За час війни окупанти зруйнували понад півсотні українських храмів

З початку нападу російські війська зруйнували щонайменше 59 храмів у 8 областях України.

У середньому окупанти знищували дві духовні споруди за добу.

Переважна більшість з них – православні храми, повідомляють в Міністерстві культури та інформаційної політики.

"У той час, як пропагандисти кремля цинічно прикривають власні імперські амбіції тезами про "захист православ’я", агресивна атака російських військ руйнує православні храми та інші святині релігійних спільнот України", – йдеться в повідомленні.

Фото: Покровська церква в місті Малині, зруйнована 6 березня.

Окрім цього постраждали мечеті, синагоги, протестантські церкви, релігійні заклади освіти, а також адмінбудівлі релігійних організацій.

Вандалізму з боку військ РФ зазнали церкви щонайменше 8 областей: Київської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Луганської, Сумської, Харківської та Чернігівської.

Серед останніх випадків було зруйновано храм на честь ікони Божої Матері "Усіх скорботних Радість" у Сєвєродонецьку, який розташовується на території лікарняного містечка, від обстрілів там обвалилась стеля.

Фото: Храм на честь ікони Божої Матері "Усіх скорботних Радість"

23 березня у Рубіжному на Луганщині було знищено новозбудований храм Матрони Московської.

Фото: Храм Матрони Московської

У Мінкульті створили інтерактивну карту, де можна побачити усі пошкоджені внаслідок бойових дій храми.

Повідомляти про ушкодження культових споруд від російських обстрілів можна на пошту [email protected]. Також можна звертатись за телефоном +380977053857.

Нагадаємо, наразі Мінкульт має лише орієнтовне уявлення про масштаби руйнувань культурних та релігійних пам'яток. Зокрема 23 лютого стало відомо, що окупанти знищили будівлю Художнього музею імені Архипа Куїнджі у Маріуполі, де зберігались оригінали картин відомого художника.

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