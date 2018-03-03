"Руслан и Людмила", Хоакин Феникс и "Ржака". 6 фильмов марта

Пока киносообщество озабочено обсуждает грядущие перемены в сфере государственного финансирования кинопроектов, зрителя ожидает месяц, изобилующий премьерами украинских фильмов.

Эти ленты способны как подтвердить худшие предубеждения в отношении отечественного кино, так и укрепить надежду на лучшее завтра.

С 1 марта

"Иней", режиссёр Шарунас Бартас

Фильм известного литовского постановщика у нас нередко называют "военной драмой о событиях на востоке Украины", что кажется несколько опрометчивым.

Подобное позиционирование пускай и способно вызвать куда больший интерес, чем определение вроде "экзистенциальной притчи о чужаке в чужом краю", одних зрителей способно разочаровать, других – разозлить.

Второе, собственно, и произошло на Одесском кинофестивале, где фильм был представлен в Международной конкурсной программе и был разруган многими завсегдатаями как эксплуатация "украинской" темы.

Повествование действительно насыщено запоминающимися образами донбасских реалий, настороженных сёл, превращённых в развалины многоквартирных домов, отрядов, исчезающих в предрассветной мгле, бойцов добробатов и ВСУ – образами, чья достоверность и выразительность не имеют себе равных в отечественном игровом кино (те же "Киборги" в сравнении с этой лентой могут показаться ещё большими пленниками телеформата).

Однако пространство зоны АТО выступает лишь декорацией универсальной драмы поиска своего места в мире, в данном случае – молодым литовцем, который отправляется с гуманитарным грузом на восток Украины, зная о происходящем лишь по роликам на YouTube.

В буре далёкой войны он стремится обрести душевный покой и ощущение осмысленности своего существования, неведомое ему в благополучной повседневности.

"Иней", режиссёр Шарунас Бартас

"Сотка", режиссёр Александр Беляк

Персонаж ленты Александра Беляка, напротив, вовсе не склонен к опасным странствиям и переменам, вполне довольствуясь должностью мерчандайзера и мечтами о подруге детских лет.

Но доставшийся ему волшебный пиджак с нагрудным карманом, снабжающим своего владельца купюрами в сто долларов, пробуждает в герое фантазию и амбиции, достаточные для того, чтобы отправиться в дорогой ресторан, автосалон и стрип-клуб.

По счастью, среди всех этих неземных утех он не забывает, что главное в жизни – всё-таки не деньги, а любовь и дружба, над которыми они не властны.

Когда в ходе пресс-конференции один из журналистов заметил, что на просмотре фильма, относимого к жанру комедии, смех раздавался не слишком часто, Беляк высказал предположение, что гостям премьеры просто не успели налить.

С режиссёром можно согласиться: чтобы увидеть нечто смешное в ленте, в сравнении с которой "Инфоголик" или "Киевский торт" могут показаться образцами остроумия и утончённого вкуса, зрителю и в самом деле следует приходить на показ основательно подготовленным.

При этом "Сотка" может похвалиться поучительной и не лишённой оригинальности интерпретацией сюжета о неразменном рубле – деньги, бесперебойно возникающие в магическом кармане, исчезают из карманов и со счетов простых граждан и из государственной казны.

Не случайно подлинный хозяин пиджака, оказавшегося у скромного мерчандайзера по недоразумению – безжалостный уголовник, рвущийся в политику.

Точнее, что очевидно для каждого из зрителей, давно в отечественной политике утвердившийся и не собирающийся её оставлять – в его гардеробе, несомненно, припрятано не одно подобное чудо украинского текстиля.

"Сотка", режиссёр Александр Беляк

С 7 марта

"Украденная принцесса: Руслан и Людмила", режиссёр Олег Маломуж

Дебютную картину Олега Маломужа можно без преувеличения назвать наиболее амбициозным отечественным кинопроектом года, который, вероятно, и не окажется значительным художественным достижением, но вполне способен дать толчок развитию киноиндустрии.

Запущенный в производство в 2015-м году, этот трёхмерный анимационный фильм с бюджетом без малого 100 миллионов гривен (пятая часть которого была выделена государством) является первой полнометражной работой студии Animagrad, организованной компанией Film.ua, чьё руководство рассчитывает порадовать этим творением не только украинскую, но и иностранную публику.

Чтобы сделать свою продукцию более "конвертируемой", продюсеры привлекли к работе над сценарием "Украденной принцессы" и других своих проектов (на очереди – "Мавка. Лісова пісня" Александры Рубан) голливудских сценаристов и сделали оригинальным языком озвучки английский.

И пускай представленные к настоящему дню видеоматериалы вызывают достаточно противоречивые чувства, эти усилия, очевидно, не пропали даром – как сообщается, фильм был куплен для показа в дюжине стран, от Франции до Южной Кореи.

Сюжет картины, как можно понять из названия, основан на поэме Александра Пушкина.

Помянутая принцесса, собственно, княжна Людмила, дочь киевского князя Владимира, приглянулась злому волшебнику Черномору.

Когда колдун уносит бедняжку в своё мрачное обиталище, ей на выручку отправляется Руслан, из пушкинского витязя преобразившийся в странствующего артиста.

Необходимо отметить, что эта социально-профессиональная трансформация не сказалась на доблести героя и пылкости его чувств.

Соответствующее заявленным задачам изменения претерпело всё пространство пушкинской сказки, из былинной Киевской Руси превратившееся в королевство фэнтези-средневековья, расположенное где-то к востоку от Средиземья.

"Украденная принцесса: Руслан и Людмила", режиссёр Олег Маломуж

С 22 марта

"Тебя никогда здесь не было", режиссёр Линн Рэмси

Фильм, который наиболее преданные его поклонники называют "Таксистом" 2010-х, повествует о ветеране войны в Персидском заливе и бывшем агенте ФБР, не сумевшем адаптироваться к мирной жизни.

Владеющее им стремление вновь оказаться на поле боя ему удаётся использовать в благих целях, вызволяя девушек из сексуального рабства и расправляясь с их похитителями.

Со временем он становится известен как лучший мастер подобных операций, гроза сутенёров и надежда безутешных родителей.

Однажды к нему обращается влиятельный политик с просьбой вызволить его дочь. Герой берётся за привычное дело, однако в какой-то момент удача ему изменяет, и реальность словно приобретает черты мучающих его по ночам кошмаров.

Режиссёром картины, основанной на одноимённом романе Джонатана Эймса, выступила известная британская постановщица, чей нашумевший триллер "Что-то не так с Кевином" побывал и в украинском прокате.

Как и история о странном Кевине, "Тебя никогда здесь не было" участвовал в конкурсе Каннского МКФ – Хоакин Феникс получил приз за лучшую мужскую роль, самой Рэмси досталась награда за лучший сценарий.

С 29 марта

"Ржака", режиссёр Дмитрий Томашпольский

Бессмысленность и беспощадность отечественного кинопроцесса с его оторванностью от общемировых реалий и зрительских вкусов, с его непомерными амбициями и сокрушительными провалами, с его войной всех со всеми (режиссёров с продюсерами, кинематографистов с киножурналистами) получили неожиданно радикальное экранное воплощение.

Повествование о "производственном аде", куда вместе со съёмочной группой угодил постановщик, мнящий себя мэтром авторского кино, которого заставили снимать комедию, не скупится на самые звонкие затрещины общественному вкусу и представителям всех кинопрофессий и кинематографических институций, но прежде всего, конечно, самим режиссёрам.

Можно предположить, что повторяющийся рефреном обмен репликами "Щось не так..." – "Що не так?!" станет одним из девизов украинского киносообщества, в лице Томашпольского продемонстрировавшего способность к самоиронии.

С 29 марта

"Легенда Карпат", режиссёр Сергей Скобун

Учитывая социально-политические особенности украинской современности, всплеск интереса отечественных кинематографистов к личности Олексы Довбуша, героя народного сопротивления безжалостным и бесстыдным феодалам, кажется вполне естественным.

Впрочем, предоставим судить об этом историкам культуры и социологам.

Как бы то ни было, в то время, как Олесь Санин со своей командой осваивает рекордный для украинского кино бюджет, снимая ленту "Довбуш", на экраны выходит фильм о прославленном вожаке опришков, отличающийся куда более скромным производственным размахом.

"Легенда Карпат" стала режиссёрским и продюсерским дебютом бизнесмена, владельца сети гостиниц Сергея Скобуна, роль Довбуша воплотил (одолжив шляпу у Индианы Джонса) лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин, а его прекрасную подругу сыграла певица Мария Яремчук.

При этом первоначальный сценарий был написан профессиональными кинематографистами сёстрами Оксаной и Мариной Артеменко.

Проект, съёмки которого стартовали ещё в 2015-м году, изначально создавался в формате телесериала, но промежуточный результат показался начинающему постановщику достаточно удовлетворительным, чтобы сменить формат на большое кино.

По словам Скобуна, к работе над картиной привлекались профессиональные историки и энтузиасты гуцульской культуры.

При этом сюжет нисколько не претендует на историческую достоверность, отражая легендарный образ народного заступника, который, впервые подняв оружие, чтобы отомстить за нанесённую его близким обиду, проникается решимостью сражаться за справедливость для всех обездоленных соотечественников.

Александр Гусев, кинокритик, специально для УП.Жизнь