиці евакуювали музей народної культури Івана Гончара, який знаходиться на вулиці Лаврській, 19.

Приміщення частково залило гарячою водою, повідомила одна зі співробітниць музею Марія Пошивайло на своїй сторінці у Facebook.

"Музей Івана Гончара залитий гарячою водою! Рятуються всі експонати!", – написала вона.

Фото Марії Пошивайло

Фото Марії Пошивайло

Марія також уточнила, що співробітники рятувальної служби прибули лише через 4 години після виклику.

Станом на 12 годину спеціалістам вдалося виявити причину підтоплення музею – прорив на центральній теплотрасі.

Станом на 12 годину спеціалістам вдалося виявити причину підтоплення музею.

Фото Марії Пошивайло

Всі експонати з приміщень винесли.

На сторінці музею Івана Гончара у Facebook вже опублікували оголошення, що експозиція не працюватиме на цьому тижні з технічних причин.

Це не перший випадок, коли столичні музеї б'ють на сполох через погані умови.

У лютому 2017 року в Національному музеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків заявляли, що порушуються умови зберігання колекції через відсутність опалення в приміщеннях.