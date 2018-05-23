Лауреатом Міжнародної Букерівської премії стала письменниця з українським корінням

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23 травня 2018

Лауреаткою Міжнародної Букерівської премії 2018 року стала відома польська письменниця Ольга Токарчук.

Вона отримала нагороду за роман Flights. Міжнародну Букерівську премію вручають неангломовному письменнику і перекладачеві його твору на англійську мову.

Ольга виросла в Сулехові у родині вихідців з України.

 Фото з Вікіпедії

Як вона сама розповідала в інтерв'ю, до війни її тато жив з батьками біля Золочева на Львівщині.

Відтак вони виїхали до Польщі. Коли тато був підлітком, його батьки померли. Тато був двомовний – його мати була українкою, а батько – поляком.

"Але в мене так вийшло, що з цієї української сторони по батькові вже не було ні діда, ні баби, і ніхто нічого не розповідав ні про Галичину, звідки вони походять, ні про Україну. А зі сторони мами в мене були і бабуся, і дідусь (а вони були поляками), і через них у мене ввійшла більше польська традиція. Але поза всяким сумнівом я відчуваю внутрішню емоційну спорідненість із Україною, з Галичиною".

Flights – роман з сполучених фрагментів, починаючи з XVII століття до нині.Вони пов'язані темами подорожей і людської анатомії. Книга – це ряд роздумів про приїзди, відбуття і непостійність.

Книжку переклали на українську у видавництві "Фоліо", українською вона називається "Бігуни".

Над цим романом письменниця працювала три роки. Більшість нотаток робила під час подорожі.

"Але це не книжка про подорож. У ній немає описів пам'яток чи якихось місць. Це не щоденник мандрівки й не репортаж. Я швидше хотіла придивитися до того, що значить подорожувати, рухатися, переміщатися. Який у цьому сенс? Що це нам дає? Що це значить", – пише авторка у вступі.

Вона вчилася на психолога у Варшавському університеті, і її зацікавлення Юнгом продовжують впливати на роботу.

айбільший вплив на моє письменницьке майбутнє відбувся тоді, коли я закінчила університет і почала працювати психологом-практиком. Як психоаналітик, я мала багато розмовляти з людьми й слухати їх. Люди часто розповідали свої життєві історії дуже докладно, і вони подеколи нагадували романи. Тоді я зрозуміла, що життєва історія кожної людини може стати романом", – розповідала вона в інтерв'ю ЛітАкценту.

Перемога принесла авторці та перекладачеві її роману на англійську Дженіфер Крофт 50 тисяч фунтів. Ці кошти вони порівну поділять між собою.
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