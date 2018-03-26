50 молодиків зірвали виставку на Docudays UA: "потоптали" права людини

Близько 50 невідомих молодиків зірвали плакати виставки про людей з інвалідністю, ромів, трансгендерів та людей з ВІЛ під час Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA.
Про це "УП.Життя" повідомила Катерина Луцька, піарниця правозахисної програми міжнародного фестивалю Docudays.
|Фото Катерини Луцької
За її словами, в IZONE зайшла група молодих чоловіків, близько 50 осіб, без шевронів. В основному це були підлітки. Групу очолював дорослий чоловік.
Вони майже одразу рушили до плакатів з виставки "Шанувати різноманіття" і зруйнували 4 плакати.
На них були зображені люди з інвалідністю, ВІЛ, представник ромів та трансгендерна дівчина.
|Фото Катерини Луцької
"Один з хлопців пройшовся ногами по плакату з людьми з інвалідністю. Вони залишилися в приміщенні, сказали, що хочуть брати участь в дискусії".
Мова йшла про дискусію "Права людини: проблема поширення ультраправих рухів".
|Фото Катерини Луцької
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На виставці були плакати різних дискримінаційних груп в Україні:
"Шанувати розмаїття – це поважати себе, інших, бути вільними" – про людей з ВІЛ;
"Шанувати розмаїття – це поважати унікальність кожної людини" – на плакаті з ромом;
"Шана розмаїттю – це вільно жити, працювати і бути собою" – на зображенні про трансгендерну дівчину.
"Шанувати розмаїття – це вбачати цінність у кожній людині" – на плакаті про людину з інвалідністю.
УСІ "ЗІРВАНІ" ГЕРОЇ БУЛИ УЧАСНИКАМИ СПІЛЬНОГО СПЕЦПРОЕКТУ "УП.ЖИТТЯ" ТА КОАЛІЦІЇ З ПРОТИДІЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ
Організатори викликали поліцію, полісмен прийшов і групу молодиків вивели за межі IZONE.
Але чоловіки залишалися перед входом і не пропускали на дискусію ні її учасників, ні слухачів.
Згодом прийшов начальник управління патрульної поліції Києва Юрій Зозуля і розблокував вхід.
|Допомагав розблокувати вхід начальник Нацполіції Києва. Фото Катерини Луцької
Дискусію розпочали.
|Фото Катерини Луцької
|Фото Катерини Луцької