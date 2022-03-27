Україна закликає світову культурну спільноту до театрального бану РФ

Українські театри закликають світову культурну спільноту до театрального бану Росії.

Культурні діячі просять позбавити країну-агресора участі у світових театральних фестивалях і внести російських артистів до "чорного списку", повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Театр несе в собі м’яку силу культури, яка розбиває пропаганду ворога вщент" – каже він.

27 березня відзначають Всесвітній день театру, а українські театри продовжують працювати і як культурні установи, і як бомбосховища.

Фото: ne_v_focuse/Depositphotos

Ткаченко зазначив, що сьогодні театри перелаштувались під воєнне життя і займаються волонтерством та влаштовують вистави у власних бомбосховищах. Також театри відновлюють роботу там, де це безпечно.

Нагадаємо, в Україні збираються забрати почесні звання у ряду російських артистів, які підтримали вторгнення Росії.

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