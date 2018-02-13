Музей Івана Гончара затопило гарячою водою. ФОТО

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13 лютого 2018

У столиці евакуювали музей народної культури Івана Гончара, який знаходиться на вулиці Лаврській, 19.

Приміщення частково залило гарячою водою, повідомила одна зі співробітниць музею Марія Пошивайло на своїй сторінці у Facebook.

"Музей Івана Гончара залитий гарячою водою! Рятуються всі експонати!", – написала вона.

Фото Марії Пошивайло
 Фото Марії Пошивайло

Марія також уточнила, що співробітники рятувальної служби прибули лише через 4 години після виклику.

Станом на 12 годину спеціалістам вдалося виявити причину підтоплення музею прорив на центральній теплотрасі.

Станом на 12 годину спеціалістам вдалося виявити причину підтоплення музею. 
Фото Марії Пошивайло

Всі експонати з приміщень винесли.

На сторінці музею Івана Гончара у Facebook вже опублікували оголошення, що експозиція не працюватиме на цьому тижні з технічних причин.

Це не перший випадок, коли столичні музеї б'ють на сполох через погані умови.

У лютому 2017 року в Національному музеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків заявляли, що порушуються умови зберігання колекції через відсутність опалення в приміщеннях.
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