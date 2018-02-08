Нищук пропонує за держкошт екранізувати Андруховича

Міністр культури Євген Нищук пропонує екранізувати нову книгу Юрія Андруховича "Коханці юстиції".

Юрій Андрухович "Коханців юстиції" писав понад 10 років

З такою ініціативою він виступив у статті для "Української правди. Життя".

Міністр зазначив, що це "роман на який ми всі, без перебільшення, очікували близько 10 років".

Нищук вважає, що "сценаристам варто серйозно задуматись про екранізацію".

"На щастя, і державні кошти на це є, і українське кіно переживає нині свій стрімкий розвиток та реально завойовує серця українців", – аргументує він.

"Коханці юстиції" – це історії реальних галицьких злочинців, які автор доповнює власними деталями: з кінематографічною точністю він оплітає життям світ навколо цих людей.

Уривок із нової книги Андруховича ексклюзивно читайте на "Українській правді. Життя".