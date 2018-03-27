53% українців не підтримують заборони російських фільмів та артистів – дослідження

53 % українців не підтримують заборони окремих російських фільмів та артистів.

Такими є результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Підтримують заборону лише 29% опитаних.

Рівень підтримки різниться залежно від регіону.

На заході України заборону на російські серіали, соцмережі та артистів підтримує більша частина населення (52–56 %).

Більшість мешканців центру країни проти заборони серіалів, артистів та соцмереж.

На півдні і сході країни більшість проти обмежувальних заходів як на російські телеканали, так і на серіали, артистів та соцмережі з РФ.

За опитуванням, телесеріали дивляться 2/3 українців, з них 53 % найчастіше дивляться їх на українському ТБ.

10 % дивляться західні серіали через інтернет. Російські серіали у мережі дивляться 4 %, через російське телебачення — 3 %.

44 % опитаних не підтримують заборону російських телеканалів проти 37%, які за.

46 % не підтримують заборону російських соцмереж (підтримують — 30 %).

Всеукраїнське соціологічне опитування проводилося Київським міжнародним інститутом соціології в лютому 2018 року на замовлення ГО "Детектор медіа" та за фінансування Міністерства іноземних справ Данії ("Даніда") та NED (США).