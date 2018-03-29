Унікальні земські школи трьох областей України отримали охоронний статус

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29 березня 2018

Земські школи, збудовані у 1901-1916-х роках за проектом архітектора Опанаса Сластіона, визнані пам‘ятками культурної спадщини місцевого значення.

Таких будівель, збудованих в унікальному стилі Український архітектурний модерн, збереглося майже 50.

Таких земських шкіл збереглося понад 40. Для збільшення натисніть на світлину

Вони знаходяться у чотирьох районах Полтавської області (Лубенському, Лохвицькому, Пирятинському та Чорнухинському), а також у Варвинському районі Чернігівської області та Роменському районі Сумської області.

Такі школи знаходяться у населених пунктах трьох областей України 

Рішення про новий статус шкіл прийняла експертна рада Управління охорони культурної спадщини Міністерства культури.

Рада також рекомендувала надати цим школам статус національних пам'яток, повідомила на своїй сторінці у мережі Facebook телеведуча, перший заступник голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк.

Над відновленням та визнанням шкіл пам‘ятками загалом дев`ять років трудилася команда активістів.

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У проекті "Школи Лохвицького земства" працювала ціла команда архітекторів, яку очолював Іван Биков.

Надалі активісти планують відбудувати та відремонтувати їх.
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