Через політику зірвали виставку фундації Терещенка про те, хто і як руйнує Київ

У Києві зірвали фотовиставку про те, як і хто руйнує архітектурну спадщину столиці.

Перша демонстрація робіт мала відбутися ввечері 19 квітня у Національній музичній академії України імені Чайковського.

Але коли гості та організатори прийшли – експонатів у фойє не було. За годину до початку події працівники консерваторії прибрали їх без жодних пояснень, хоча виставку попередньо узгодили.

Фото Павла Ковалова

Про це "Українській правді. Життя" розповіла Олена Терещенко, голова Фундації спадщини Терещенків.

– Ми самі винні, що вирішили розмістити виставку у державному навчальному закладі, якою є Національна музична академія. Ми не врахували, що академія у підпорядкуванні Мінкульту і що Мінкульт навряд чи зрадіє цим фотороботам, – розповіла Терещенко.

Світлини робили фотографи-волонтери.

Інформацію про архітектурні будівлі-пам'ятки збирали декілька місяців Фундація та об'єднання громадських організацій "Київське віче".

– Під час багатомісячних розслідувань ми виявляли, хто власник того чи іншого будинку, за якою схемою його вивели з комунальної власності і з яким наміром доводять до руйнації.

До кожної світлини на виставці додавали пояснення.

Фото Павла Ковалова

– Буквально по три рядки про те, хто є недобросовісним власником, які державні установи причетні до схем і розписували схему, за якою будинок довели до поточного стану, – уточнює Терещенко.

Мій чоловік (мер Глухова Мішель Терещенко, – УП) намагався поговорити з ректором і з'ясувати, що насправді відбулося і попросити, щоб все-таки виставка відкрилася, бо були дипломати запрошені, багато небайдужих киян.

За словами Олени Терещенко, ректор повідомив Мішелю, що "консерваторія займається музикою, це концерт Рахманінова, і він не може бути пов'язаним з політикою" (виставку запланували перед концертом-присвятою Сергію Рахманінову, – УП).

– Ми абсолютно не згодні, жодного політичного підгрунтя немає. Виставку підготували громадські організації, які хочуть врятувати будівлі та публічно поставити це питання, – каже голова Фундації.

Організація також планувала благодійний вечір у співпраці з консерваторією.

На ньому планували зібрати кошти на збереження пам'яток Києва.

Фото Павла Ковалова

"Українська правда. Життя" зателефонувала в музакадемію для офіційних пояснень. Ректора на місці не було, тому нас скерували до проректора.

– Я не можу це офіційно коментувати, але наскільки я знаю, ця виставка була спрямована проти чинної влади. Надсилайте офіційний запит і ми відповімо у встановлений законом термін, – прокоментував перший проректор академії Анатолій Бровій.

При цьому проректор порадив надіслати запит звичайною поштою у канцелярію академії, бо "електронну пошту можуть не читати".

Цю фотовиставку не дають провести уже не вперше.

Раніше Фундація планувала виставити її під час парламентських слухань 18 квітня, але і так не вдалося.

За словами Олени Терещенко, вони заздалегідь сказали про це профільному комітету культури та духовності і попросили їх посприяти.

– Нам усно повідомили, що розміщення цієї виставки неможливе без пояснення причини. Ми попросили відповіді комітету письмово з обгрунтуванням, – розповіла Олена.

Фото стендів, які демонтували та закинули до консерваторської підсобки, виставив історик та гід Павло Ковалов.

– Я прийшов на відкриття, а отримав, пардонне муа, дулю, як і десятки тих, хто бажав побачити цю виставку... Мені не дали фотографувати в підсобці більше 3 хвилин, – написав Ковалов.

За словами Олени Терещенко, на цьому вони не здадуться, намагатимуться таки розмістити виставку у Верховній Раді, а також в інших місцях і навіть навчальних закладах столиці.

"Українська правда. Життя"