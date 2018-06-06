Київський художник створив жорсткі плакати до ЧС з футболу у Росії. Його забанив Фейсбук

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6 червня 2018

Художник з Києва Андрій Єрмоленко намалював альтернативні плакати Чемпіонату з футболу, який пройде у Росії влітку 2018 року.

 

Ці зображення він оприлюднив у Facebook, але уже невдовзі мережа його забанила.

"Facebook пояснив це тим, що я порушив його догми саме через ці плакати. Вони спочатку забанили мій самий перший пост з одним плакатом, але потім я зібрав їх всі в одному пості, і тоді Facebook забанив мене", – розповів "Українській правді. Життя" Андрій.

 

На своїх плакатах художник зобразив катастрофу рейсу MH-17, тортури поліцейських та закривавленого "Забиваку" – талісман російського чемпіонату.

 

 
 

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