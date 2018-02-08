Нищук пропонує за держкошт екранізувати Андруховича

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8 лютого 2018

Міністр культури Євген Нищук пропонує екранізувати нову книгу Юрія Андруховича "Коханці юстиції".

Юрій Андрухович "Коханців юстиції" писав понад 10 років

З такою ініціативою він виступив у статті для "Української правди. Життя".

Міністр зазначив, що це "роман на який ми всі, без перебільшення, очікували близько 10 років".

Нищук вважає, що "сценаристам варто серйозно задуматись про екранізацію".

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"На щастя, і державні кошти на це є, і українське кіно переживає нині свій стрімкий розвиток та реально завойовує серця українців", – аргументує він.

"Коханці юстиції" – це історії реальних галицьких злочинців, які автор доповнює власними деталями: з кінематографічною точністю він оплітає життям світ навколо цих людей.

Уривок із нової книги Андруховича ексклюзивно читайте на "Українській правді. Життя".  
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