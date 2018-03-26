50 молодиків зірвали виставку на Docudays UA: "потоптали" права людини

Близько 50 невідомих молодиків зірвали плакати виставки про людей з інвалідністю, ромів, трансгендерів та людей з ВІЛ під час Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA.

Про це "УП.Життя" повідомила Катерина Луцька, піарниця правозахисної програми міжнародного фестивалю Docudays.

Фото Катерини Луцької

За її словами, в IZONE зайшла група молодих чоловіків, близько 50 осіб, без шевронів. В основному це були підлітки. Групу очолював дорослий чоловік.

Вони майже одразу рушили до плакатів з виставки "Шанувати різноманіття" і зруйнували 4 плакати.

На них були зображені люди з інвалідністю, ВІЛ, представник ромів та трансгендерна дівчина.

Фото Катерини Луцької

"Один з хлопців пройшовся ногами по плакату з людьми з інвалідністю. Вони залишилися в приміщенні, сказали, що хочуть брати участь в дискусії".

Мова йшла про дискусію "Права людини: проблема поширення ультраправих рухів".

Фото Катерини Луцької

На виставці були плакати різних дискримінаційних груп в Україні:

"Шанувати розмаїття – це поважати себе, інших, бути вільними" – про людей з ВІЛ;

"Шанувати розмаїття – це поважати унікальність кожної людини" – на плакаті з ромом;

"Шана розмаїттю – це вільно жити, працювати і бути собою" – на зображенні про трансгендерну дівчину.

"Шанувати розмаїття – це вбачати цінність у кожній людині" – на плакаті про людину з інвалідністю.

Організатори викликали поліцію, полісмен прийшов і групу молодиків вивели за межі IZONE.

Але чоловіки залишалися перед входом і не пропускали на дискусію ні її учасників, ні слухачів.

Згодом прийшов начальник управління патрульної поліції Києва Юрій Зозуля і розблокував вхід.

Допомагав розблокувати вхід начальник Нацполіції Києва. Фото Катерини Луцької

Дискусію розпочали.

Фото Катерини Луцької